Darmstadt vs Hannover Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 11.04.2026

SPORT1 Betting 10.04.2026 • 18:05 Uhr Die aktuellen Darmstadt vs Hannover Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 11.04.2026.

Das Spitzenspiel am 29. Spieltag der 2. Bundesliga in der Saison 2025/26 steigt am Samstagabend um 20:30 Uhr am Böllenfalltor. Der Tabellenvierte Darmstadt empfängt den Tabellenfünften Hannover. Beide Teams liegen im Aufstiegskampf in Lauerstellung. Der Sieger könnte auf den Relegationsplatz springen.

Buchmacher Interwetten rechnet bei seiner Darmstadt vs Hannover Prognose mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Mit einer Siegquote von 2,45 sieht der Bookie die Gäste leicht vorne (Siegquote 2,65 für Darmstadt). Die höchsten Darmstadt vs Hannover Quoten gibt es mit einer 3,70 für ein Unentschieden.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x” bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 1,55.

Interwetten war einer der ersten Buchmacher, der die deutsche Wettlizenz erhalten hat. Wenn ihr auch bei dem Bookie wetten wollt, wartet direkt nach der Anmeldung der Interwetten Bonus auf euch. Wer schon ein Konto bei dem Sportwetten Anbieter hat, sollte einen Blick auf den aktuellen Interwetten Gutschein Code werfen. Ganz besonders toll ist die Tatsache, dass Interwetten für seine Kunden immer wieder Gratiswetten parat hat.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In Darmstadt träumt man in dieser Saison von der Rückkehr in die Bundesliga. In diesem Rennen schwächeln die Lilien mit nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen allerdings etwas. Das 1:2 bei Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende war eine der schwächsten Saisonleistungen. Die beste Offensive im Unterhaus erspielte sich keine zwingende Torchance im zweiten Durchgang. Die zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen sind genauso viele Pleiten wie in den ersten 23 Saisonspielen zusammen.

Die Truppe von Coach Florian Kohfeldt hat weiterhin eine gute Ausgangsposition und durch Duelle gegen Hannover, Elversberg und Paderborn das Schicksal quasi noch in der eigenen Hand. Vor allem gegen die Teams aus den unteren Regionen hatten sich die Hessen zuletzt schwer getan. Dafür ist die Heimstärke ein großer Trumpf. Vor den eigenen Fans sind die Lilien noch unbesiegt (10S, 4U). Auch die Moral stimmt. Darmstadt ist in der laufenden BL2-Spielzeit das Team mit den meisten gewonnenen Punkten nach Rückständen (17).

Hannover wollte am 28. Spieltag mit einem Sieg gegen Elversberg den Anschluss an die Spitze halten. Die Niedersachsen konnten ihre Chancenvorteile aber nicht ummünzen und mussten sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. So verharren die Männer von Coach Christian Titz weiter auf Rang 5. Die grundsätzliche Form stimmt weiterhin. Die 96er verloren lediglich eines der letzten zehn Spiele (6S, 3U). Kein Team holte in diesem Zeitraum mehr Punkte (21).

Auch fühlen sich die Hannoveraner in der Fremde wohl und sind mit 26 Punkten (7S, 5U, 2N) das zweitbeste Auswärtsteam im Unterhaus. Mit 50 Punkten nach 28 Partien spielt der Verein seine beste Zweitliga-Saison seit neun Jahren. Mit Führungen können die Männer vom Maschsee aber nicht immer gut umgehen. H96 verspielte in dieser Zweitliga-Saison 17 Zähler nach Führung – ligaweit nur Dresden mehr (24).

Gegen keinen anderen Gegner feierte Darmstadt so viele Siege wie gegen Hannover (15). Die Lilien gewannen letzte Saison beide Duelle gegen die Niedersachsen (3:1, 2:1) und holten in den letzten acht Partien gegen die 96er 19 Punkte (6S, 1U, 1N). Das Hinspiel in der Heinz-von-Heiden-Arena ging durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit auch mit 3:2 an die Hessen. SVD-Coach Florian Kohfeldt misst sich ebenfalls gern mit Hannover. Der Trainer gewann seine letzten fünf Spiele gegen Hannover (insgesamt 6S, 1U, 1N).

