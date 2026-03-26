Schweiz vs Deutschland Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Länderspiel am 27.03.2026

SPORT1 Betting 26.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Schweiz vs Deutschland Prognosen von unseren Wett-Experten für das Länderspiel-Duell am 27.03.2026.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit zwei Testspielen ins WM-Jahr 2026. Am Freitag, den 27. März, trifft die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst in Basel auf die Schweiz. Für Buchmacher Interwetten ist die DFB-Elf in diesem Nachbarschaftsduell mit einer Siegquote von 2,10.

Ein Erfolg der Eidgenossen wird mit einer Quote von 3,30 belohnt. Und die höchste Quote bei der Schweiz vs Deutschland Prognose gibt es mit einer 3,50 für ein Unentschieden.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x“ bietet Interwetten eine attraktive Quote von 1,75.

Interwetten war einer der ersten Buchmacher, der die deutsche Wettlizenz erhalten hat. Und auch heute noch gehört der Anbieter zu den besten Bookies auf dem Markt. Neukunden dürfen sich über den Interwetten Bonus freuen. Wenn ihr schon ein Konto bei dem Sportwettenanbieter habt, wartet der aktuelle Interwetten Gutschein Code auf euch. Und Interwetten versorgt euch zudem auch immer wieder mal mit Gratiswetten.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Im Herbst 2024 stand der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin unter Druck. Nach dem Aus im Elfmeterschießen im Viertelfinale der EM 2024 gegen England mussten die Eidgenossen auch einen Abstieg in der Nations League hinnehmen. Doch die Verantwortlichen und der Coach blieben ruhig. Und das hat sich ausgezahlt. Die Nati blieb das ganze Kalenderjahr 2025 ungeschlagen. Das hat seit 1945 in der Schweiz kein Nationaltrainer mehr geschafft. So sicherten sich die Schweizer mit vier Siegen und zwei Remis, bei 14:2 Toren, den ersten Platz in der WM-Quali-Gruppe B. Die beiden Remis waren ein 0:0 in Slowenien und ein 1:1 im Kosovo.

Mit dem Aufgebot für die bevorstehenden Testspiele gegen Deutschland und Norwegen will Yakin den Geist des erfolgreichen letzten Jahres unbedingt bewahren. So setzt der Coach auf Bewährtes. Aus der Bundesliga sind mit Gregor Kobel (BVB) Aurèle Amenda (Frankfurt), Nico Elvedi (Gladbach), Luca Jaquez (VfB), Miro Muheim (HSV), Silvan Widmer (Mainz), Manzambi (Freiburg) und Fabian Rieder (Augsburg) acht Profis am Start. Die Schweiz trifft bei der WM in der Gruppe B auf Kanada und Katar. Der dritte Gegner wird in den Playoffs noch ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte eine recht holprige Quali für die WM 2026. Gleich im ersten Spiel setzte es eine bittere 0:2-Pleite in der Slowakei. Erst im letzten Spiel, daheim gegen die Slowakei, zeigte die DFB-Elf ihr wahres Können und sicherte sich mit einem 6:0 den ersten Platz in der Gruppe A. In der FIFA-Weltrangliste wird das deutsche Team auf Rang 10 geführt. Die meisten Buchmacher sehen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Markt “Wer wird Weltmeister” auf Rang 7.

Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften war die deutsche Nationalmannschaft erstmals nach der Gruppenphase ausgeschieden. Dieses Mal soll das Turnier natürlich viel länger dauern. Für die beiden Testspiele gegen die Schweiz und Ghana hat Nagelsmann Profis wie Deniz Undav, Kai Havertz, Pascal Groß, Josha Vagnoman und Antonio Rüdiger zurückgeholt. Vor allem Undav ist mit 16 Toren und vier Assists in der Bundesliga in Topform. Profis wie Karim Adeyemi, Maximilian Beier (beide BVB) oder Ridle Baku (Leipzig) wurden nicht berufen.

Die beiden Nachbarn bestritten schon 54 Länderspiele gegeneinander. Die DFB-Auswahl liegt in der Bilanz mit 36 Siegen zu gerade mal neun Niederlagen (9U) klar vorne. Das letzte Aufeinandertreffen stammt vom Juni 2024. Ein Testspiel in Frankfurt endete mit einem 1:1. 2012 kassierte Deutschland mit einem 3:5 in Basel die erste Niederlage gegen die Schweiz seit 1956.

