Hannover vs Elversberg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 05.04.2026

SPORT1 Betting 04.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Hannover vs Elversberg Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 05.04.2026.

Das Spitzenspiel am 28. Spieltag der 2. Bundesliga in der Saison 2025/26 steigt definitiv in der Heinz-von-Heiden-Arena. Am Sonntag, den 5. April 2026 um 13:30 Uhr empfängt der Tabellenfünfte aus Hannover den Tabellenzweiten aus Elversberg. Mit einem Sieg könnten die 96er die Saarländer überholen.

In der Hannover vs Elversberg Prognose sieht Buchmacher Admiralbet die Hausherren mit einer Siegquote von 2,10 vorne. Für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten auf einen Wert von 3,00. Die höchsten Hannover vs Elversberg Quoten gibt es mit einer 3,40 aktuell für eine Punkteteilung.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“ bietet uns AdmiralBet eine attraktive Quote von 1,55.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Hannover sicherte sich vor der Länderspielpause dank des Treffers von Maik Nawrocki auch im zweiten Niedersachsen-Derby dieser Saison gegen Braunschweig den Sieg. Die Statistiken wie xGoals (1,47 zu 1,13) und Torschüsse (16:10) sprachen eigentlich für die Eintracht. So mischen die 96er auf Platz 5 weiterhin im Aufstiegsrennen mit und haben bei zwei Zählern Rückstand auf Rang 2 noch alle Chancen auf die lang ersehnte Bundesligarückkehr.

Hoffnung macht hier auch die Tatsache, dass Hannover die beste Mannschaft der Rückrunde (6S, 2U, 2N) ist. In der Heimtabelle liegt die Truppe vom Maschsee allerdings nur auf Platz 7 (7S, 2U, 4N). Trotz des eigentlich guten Saisonverlaufs endete am 31. März Jörg Schmadtkes Zeit als Geschäftsführer. Der ehemalige Profi hatte seinen Dienst erst am 1. Januar angetreten. Medienberichten zufolge sollen finanzielle Uneinigkeiten ein Auslöser für das überraschend schnelle Aus gewesen sein.

Nach Erfolgstrainer Horst Steffen zum Anfang der laufenden Saison hat mit Sportdirektor Nils-Ole Book nun auch der zweite Erfolgs-Architekt von Elversberg den Verein verlassen. Book hatte in seinem Verein eine Ausstiegsklausel für seinen “Herzensverein” Borussia Dortmund und wurde dort Nachfolger von Sebastian Kehl. Ob die Personalie Book die Mannschaft im Aufstiegskampf zurückwirft, bleibt abzuwarten.

Durch einen hochverdienten 3:1-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld verbrachte die SVE die spielfreie Zeit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Doppelpacker Petkov. Auch sprachen die Statistiken wie Torschüsse (28:4), 3,45 xG und 58 Prozent Ballbesitz klar für die Spielvereinigung. Die Saarländer sind in dieser Spielzeit das drittbeste Auswärtsteam (7S, 2U, 5N) und stellen die zweitbeste Abwehr der Liga (29) hinter Schalke (24).

Die Bilanz zwischen beiden Vereinen spricht für die Saarländer. In der 2. Bundesliga gab es zwei Siege und drei Remis für die SVE. Zudem setzte sich Elversberg 2010 im DFB-Pokal als Regionalligist im Elfmeterschießen gegen den damaligen Bundesligisten Hannover durch. Das Hinspiel im Stadion an der Kaiserlinde endete mit einem 2:2. Die Hausherren waren dabei zweimal in Führung gegangen.

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Hannover vs Elversberg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Hannover vs Elversberg Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,55 bei AdmiralBet ): Vieles spricht für ein enges Spitzenspiel. Wir sehen aber die Hausherren etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat vor allem mit der guten Bilanz der Niedersachsen in der Rückrunde zu tun. Für den Tipp “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore” bekommen wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,55

Vieles spricht für ein enges Spitzenspiel. Wir sehen aber die Hausherren etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat vor allem mit der guten Bilanz der Niedersachsen in der Rückrunde zu tun. Für den Tipp “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore” bekommen wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,55 Über 2,5 Tore ( Quote 1,62 bei AdmiralBet ): Bei dieser Partie sind Tore eigentlich garantiert. Elversberg kommt auf 47 Treffer, Hannover auf 46. Nur Darmstadt (49) kann aktuell im Unterhaus in dieser Saison eine bessere Offensive vorweisen. Auch geben die 96er die meisten Torschüsse pro Spiel ab (5,4) und spielen sich die meisten Großchancen (103) heraus. Zudem liegen die Niedersachsen bei den xG (57,5) auf Rang 1. Die SVE belegt hier Platz 3 (50,9). Auch spielt bei den Gastgebern mit Benjamin Källman (13 Treffer) der zweitbeste BL2-Torschütze. So ist die Quote von 1,62 für mehr als 2,5 Tore eine sichere Bank.

Bei dieser Partie sind Tore eigentlich garantiert. Elversberg kommt auf 47 Treffer, Hannover auf 46. Nur Darmstadt (49) kann aktuell im Unterhaus in dieser Saison eine bessere Offensive vorweisen. Auch geben die 96er die meisten Torschüsse pro Spiel ab (5,4) und spielen sich die meisten Großchancen (103) heraus. Zudem liegen die Niedersachsen bei den xG (57,5) auf Rang 1. Die SVE belegt hier Platz 3 (50,9). Auch spielt bei den Gastgebern mit Benjamin Källman (13 Treffer) der zweitbeste BL2-Torschütze. So ist die Quote von 1,62 für mehr als 2,5 Tore eine sichere Bank. Beide Teams treffen ( Quote 1,50 bei AdmiralBet ): Und wenn wir von mehr als 2,5 Toren ausgehen, rechnen wir auch nicht mit Weißen Westen. So gibt es bei AdmiralBet für die Wette “Beide Teams treffen” auch nur eine Quote von 1,50.

Und wenn wir von mehr als 2,5 Toren ausgehen, rechnen wir auch nicht mit Weißen Westen. So gibt es bei AdmiralBet für die Wette “Beide Teams treffen” auch nur eine Quote von 1,50. Es fallen exakt 4 Tore (Quote 5,00 bei bet365): Zum Schluss haben wir noch einen etwas riskanteren Tipp für euch. In den fünf Begegnungen in der Liga zwischen beiden Teams fielen stets genau vier Tore. Geht diese Serie auch am Sonntag weiter? Für diesen Tipp müssen wir auf einen anderen Buchmacher ausweichen und bekommen dafür bei bet365 eine Quote von 5,00. Diese Wette müsst ihr natürlich etwas vorsichtiger spielen.

Die Fußballfans dürfen sich auf ein Spitzenspiel mit vielen Toren freuen. Uns geht es wie dem Buchmacher AdmiralBet. Wir sehen die Hausherren vorne. Das hat in erster Linie mit der Qualität, dem Heimvorteil und der besseren Form in der zweiten Saisonhälfte zu tun. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.