Türkei vs Rumänien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Quali Playoff am 26.03.2026

SPORT1 Betting 25.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Türkei vs Rumänien Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Quali-Playoff-Duell am 26.03.2026.

Die UEFA darf 16 Nationen zur WM 2026 schicken. Nach der regulären Qualifikation haben bisher aber nur die 12 Gruppensieger aus Europa das Ticket für die Endrunde in der Tasche. 16 weitere Teams kämpfen ab dieser Woche in den Playoffs um die verbliebenen vier Plätze. Dabei kommt es zum Halbfinal-Duell zwischen der Türkei und Rumänien.

Die Buchmacher schicken bei der Türkei vs Rumänien Prognose die Hausherren im Besiktas Stadion von Istanbul als klare Favoriten auf den Rasen. Bei Merkur Bets bekommt ihr für einen Sieg der „Ay-Yildizlilar“ gerade mal eine Quote von 1,42. Für einen Erfolg der „Tricolorii“ klettern die Quoten bis auf einen Wert von 6,91.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Türkei & Über 1,5 Tore“ bietet Merkur Bets eine attraktive Quote von 1,64.

Der Wettanbieter gehört zur Merkur Group, ehemals Gauselmann Gruppe, die sich seit den 50er Jahren auf dem Markt einen Namen gemacht hat. Auch heute gehört Merkur Bets zu den besten Sportwetten Anbietern in der Branche. Nach der Merkur Bets Anmeldung wartet der Merkur Bets Bonus auf euch.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Seit 2002 wartet die Türkei auf die dritte WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte. Diese Serie soll in diesem Jahr zu Ende gehen. In der WM-Quali-Gruppe E landeten die „Bizim Cocuklar“ hinter Spanien „nur“ auf Platz 2. Die einzige Pleite im Wettbewerb war ein bitteres 0:6 daheim gegen Spanien. Im Rückspiel in Sevilla reichte es dann immerhin zum 2:2. Nun muss die Mannschaft den Umweg über die Playoffs nehmen. Bei der EM 2024 erreichte die Auswahl von Coach Vincenzo Montella immerhin das Viertelfinale. Dort folgte eine knappe Niederlage gegen die Niederlande (1:2). In der Nations League schafften die Türken den Aufstieg in die Liga A.

Das Herzstück der Mannschaft liegt mit Spielern wie Hakan Calhanoglu (Inter), Orkun Kökcü (Besiktas) und Salih Özcan (BVB) im Zentrum. Zudem bringt man mit Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juve) oder Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) auch viel Kreativität und Offensivgeist auf den Platz. Unter Trainer Montella gab es in 22 Partien gerade mal vier Niederlagen. Drei dieser Pleiten erfolgten gegen die europäischen Topteams Niederlande, Spanien und Portugal. Der einzige Aussetzer war eine Pleite gegen Montenegro. In der Offensive fehlt aber ein klarer Anführer. Zudem müssen sich die Halbmond-Sterne noch beweisen, wenn der Druck am größten ist.

Im August 2024 kehrte Mircea Lucescu ins Amt der rumänischen Nationaltrainers zurück, 38 Jahre nachdem er diesen Posten erstmals übernommen hatte. Die Trainerlegende wird am Donnerstag Geschichte schreiben. Lucescu wird im Playoff-Halbfinale zum ältesten Nationaltrainer der Fußball-Geschichte. Mit 80 Jahren und 240 Tagen löst er den bisherigen Rekordhalter Otto Pfister ab. Unter dem neuen Coach hatte die „Tricolorii“ gut begonnen und sich in der Nations League den Aufstieg in die Liga B gesichert. In der Quali für die WM 2026 lief es dann aber nicht mehr rund.

Nach zwei Niederlagen gegen Bosnien und einem Remis gegen Zypern reichte es in der Gruppe H lediglich für Rang drei. Dank dem guten Abschneiden in der Nations League sind die Osteuropäer aber trotzdem bei den Playoffs am Start. Seit 1998 nahm Rumänien an keiner WM mehr teil. Dafür war das Land bei fünf der letzten acht Europameisterschafts-Endrunden am Start. Bei der EM 2024 reichte es immerhin fürs Achtelfinale. Vier Punkte in der Gruppenphase bedeuteten Rang 1 in der Gruppe E. In der Runde der letzten 16 folgte das Aus gegen die Niederlande (0:3).

Die Rumänen sind nicht unbedingt ein Lieblingsgegner der Türken. Von 21 Duellen konnten die Halbmond-Sterne gerade mal vier gewinnen, bei elf Niederlagen (6U). Seit 2017 trafen die beiden Nationen aber nicht mehr aufeinander. Tatsächlich wartet die Türkei sogar seit 1965 auf einen Heimsieg gegen Rumänien. Der letzte Erfolg der Türken war ein 2:0 in Bukarest im September 2013.