Schweiz vs Deutschland: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schweiz vs Deutschland Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,75 bei Interwetten ): Bei unserem Haupttipp kommen wir zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Wir rechnen zwar auch mit einem engen Spiel, sehen aber die Hausherren knapp vorne. Im Kader der Nati steckt viel Qualität aus der Bundesliga. Auch können die Eidgenossen ohne Verletzungssorgen in die Partie gehen. Bei Julian Nagelsmann fehlen dagegen Spieler wie ter Stegen, Kleindienst, Pavlovic, Nmecha, Amiri, Füllkrug und Musiala. In den jüngsten Spielen waren die Eidgenossen recht heimstark. In der WM-Quali überzeugte die Schweiz daheim mit einem 4:1 gegen Schweden, einem 4:0 gegen Kosovo und einem 3:0 gegen Slowenien. Zudem endeten die letzten drei Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn ohne einen Sieger.

Bei unserem Haupttipp kommen wir zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Wir rechnen zwar auch mit einem engen Spiel, sehen aber die Hausherren knapp vorne. Im Kader der Nati steckt viel Qualität aus der Bundesliga. Auch können die Eidgenossen ohne Verletzungssorgen in die Partie gehen. Bei Julian Nagelsmann fehlen dagegen Spieler wie ter Stegen, Kleindienst, Pavlovic, Nmecha, Amiri, Füllkrug und Musiala. In den jüngsten Spielen waren die Eidgenossen recht heimstark. In der WM-Quali überzeugte die Schweiz daheim mit einem 4:1 gegen Schweden, einem 4:0 gegen Kosovo und einem 3:0 gegen Slowenien. Zudem endeten die letzten drei Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn ohne einen Sieger. Beide Teams treffen ( Quote 1,50 bei Interwetten ): Es handelt sich um ein Testspiel. Beide Trainer werden die Partien dazu nutzen, um noch ein bisschen etwas zu probieren. Dabei wird in den Abwehrblöcken sicher kein Beton angerührt. Die Gäste bringen mit Spielern wie Undav, Woltemade, Wirtz oder Havertz vor allem in der Offensive viel Qualität mit. Und auch die Hausherren werden sicher nach vorne spielen. So rechnen wir, genauso wie Buchmacher Interwetten, nicht mit “Weißen Westen”.

Es handelt sich um ein Testspiel. Beide Trainer werden die Partien dazu nutzen, um noch ein bisschen etwas zu probieren. Dabei wird in den Abwehrblöcken sicher kein Beton angerührt. Die Gäste bringen mit Spielern wie Undav, Woltemade, Wirtz oder Havertz vor allem in der Offensive viel Qualität mit. Und auch die Hausherren werden sicher nach vorne spielen. So rechnen wir, genauso wie Buchmacher Interwetten, nicht mit “Weißen Westen”. Über 2,5 Tore ( Quote 1,60 bei Interwetten ): Wenn auf jeder Seite mindestens ein Ball im Netz zappelt, ist auch der Tipp “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Das sieht auch Interwetten mit einer Quote von 1,60 so.

Wenn auf jeder Seite mindestens ein Ball im Netz zappelt, ist auch der Tipp “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Das sieht auch Interwetten mit einer Quote von 1,60 so. Remis zur HZ (Quote 2,40 bei Interwetten): Wir rechnen, wie schon erwähnt, mit einem Duell auf Augenhöhe. Und auch ein Remis liegt mehr als nur im Bereich des Möglichen. Gut möglich, dass nach 45 Minuten ein Unentschieden auf der Anzeigetafel steht. Für diese Wette zahlt euch Interwetten eine Quote von 2,40.

Eigentlich will Deutschland bei der WM 2026 ja um den Titel mitspielen. Davon war die DFB-Elf bei den letzten Länderspielen aber noch weit entfernt. Fraglich, ob jetzt der große Aufschwung beginnt? Vor allem, weil ein Gastspiel in der Schweiz alles andere als eine einfache Aufgabe ist. Mit der guten Form und dem Heimvorteil im Rücken sehen wir die Eidgenossen in diesem Nachbarschaftsduell somit leicht im Vorteil.