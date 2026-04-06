SPORT1 Betting 06.04.2026 • 09:55 Uhr Die Buchmacher blicken am Wochenende vor allem nach Dortmund und Wolfsburg! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 29. Spieltags!

Am 29. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 werden die Abstiegssorgen bei den Wölfen wohl immer größer. Zudem ist der BVB zu Recht der Favorit im Spitzenspiel gegen Bayer. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Das Spitzenspiel am 29. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 lautet Dortmund gegen Leverkusen. Zudem stellt sich die Frage, ob es für den VfL Wolfsburg im Abstiegskampf noch Hoffnung gibt? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Betano auf die fünf besten Wetten zum 29. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

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Die besten Wetten zum 29. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Augsburg vs Hoffenheim: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore – 1,62

Eröffnet wird der 28. Spieltag am Freitag in Augsburg. Was ist für den FCA in dieser Saison noch drin? Die Fuggerstädter haben nach dem 28. Spieltag sieben Punkte Polster auf den Relegationsrang. Doch die Mannschaft von Coach Manuel Baum ist seit vier Spielen ohne Sieg. Den einzigen Zähler in diesem Zeitraum holte man am Wochenende mit einem 1:1 in Hamburg. Die Gäste hatten ab der 64. Minute in Überzahl gespielt, konnten aber trotzdem nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. So hoffen die Augsburger auf einen Heimsieg gegen Hoffenheim. Von 41 Duellen gegen die TSG konnte der FCA aber nur 12 für sich entscheiden (9U, 20N). Seit fünf Vergleichen wartet Augsburg auf einen Sieg (3U, 2N).

Doch die Formkurve der Kraichgauer lässt aktuell auch zu wünschen übrig. Die Mannschaft von Coach Christian Ilzer konnte mit dem 4:2 in Heidenheim gerade mal eines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden (2U, 2N). Damit ist Hoffenheim auf Rang 5 abgerutscht. Der Rückstand auf den ersten CL-Platz beträgt drei Punkte. Für Betano sind die Gäste mit einer Siegquote 2,12 die leichten Favoriten. Da die TSG in der Auswärtstabelle auf Rang 3 hinter Dortmund und München liegt und eine gute Bilanz gegen Augsburg vorweisen kann, trauen wir Hoffenheim mindestens einen Punkt zu.

Dortmund vs Leverkusen: Sieg Dortmund – 1,91

Das Spitzenspiel steigt am Samstag um 15:30 Uhr im Signal-Iduna-Park. Der BVB marschiert unaufhaltsam in Richtung Vizemeisterschaft. Am vergangenen Spieltag sah für Schwarz-Gelb in Stuttgart lange Zeit alles nach einem 0:0 aus. Die Gäste kamen bei 33 Prozent Ballbesitz nur auf fünf Torschüsse und einen xG-Wert von 0,61. Doch mit zwei späten Treffern in den Minuten 90.+4 und 90.+6 nahmen die Westfalen doch noch alle drei Punkte aus dem Schwabenland mit. So bleibt Dortmund das beste Team der Rückserie. Zudem ist Dortmund mit lediglich einer Pleite vor den eigenen Fans (gegen die Bayern) auch das zweitbeste Heimteam der Liga.

Bayer Leverkusen hat am vergangenen Spieltag ein ziemlich wildes Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg erlebt. In einer furchtbaren ersten Halbzeit lag die Werkself zwischenzeitlich schon mit 0:1 und 1:3 hinten. Doch im zweiten Durchgang zeigte die Truppe von Trainer Kasper Hjulmand ein anderes Gesicht und ging am Ende mit einem 6:3-Erfolg vom Platz. Nach diesem Sieg hat B04 noch vier Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz. Nun macht sich Bayer auch Hoffnungen auf etwas Zählbares in Dortmund. Bei dieser Paarung konnte das Heimteam immerhin seit sieben Spielen nicht mehr gewinnen. Dieses Mal sehen wir die heim- und formstarken Borussen aber vorne und spielen mit einer Quote von 1,91 den Heimsieg.

RB Leipzig vs Gladbach: Sieg Leipzig – 1,55

Leipzig will nach Platz 7 im Vorjahr in dieser Saison unbedingt die Rückkehr in die Champions League schaffen. Und aktuell sind die Bullen auch auf einem guten Weg. Mit dem 2:1 in Bremen ist RB auf Platz 3 geklettert. Bei einem Spiel auf Augenhöhe machte vor allem die bessere Chancenverwertung den Unterschied. Und der nächste Erfolg steht schon bevor. Denn die Sachsen stehen in der Heimtabelle auf einem guten vierten Platz und haben an den letzten sieben Spieltagen lediglich eine Niederlage hinnehmen müssen. Am 29. Spieltag empfängt Leipzig daheim das Team aus Mönchengladbach.

