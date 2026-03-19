Mainz vs Sigma Olmütz Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Conference League am 19.03.2026

SPORT1 Betting 19.03.2026 • 08:36 Uhr Die aktuellen Mainz vs Sigma Olmütz Prognosen von unseren Wett-Experten für das Conference League-Duell am 19.03.2026.

Am Donnerstag empfängt der FSV Mainz in der heimischen Mewa Arena die Gäste von Sigma Olmütz zum Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League. Nach dem torlosen Remis in Tschechien wollen die Nullfünfer zu Hause die nächste Runde erreichen und sie sind in diesem Match auch der klare Favorit.

Bereits im Hinspiel waren die Deutschen das bessere Team und hatten Pech, dass gleich zwei Treffer jeweils wegen Abseits zurückgenommen wurden. Die Generalprobe für den bevorstehenden Schlagabtausch ist dem Karnevalsverein ebenfalls gelungen. Auch die besten Sportwetten Anbieter sehen die Gastgeber in diesem Duell klar vorne.

Wir rechnen mit einem dominanten Auftreten des FSV und gehen davon aus, dass die Rheinhessen am Ende auch souverän ins Viertelfinale einziehen werden. Wir entscheiden uns deshalb für den Mainz Sigma Olmütz Wett Tipp heute “Sieg Mainz (HC 0:1)”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 2,02!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Tor in der 24. und einen späten Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielten die Mainzer im Hinspiel auf tschechischem Rasen und doch stand am Ende ein 0:0 auf der Anzeigetafel, da beide Treffer vom VAR wegen Abseits zurückgenommen wurden. Das torlose Remis ist dennoch eine gute, wenn auch keine überragende Ausgangsposition für die Nullfünfer, um zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ein Viertelfinale im Europapokal zu erreichen. Am Wochenende gelangen dem FSV im Auswärtsspiel der Bundesliga abermals zwei Tore, die dieses Mal auch zählten und für einen wichtigen 2:0-Erfolg bei Werder Bremen reichten. Durch den Dreier kletterten die Rheinhessen vom ersten Nichtabstiegsplatz bis auf Rang 13.

Mit gerade einmal drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz steckt Mainz aber dennoch mitten im Abstiegskampf, was beim Blick auf die Ergebnisse aus den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt zu erwarten wäre. Denn: Von ihren letzten neun Pflichtspielen, von denen acht in der Bundesliga waren, haben sie nur das Auswärtsmatch in Dortmund verloren (0:4). In den übrigen acht Partien gab es je vier Siege und Remis. Zu Hause hat der FSV zuletzt Anfang Dezember letzten Jahres ein Pflichtspiel verloren (0:2 gegen Gladbach). Aktuell sind die Nullfünfer seit sieben Begegnungen in der heimischen Mewa Arena ungeschlagen (4S, 3U). In fünf dieser letzten acht Heimspiele traf der FSV mindestens doppelt.

Die Generalprobe von Sigma Olmütz für den bevorstehenden Schlagabtausch war weniger erfolgreich als die des Gegners. Am Wochenende gab es im Rahmen des 26. Spieltags der tschechischen 1. Liga nur ein 2:2 zu Hause gegen den MFK Karvina. Damit endete für die Olmützer auch eine Serie von drei Liga-Siegen am Stück. Gleichzeitig blieben sie aber auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (4S, 3U). Im heimischen Ligabetrieb steht der Klub aktuell auf Rang 5. In Tschechien qualifizieren sich nur die ersten sechs Teams der Hauptrunde für die Championship Gruppe, in der letztlich die Meisterschaft ausgespielt wird. Vier Spieltage vor dem Ende dieser Hauptrunde beträgt der Vorsprung auf den 7. Platz lediglich drei Punkte.

Die Ligaphase der Conference League hatte Sigma Olmütz auf Rang 24 beendet und nur wegen eines mehr geschossenen Tores als das punktgleiche Team von Universitatea Craiova die Playoffs erreicht. Dort ging es mit den Schweizern von Lausanne-Sport gegen den 9. der Ligaphase. Wie im Achtelfinale gegen Mainz, durften die Tschechen auch in den Playoffs zuerst zu Hause ran und kamen dort nur zu einem Remis (1:1). In Lausanne setzten sie sich dann überraschend mit 2:1 durch, hatten allerdings auch im Rückspiel Glück, dass ein Gegentor in der Nachspielzeit wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Die Mainzer dürften also durchaus gewarnt sein, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass sich die Olmützer abermals auswärts durchsetzen.