Darmstadt vs Hannover: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Darmstadt vs Hannover Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,55 bei Interwetten ): Der Heimvorteil, die tolle Heimbilanz in dieser Saison sowie der direkte Vergleich sprechen für die Gastgeber. Hannover konnte zudem in den letzten Spitzenspielen gegen Schalke und Elversberg auch nicht als Sieger vom Platz gehen. So trauen wir den Gästen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten nicht mehr als einen Punkt zu.

Der Heimvorteil, die tolle Heimbilanz in dieser Saison sowie der direkte Vergleich sprechen für die Gastgeber. Hannover konnte zudem in den letzten Spitzenspielen gegen Schalke und Elversberg auch nicht als Sieger vom Platz gehen. So trauen wir den Gästen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten nicht mehr als einen Punkt zu. Beide Teams treffen ( Quote 1,45 bei Interwetten ): Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen. Darmstadt traf in den letzten 14 Pflichtspielen gegen Hannover immer, blieb letztmals im Februar 1993 torlos gegen die Niedersachsen (0:0 in Darmstadt). Und die 96er trafen in ihren letzten 17 Auswärtsspielen im Unterhaus immer. Auch konnten die Teams von Florian Kohfeldt in allen acht Duellen gegen die Niedersachsen (18 Tore insgesamt) einnetzen. Interwetten rechnet mit einer Quote von 1,45 auch nicht mit “Weißen Westen”.

Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen. Darmstadt traf in den letzten 14 Pflichtspielen gegen Hannover immer, blieb letztmals im Februar 1993 torlos gegen die Niedersachsen (0:0 in Darmstadt). Und die 96er trafen in ihren letzten 17 Auswärtsspielen im Unterhaus immer. Auch konnten die Teams von Florian Kohfeldt in allen acht Duellen gegen die Niedersachsen (18 Tore insgesamt) einnetzen. Interwetten rechnet mit einer Quote von 1,45 auch nicht mit “Weißen Westen”. Über 2,5 Tore ( Quote 1,53 bei Interwetten ): Nach dem Tipp “Beide Teams treffen – Ja” ist auch die Wette “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Hier klettert die Quote bei Interwetten immerhin auf eine 1,53. Und wir sind der gleichen Meinung. Die Lilien stellen die zweitbeste Heimoffensive (29 Tore) und liegen auf Platz 1 bei der Shot Conversion (13,3%). Auf der Gegenseite haben lediglich zwei Teams mehr Schüsse zugelassen als Darmstadt (428). Unser Tipp wird durch die Tatsache unterstützt, dass Hannover den ersten Platz bei den xG (58,4) einnimmt.

Nach dem Tipp “Beide Teams treffen – Ja” ist auch die Wette “Über 2,5 Tore” nicht mehr weit. Hier klettert die Quote bei Interwetten immerhin auf eine 1,53. Und wir sind der gleichen Meinung. Die Lilien stellen die zweitbeste Heimoffensive (29 Tore) und liegen auf Platz 1 bei der Shot Conversion (13,3%). Auf der Gegenseite haben lediglich zwei Teams mehr Schüsse zugelassen als Darmstadt (428). Unser Tipp wird durch die Tatsache unterstützt, dass Hannover den ersten Platz bei den xG (58,4) einnimmt. Mehr Tore HZ2 (Quote 2,10 bei Interwetten): Nachdem die ersten drei Quoten alle nur im Bereich von 1,50 liegen, gehen wir nun endlich ein bisschen höher. Die Lilien haben 31 von 50 Toren im zweiten Durchgang erzielt. Hannover musste 22 von 35 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel hinnehmen. So rechnen wir mit einer Quote von 2,10 mit mehr Toren in der zweiten Halbzeit.

Darmstadt muss gegen Hannover gewinnen, wenn man auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen bleiben will. Es fehlen aber Top-Stürmer Isac Lidberg und Mittelfeldabräumer Kai Klefisch wegen einer Gelbsperre. Doch auch die Gäste müssen mit Daisuke Yokota, der für seine Mannschaft auf die meisten Dribblings in dieser Saison (97) kommt, auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wenn die Lilien ihre kämpferischen und läuferischen Qualitäten abrufen, sind sie daheim kaum zu schlagen. So spielen wir den Tipp “Doppelte Chance 1/x”.