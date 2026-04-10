SPORT1 Betting 10.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Prognose für das Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Leverkusen am 11.04.2026. Holen Sie sich die besten Wett Tipps und Quoten für das Top-Spiel.

Dortmund gewann keines seiner letzten drei Pflicht-Heimspiele gegen Leverkusen und verlor die letzten beiden – darunter in dieser Saison im DFB-Pokal mit 0-1 im Achtelfinale. Diese Serie dürfte aber nun zu Ende gehen.

Unsere Prognose deutet nämlich auf einen Heimsieg für Borussia Dortmund hin, die ihre beeindruckende Form im eigenen Stadion unter Beweis stellen wollen. Das Bundesligaspiel findet am 11. April 2026 statt. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten den Sieg Dortmund Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Borussia Dortmund präsentiert sich in der Saison 2025/26 als eine Macht, insbesondere im Signal Iduna Park. Von 14 Heimspielen in der Bundesliga konnte der BVB elf gewinnen und musste sich nur einmal geschlagen geben – gegen den unangefochtenen Tabellenführer Bayern München.

Insgesamt kassierte die Mannschaft von Niko Kovac lediglich zwei Niederlagen in der gesamten Saison, beide gegen die Bayern. Diese Konstanz sichert den Westfalen den zweiten Tabellenplatz mit einem komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den Dritten.

Bayer Leverkusen hingegen kämpft auswärts um Beständigkeit. Die Werkself konnte gerade mal sechs ihrer 14 Ligaspiele in der Fremde für sich entscheiden und verlor vier davon. In den letzten sechs Partien holte Leverkusen zehn Punkte, wobei vier Unentschieden darauf hindeuten, dass es ihnen zuletzt schwerfiel, Siege einzufahren.

Die Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider: Die implizite Siegwahrscheinlichkeit für Dortmund liegt bei über 50 Prozent, während Leverkusen nur eine Chance von unter 28 Prozent zugesprochen wird. Dortmunds Offensive ist zu Hause besonders stark und hat in elf von 14 Heimspielen mehr als 1,5 Tore erzielt.

Dortmund vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Ideen? Dieses Duell verspricht Tore und Emotionen. Hier sind unsere Top-Wett-Tipps für das Spiel:

Sieg Dortmund ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Die Heimmacht des BVB ist beeindruckend. Mit nur einer Niederlage im Signal Iduna Park in dieser Saison und einer starken Bilanz gegen Leverkusen ist der Heimsieg eine logische Wahl. Die Quote hierfür liegt bei 2,00.

Die Heimmacht des BVB ist beeindruckend. Mit nur einer Niederlage im Signal Iduna Park in dieser Saison und einer starken Bilanz gegen Leverkusen ist der Heimsieg eine logische Wahl. Die Quote hierfür liegt bei 2,00. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,65 bei Interwetten ): In den letzten Duellen dieser beiden Teams fielen oft Tore auf beiden Seiten. Fünf der letzten sieben BVB-Spiele und sechs der letzten acht Leverkusen-Spiele erfüllten diese Bedingung. Eine attraktive Quote von 1,65 belohnt diesen Tipp.

In den letzten Duellen dieser beiden Teams fielen oft Tore auf beiden Seiten. Fünf der letzten sieben BVB-Spiele und sechs der letzten acht Leverkusen-Spiele erfüllten diese Bedingung. Eine attraktive Quote von 1,65 belohnt diesen Tipp. Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit (Quote 3,20 bei Interwetten): Ein Tipp für die Mutigen! Leverkusen erzielt auswärts gerne früh Tore, während Dortmund zu Hause fast immer in der ersten Hälfte trifft. Das verspricht Action von Anfang an, mit einer starken Quote von 3,20.

Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, es verspricht ein spannendes Spiel zu werden! Die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen und das Top-Spiel genießen!