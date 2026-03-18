Freiburg vs Genk Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 19.03.2026

SPORT1 Betting 18.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Freiburg vs Genk Prognosen von unseren Wett-Experten für das Europa-League-Duell am 19.03.2026.

Der SC Freiburg ist mit drei Niederlagen und einem Remis seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Am Donnerstag wollen die Männer von Coach Julian Schuster trotzdem im dritten Anlauf erstmals den Einzug ins Viertelfinale der Europa League klarmachen. Das Hinspiel zu Gast beim KRC Genk in der Vorwoche ging mit 0:1 verloren.

Für Buchmacher NEO.bet, der in unserem Vergleich konstant zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt gehört, sind die Hausherren im zweiten Duell bei den Freiburg vs Genk Prognosen die klaren Favoriten. Für einen Heimsieg klettern die Quoten lediglich auf einen Wert von 1,56.

Wir entscheiden uns aber für eine andere Wette. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Genk HC +2“ bietet uns NEO.bet eine attraktive Quote von 1,48.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am Sonntag wollte Freiburg das Hinspiel in Genk schnell abhaken und gegen Union Berlin seine Heimstärke unter Beweis stellen. Immerhin gingen die Gastgeber mit einer Bilanz von 16 Pflichtspielen in Folge ohne Heimpleite in die Partie. Doch diese Serie endete gegen die Eisernen. Durch einen überraschenden Lucky Punch in der Nachspielzeit (90.+2) nahmen die Köpenicker alle drei Punkte mit nach Hause. Die Hausherren scheuten das Risiko und waren nicht kreativ genug.

Im Hinspiel gegen Genk am vergangenen Donnerstag fanden die Freiburger keine Lösungen gegen das hohe Pressing der Belgier. Zudem konnten sich die Breisgauer nicht spielerisch lösen und hatten zu viele Ballverluste. Am Ende war man bei 5:17 Torschüssen mit dem 0:1 noch gut bedient. Die Heimbilanz der Freiburger in der Bundesliga kann sich mit 25 Punkten und Platz 5 aber immer noch sehen lassen (7S, 4U, 2N). Da die Badener in der Auswärtstabelle lediglich auf Rang 16 stehen, muss der SCF in dieser Saison um die erneute Teilnahme am Europapokal bangen. Der Rückstand auf den ersten internationalen Platz beträgt aktuell elf Zähler.

Auch Genk tut sich in dieser Spielzeit in der nationalen Liga schwer. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen die drittplatzierte Sint-Truidense VV am Wochenende kletterte die KRC immerhin auf Platz 7 der Tabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter Saint-Gilloise beträgt allerdings schon 22 Zähler. Die Teilnahme an der Meisterrunde ist aber nur noch einen Platz und einen Punkt entfernt. Die Blau-Weißen beendeten die Gruppenphase der Europa League auf Rang 9 (5S, 1U, 2N) und verpassten den direkten Einzug ins Achtelfinale nur um drei Tore.

Mitte Dezember war Trainer Thorsten Fink nach anderthalb Jahren bei Racing entlassen worden. Dem deutschen Coach wurden vor allem die schwachen Ergebnisse in der Jupiler Pro League zum Verhängnis. Unter Nachfolger Nicky Hayen steht die Bilanz bei neun Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen. Beide Vereine waren am vergangenen Donnerstag erstmals aufeinandergetroffen. Seit vier Gastspielen auf deutschem Boden wartet Genk auf einen Sieg (2U, 2N).

Freiburg vs Genk: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Freiburg vs Genk Prognosen beruhen vor allem auf den Erkenntnissen aus dem Hinspiel.

Sieg Genk HC +2 ( Quote 1,48 bei NEO.bet ): Beim Marktwert haben die Breisgauer mit 171 Mio. Euro zu 136 Mio. Euro nur knapp die Nase vorne. Dieser Qualitätsunterschied spielte auch schon im ersten Duell keine Rolle. Genk war in dieser EL-Saison zudem auswärts deutlich stärker als daheim. Die “Blauw-Wit” haben in der K.o.-Runde mit 3:1 bei Dinamo Zagreb gewonnen. Zudem gab es in der Gruppenphase drei Auswärtssiege: Mit 1:0 bei den Glasgow Rangers, mit 4:3 bei Sporting Braga und mit 2:0 bei Utrecht. Und auch dieses Mal trauen wir den Belgiern eine gute Leistung in der Fremde zu. So können wir mit gutem Gewissen den Tipp “Sieg Genk HC +2” spielen.