Die Fohlen kamen am 28. Spieltag im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 gegen das Schlusslicht Heidenheim hinaus. Die Expected Goals sprachen mit 1,13 zu 0,73 am Ende sogar für die Gäste. Nun geht es für die Männer von Coach Eugen Polanski auswärts weiter. Bisher gab es für den Verein vom Niederrhein in 14 Gastspielen lediglich drei Siege. Auch die Bilanz gegen Leipzig macht mit vier Erfolgen in 19 Versuchen keine große Hoffnung. Zu Gast bei den Bullen konnte die Borussia bisher noch nie gewinnen (4U, 5N). Daran wird sich vorerst auch nicht viel ändern. Für einen Dreier der Hausherren bekommen wir eine 1,55.

Wolfsburg vs Frankfurt: Doppelte Chance x/2 – 1,57

Der Trainerwechsel bei den Wölfen hat bisher nichts gebracht. Aus den drei Spielen unter Dieter Hecking holte Wolfsburg lediglich einen Punkt. Damit bleibt der VfL auf Rang 17 hängen und hat sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Besonders bitter war das Gastspiel der Niedersachsen am vergangenen Spieltag in Leverkusen. Die Gäste hatten schon mit 1:0 und 3:1 geführt, aber am Ende doch noch mit 3:6 verloren. Damit ist Wolfsburg eines von zwei Teams, das in der zweiten Saisonhälfte noch ohne Sieg ist. Die Luft im Abstiegskampf wird für den Verein immer dünner.

Am kommenden Spieltag starten die Wölfe im Heimspiel gegen Frankfurt den nächsten Versuch. Die Eintracht konnte an Spieltag 28 eine 2:0-Führung gegen Köln nicht nach Hause bringen. In den letzten 20 Minuten mussten die Hessen zwei Gegentreffer zum 2:2 hinnehmen. Dadurch konnte die SGE den siebten Rang, der unter Umständen fürs internationale Geschäft reichen könnte, nicht festigen. Immerhin konnte der neue Coach Albert Riera bei den Adlerträgern die Abwehr stabilisieren. In acht Spielen unter dem neuen Trainer gab es gerade mal acht Gegentore. Zuvor hatten die Hessen 45 Gegentreffer in den ersten 20 Saisonspielen hinnehmen müssen.

Bei dieser Paarung konnte das Heimteam lediglich eines der jüngsten neun Spiele gewinnen. Diese Tendenz dürfte sich fortsetzen. Wir sehen die Gäste aus Hessen knapp vorne und spielen mit einer Quote von 1,57 den Tipp “Doppelte Chance x/2”.

Stuttgart vs Hamburg: Sieg VfB & Über 1,5 Tore – 1,62

Der VfB Stuttgart hat am Samstag das Heimspiel gegen Borussia Dortmund über weite Strecken bestimmt. Die Schwaben hatten die Partie eigentlich im Griff und bis in die Nachspielzeit quasi keine Torchance zugelassen. Doch mit zwei Gegentreffern in den Minuten 90.+4 und 90.+6 standen die Gastgeber am Ende doch mit leeren Händen da. So haben die Brustringträger erstmals unter Coach Sebastian Hoeneß ein Pflichtspiel gegen den BVB verloren. Zudem rutschte Stuttgart im Rennen um die Champions-League-Plätze auf Rang 4 ab. Doch das Heimspiel gegen den HSV verspricht Besserung.

Die Hamburger konnten an den letzten sieben Spieltagen gerade einmal den Platz als Sieger verlassen. Zudem liegt der Aufsteiger in der Auswärtstabelle mit zwei Siegen in den letzten 13 Partien lediglich auf Rang 16. Auch warten die Hanseaten seit März 2013 auf einen Sieg im Schwabenland (1U, 5N). Da die Stuttgarter mit gerade mal zwei Heimpleiten weiterhin zu den stärksten Heimteams in dieser Saison gehören, spricht alles für einen Dreier der Gastgeber. In Kombination mit “Über 1,5 Toren” bekommen wir dafür bei Betano eine Quote von 1,62.