Elversberg vs Bielefeld Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 21.03.2026

SPORT1 Betting 20.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Elversberg vs Bielefeld Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 21.03.2026.

In der Saison 2021/22 spielte Arminia Bielefeld noch drei Klassen höher als die SV Elversberg. In dieser Spielzeit treffen die beiden Vereine erstmals gemeinsam in der gleichen Liga aufeinander. Am 27. Spieltag der Saison 2025/26 steht das Rückspiel im Saarland an.

Buchmacher ODDSET, der bei uns zu den besten Sportwetten Anbietern im Ranking gehört, sieht die Hausherren bei der Elversberg vs Bielefeld Prognose vorne und vergibt für einen Heimsieg eine Quote von 1,93. Für einen Dreier der Gäste gibt es eine 3,60 (Remis 3,90).

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“ bietet ODDSET eine attraktive Quote von 1,53.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mit 44 erzielten Toren gehört die SV Elversberg zu den offensivstärksten Teams der 2. Bundesliga. Lediglich Darmstadt 98 (48 Tore) und Hannover 96 (45) stehen aktuell besser da. Am vergangenen Spieltag beim 0:2 in Fürth blieben die Saarländer trotz eines eigenen xG-Wert von 1,82 aber ohne Tor. Für Trainer Vincent Wagner ist seine Mannschaft in zwei Bereichen nicht aufstiegsreif. Einerseits stellt sich die SVE immer wieder einfach nicht clever genug an. Zudem fehlt oft, wenn der spielerische Ansatz nicht funktioniert, der Plan B.

Die Spielvereinigung konnte trotz der Pleite Rang 3 verteidigen und hat drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Schalke. Mit 28 Gegentoren stellen die Saarländer auch die zweitbeste Defensive. Zudem ist Elversberg recht heimstark. Weniger Heimpleiten als die SVE (1) kann nur Darmstadt (0) vorweisen. Nach Platz 2 am Ende der ersten Saisonhälfte (3 Niederlagen) steht die Truppe von Coach Wagner in der Rückrunden-Tabelle lediglich auf Rang 8 (3 Pleiten). Zudem hat man 2025/26 schon vier von sieben Elfmetern verschossen.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte die Arminia am vergangenen Spieltag mit dem 2:2 im Ostwestfalenderby gegen Paderborn endlich wieder punkten. Der Aufsteiger überzeugte wieder einmal vor allem durch Zusammenhalt und Moral. Mit diesem Remis ist der DSC im Abstiegskampf aufgrund der Siege von Fürth, Braunschweig und Dresden drei Plätze zwar auf Rang 15 abgerutscht. Das Polster auf Münster (16.) und Kiel (17.) konnte aber leicht ausgebaut werden. Zudem blieb der Vorsprung auf Schlusslicht Magdeburg gleich.

Auch hat die Truppe von Coach Mitch Kniat als einziges Team in der unteren Tabellenhälfte eine positive Torbilanz (+2). Kein Zweitligist kommt in dieser Spielzeit allerdings auf weniger Auswärtspunkte als Bielefeld (10). Die grundsätzliche Formkurve sieht auch nicht so positiv aus. Seit dem 13. Spieltag gelangen in 14 Spielen gerade mal zwei Siege und 11 Punkte (5U, 7N). Lediglich bei Kiel waren es seitdem weniger Zähler (10).

Beide Vereine waren in der Hinrunde erstmals aufeinandergetroffen. Hier hatte die SVE beim Ballbesitz (69%), den xG (0,92 zu 0,76) und den Gesamtschüssen (16:10) die Nase vorne. Durch einen Treffer von Grodowski und ein Eigentor der Gäste siegte die Arminia am Ende aber mit 2:0.

Elversberg vs Bielefeld: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Elversberg vs Bielefeld Prognosen blicken vor allem auf die Heimstärke der Hausherren und die offensive Qualitäten beider Teams.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,53 bei ODDSET ): Elversberg hat in den letzten 15 Heimspielen nur einmal verloren. Und Bielefeld gewann lediglich eines seiner letzten 12 Zweitliga-Auswärtsspiele (4U, 7N). Schaut man zudem auf die Tabellenkonstellation ist ein Tipp auf die Hausherren die logische Konsequenz. Wir bleiben aber ein wenig vorsichtig und rechnen auch ein Remis mit ein. Und gehen von ein paar Treffern aus. Für den Tipp “Doppelte Chance 1/x” in Kombination mit “Über 1,5 Toren” gibt es eine Quote von 1,53.

Elversberg hat in den letzten 15 Heimspielen nur einmal verloren. Und Bielefeld gewann lediglich eines seiner letzten 12 Zweitliga-Auswärtsspiele (4U, 7N). Schaut man zudem auf die Tabellenkonstellation ist ein Tipp auf die Hausherren die logische Konsequenz. Wir bleiben aber ein wenig vorsichtig und rechnen auch ein Remis mit ein. Und gehen von ein paar Treffern aus. Für den Tipp “Doppelte Chance 1/x” in Kombination mit “Über 1,5 Toren” gibt es eine Quote von 1,53. Beide Teams treffen ( Quote 1,55 bei ODDSET ): Die SV Elversberg gibt in dieser Zweitliga-Saison die drittmeisten Schüsse ab (15.0/Spiel). Und Arminia Bielefeld die viertmeisten (14.7). So rechnet Buchmacher ODDSET auch am Samstag mit Treffern auf beiden Seiten. Wir schätzen die Lage genauso ein und spielen den Tipp “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,55.

Die SV Elversberg gibt in dieser Zweitliga-Saison die drittmeisten Schüsse ab (15.0/Spiel). Und Arminia Bielefeld die viertmeisten (14.7). So rechnet Buchmacher ODDSET auch am Samstag mit Treffern auf beiden Seiten. Wir schätzen die Lage genauso ein und spielen den Tipp “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,55. Über 2,5 Tore ( Quote 1,57 bei ODDSET ): Wenn es in der Partie zwischen SVE und DSC keine “Weiße Westen” gibt, ist auch die Wette “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. ODDSET sieht das genauso. Die Quote für mindestens drei Treffer klettert nur auf einen Wert von 1,57.

Wenn es in der Partie zwischen SVE und DSC keine “Weiße Westen” gibt, ist auch die Wette “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. ODDSET sieht das genauso. Die Quote für mindestens drei Treffer klettert nur auf einen Wert von 1,57. Mehr Tore HZ2 (Quote 2,00 bei ODDSET): Lediglich drei Teams in Liga 2 kommen in Halbzeit Zwei anteilig auf mehr Tore als die SVE (64 Prozent). Auch Bielefeld hat 22 seiner 38 Treffer nach dem Seitenwechsel erzielt. Diese Serie dürfte sich am 27. Spieltag fortsetzen und wird bei ODDSET mit einer Quote von 2,00 belohnt.

Die Ausgangslage ist klar: Die Hausherren sind in unserer Elversberg vs Bielefeld Prognose zu Recht die Favoriten. Allerdings waren die Leistungen der Saarländer zuletzt etwas schwankend. So trauen wir den Gästen mit ihrer starken Moral unter Umständen einen Punkt zu.