Beim Marktwert haben die Breisgauer mit 171 Mio. Euro zu 136 Mio. Euro nur knapp die Nase vorne. Dieser Qualitätsunterschied spielte auch schon im ersten Duell keine Rolle. Genk war in dieser EL-Saison zudem auswärts deutlich stärker als daheim. Die “Blauw-Wit” haben in der K.o.-Runde mit 3:1 bei Dinamo Zagreb gewonnen. Zudem gab es in der Gruppenphase drei Auswärtssiege: Mit 1:0 bei den Glasgow Rangers, mit 4:3 bei Sporting Braga und mit 2:0 bei Utrecht. Und auch dieses Mal trauen wir den Belgiern eine gute Leistung in der Fremde zu. So können wir mit gutem Gewissen den Tipp “Sieg Genk HC +2” spielen. Unter 2,5 Tore ( Quote 2,06 bei NEO.bet ): Schon im Hinspiel fiel nur ein Tor. Genk sammelte in den letzten vier Pflichtspielen drei Weiße Westen. In diesem Zeitraum hat der KRC nur gegen den belgischen Tabellenführer zwei Gegentore kassiert. Und auch Freiburg blieb in den jüngsten vier Partien dreimal ohne eigenen Treffer. Zudem kommt kein Teilnehmer der Europa League in dieser Saison auf weniger Gegentore pro Spiel als die Breisgauer (0,6). So dürften auch im Rückspiel nicht allzu viele Treffer fallen.

Schon im Hinspiel fiel nur ein Tor. Genk sammelte in den letzten vier Pflichtspielen drei Weiße Westen. In diesem Zeitraum hat der KRC nur gegen den belgischen Tabellenführer zwei Gegentore kassiert. Und auch Freiburg blieb in den jüngsten vier Partien dreimal ohne eigenen Treffer. Zudem kommt kein Teilnehmer der Europa League in dieser Saison auf weniger Gegentore pro Spiel als die Breisgauer (0,6). So dürften auch im Rückspiel nicht allzu viele Treffer fallen. Beide Teams treffen – Nein ( Quote 1,98 bei NEO.bet ): Gut möglich, dass wie im Hinspiel ein Team ganz ohne Tor auskommen muss. Für mindestens eine Weiße Weste in der Partie zahlt uns NEO.bet eine Quote von 1,98.

Gut möglich, dass wie im Hinspiel ein Team ganz ohne Tor auskommen muss. Für mindestens eine Weiße Weste in der Partie zahlt uns NEO.bet eine Quote von 1,98. Genk kommt weiter (Quote 1,94 bei NEO.bet): Während der Buchmacher auf dem 1×2-Markt eine klare Meinung hat und die Hausherren zu deutlichen Favoriten erklärt, sieht es auf dem Markt „Wer kommt weiter?“ ganz anders aus. Hier liegt der SCF mit einer 1,84 zu einer 1,94 nur knapp vorne. Der Sport-Cub steckt zu einer Unzeit in einer kleinen Krise. Vor allem das Toreschießen fällt dem SCF aktuell schwer. 2023 war Juventus Turin eine Nummer zu groß, 2024 zeigte West Ham United dem SC die Grenzen auf. Und auch dieses Mal endet die Europa-League-Reise im Achtelfinale. Denn die Belgier zeigen sich 2025/26 im Europapokal von ihrer besten Seite und hatten auch schon im ersten Duell gegen den SCF ein spielerisches Übergewicht.

Auch am Sonntag traf der SCF auf einen tiefstehenden Gegner und hatte dabei große Probleme. Etwas ähnliches blüht den Breisgauern am Donnerstag. Genk wird erstmal den Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen wollen. Und dann auf schnelle Gegenstöße setzen. So ist am Ende bei unserem Haupttipp nicht mehr als ein knapper Sieg für die Hausherren drin.