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Türkei vs Rumänien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Türkei vs Rumänien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Türkei & Über 1,5 Tore ( Quote 1,64 bei Merkur Bets ): Die Gäste hoffen auf ihre gute Bilanz gegen die Türkei. Doch der Heimvorteil und die Qualität sprechen klar für die Hausherren. Rumänien kann neben Radu Dragusin (Spurs) und Dennis Man (PSV) kaum Legionäre und Stars vorweisen. Das sieht bei den Türken mit Profis von Real Madrid, Juve, Roma und Inter doch etwas anders aus. Der Marktwert der türkischen Nationalmannschaft wird auch auf 460 Millionen Euro geschätzt, während der rumänische Marktwert lediglich 103 Millionen Euro beträgt. So sind die Halbmond-Sterne zu Recht favorisiert. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Dabei erwarten wir auch einige Tore.

Die Gäste hoffen auf ihre gute Bilanz gegen die Türkei. Doch der Heimvorteil und die Qualität sprechen klar für die Hausherren. Rumänien kann neben Radu Dragusin (Spurs) und Dennis Man (PSV) kaum Legionäre und Stars vorweisen. Das sieht bei den Türken mit Profis von Real Madrid, Juve, Roma und Inter doch etwas anders aus. Der Marktwert der türkischen Nationalmannschaft wird auch auf 460 Millionen Euro geschätzt, während der rumänische Marktwert lediglich 103 Millionen Euro beträgt. So sind die Halbmond-Sterne zu Recht favorisiert. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Dabei erwarten wir auch einige Tore. Türkei führt zur HZ ( Quote 1,91 bei Merkur Bets ): Und diese Treffer erwarten wir zum Teil auch schon recht früh. Denn angepeitscht vom frenetischen Publikum werden die Türken von Anfang an ihr Heil im Spiel nach vorne suchen. Vor allem in der Offensive sind die Halbmond-Sterne hervorragend besetzt. So wäre es keine Überraschung, wenn die Gastgeber schon zur Pause führen.

Und diese Treffer erwarten wir zum Teil auch schon recht früh. Denn angepeitscht vom frenetischen Publikum werden die Türken von Anfang an ihr Heil im Spiel nach vorne suchen. Vor allem in der Offensive sind die Halbmond-Sterne hervorragend besetzt. So wäre es keine Überraschung, wenn die Gastgeber schon zur Pause führen. Über 2,5 Tore ( Quote 1,63 bei Merkur Bets ): Die Offensivqualitäten der Türkei haben wir ja schon gewürdigt. In der Quali für die WM standen aber auch die Partien von Rumänien für einige Tore, was 29 Treffer in acht Partien (19:10 Tore) beweisen. Zu Beginn wird die „Tricolorii“ eher defensiv auftreten. Denn einen offensiven Schlagabtausch mit der türkischen Auswahl kann man nicht gewinnen. Doch sobald die Türken in Führung gehen, müssen die Gäste auch die Schleusen etwas öffnen. Dadurch gibt es noch mehr Räume für Tore.

Die Offensivqualitäten der Türkei haben wir ja schon gewürdigt. In der Quali für die WM standen aber auch die Partien von Rumänien für einige Tore, was 29 Treffer in acht Partien (19:10 Tore) beweisen. Zu Beginn wird die „Tricolorii“ eher defensiv auftreten. Denn einen offensiven Schlagabtausch mit der türkischen Auswahl kann man nicht gewinnen. Doch sobald die Türken in Führung gehen, müssen die Gäste auch die Schleusen etwas öffnen. Dadurch gibt es noch mehr Räume für Tore. Sieg Türkei HC -1 (Quote 2,12 bei Merkur Bets): Da die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Teams doch recht groß sind und der Heimvorteil eine extrem große Rolle spielen kann, ist auch ein klarer Sieg der „Ay-Yildizlilar“ denkbar. Gewinnt das Heimteam mit zwei Toren Vorsprung, wird das von Merkur Bets schon mit einer ordentlichen Quote von 2,12 belohnt.

Für uns sind die Vorzeichen klar. Die Qualität und der Heimvorteil sprechen klar für die Türkei. Und diese Chancen werden sich die Männer von Coach Montella nicht nehmen lassen. Am Ende ziehen die Halbmond-Sterne ins Playoff-Endspiel ein und treffen dort entweder auf die Slowakei oder den Kosovo.