Mainz vs Sigma Olmütz: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Mainz vs Sigma Olmütz Prognosen für das Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League bauen wir auf den Heimvorteil der ohnehin favorisierten Nullfünfer..

Sieg Mainz (HC 0:1) ( Quote 2,02 bei Betano ): Mainz ist der Favorit in diesem Match und genießt zudem Heimrecht. Bereits im Hinspiel gelangen dem deutschen Vertreter zwei Treffer, die nur wegen Abseits einkassiert wurden. Auch an der Weser traf der FSV am vergangenen Wochenende doppelt. Zudem erzielte er in fünf der letzten sieben Heimpartien, in denen er gänzlich ungeschlagen geblieben ist, mindestens zwei Tore.

Mainz ist der Favorit in diesem Match und genießt zudem Heimrecht. Bereits im Hinspiel gelangen dem deutschen Vertreter zwei Treffer, die nur wegen Abseits einkassiert wurden. Auch an der Weser traf der FSV am vergangenen Wochenende doppelt. Zudem erzielte er in fünf der letzten sieben Heimpartien, in denen er gänzlich ungeschlagen geblieben ist, mindestens zwei Tore. Sieg Mainz zu Null ( Quote 2,05 bei Betano ): In den letzten beiden Partien in Olmütz und in Bremen blieben die Mainzer ohne Gegentor. In den bisherigen vier Heimspielen der laufenden Conference League-Saison (Qualifikation und Ligaphase) blieben sie zweimal ohne Gegentreffer und kassierten in den anderen beiden Heimbegegnungen jeweils nur ein Gegentor. Der expected goals-Wert der Tschechen lag im Hinspiel zu Hause bei gerade einmal 0,44. Wir gehen davon aus, dass sie im Rückspiel auswärts ähnlich harmlos auftreten.

In den letzten beiden Partien in Olmütz und in Bremen blieben die Mainzer ohne Gegentor. In den bisherigen vier Heimspielen der laufenden Conference League-Saison (Qualifikation und Ligaphase) blieben sie zweimal ohne Gegentreffer und kassierten in den anderen beiden Heimbegegnungen jeweils nur ein Gegentor. Der expected goals-Wert der Tschechen lag im Hinspiel zu Hause bei gerade einmal 0,44. Wir gehen davon aus, dass sie im Rückspiel auswärts ähnlich harmlos auftreten. Halbzeit/Endstand 1/1 ( Quote 1,95 bei Betano ): Die Gastgeber werden von Beginn an das Zepter in die Hand nehmen und versuchen, die Partie bereits zur Halbzeit weitestgehend zu entscheiden. Wir trauen es den Rheinhessen zu, dass sie bereits zur Pause führen und letztlich die Partie dann auch gewinnen.

Die Gastgeber werden von Beginn an das Zepter in die Hand nehmen und versuchen, die Partie bereits zur Halbzeit weitestgehend zu entscheiden. Wir trauen es den Rheinhessen zu, dass sie bereits zur Pause führen und letztlich die Partie dann auch gewinnen. Mainz trifft in beiden Halbzeiten (Quote 2,12 bei Betano): Die wohl lukrativere Wette als die vorstehend genannte Halbzeit/Endstand-Wette ist diejenige darauf, dass Mainz in beiden Hälften zum Torerfolg kommt. Denn das müssen die Rheinhessen ohnehin, wenn sie zur Halbzeit führen und am Ende auch gewinnen wollen. Der FSV war einer von nur drei Klubs, die in der Ligaphase der Conference League alle drei Heimspiele gewinnen konnten. Olmütz auf der anderen Seite hat zwei der drei Auswärtsbegegnungen verloren und nur beim FC Noah aus Armenien knapp mit 2:1 gewonnen.

Mainz ist in dieser Paarung der klare Favorit. Schon das Hinspiel hätten die Nullfünfer gewinnen können, wenn nicht gar müssen. Im Rückspiel zu Hause will man das Weiterkommen nun endgültig forcieren und mit dem Einzug in das Viertelfinale Historisches schaffen. Sobald der FSV das erste Tor erzielt, müssen die tschechischen Gäste kommen.

Das wird den Rheinhessen in die Karten spielen, die in der Folge noch mindestens einen weiteren Treffer nachlegen sollten. Nachdem sich Olmütz bereits zu Hause ziemlich harmlos präsentiert hatte, erwarten wir in der Mewa Arena nicht, dass sich das großartig ändert. Der FSV wird souverän in die nächste Runde einziehen und wir tippen auf “Sieg Mainz (HC 0:1)” zu einer Quote von 2,02 bei Betano.