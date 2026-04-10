SPORT1 Betting 10.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten RB Leipzig vs Gladbach Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 11.04.2026. Holen Sie sich die besten Wett Tipps und Quoten.

Gegen Leipzig kommt Gladbach auf den niedrigsten Punkteschnitt seiner BL-Geschichte (0.89/Spiel) und ist auswärts bei den Sachsen noch sieglos (4U, 5N). Auch dieses Mal geht RB als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach.

Alles deutet auf einen Heimsieg für die formstarken Bullen hin. Das Spiel findet am Samstag, den 11.04.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Betano den Leipzig Sieg Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Rollenverteilung vor diesem Spiel könnte kaum klarer sein, was auch die Leipzig vs Gladbach Quoten widerspiegeln. RB Leipzig verfügt über die viertbeste Heimbilanz der Liga und holte 29 von möglichen 42 Punkten in der Red Bull Arena. Besonders beeindruckend ist die Offensivkraft: In 79 Prozent der Heimspiele, also in 11 von 14 Partien, erzielte Leipzig zwei oder mehr Tore – ein Wert, der nur von Bayern München übertroffen wird. Zudem fielen in 100 Prozent der Leipziger Heimspiele mindestens zwei Treffer, was die Konstanz der Mannschaft unterstreicht.

Ganz anders stellt sich die Situation bei Borussia Mönchengladbach dar. Die Fohlenelf kämpft auswärts mit erheblichen Problemen und konnte in der gesamten Saison erst drei Siege in der Fremde feiern. Die jüngste Bilanz ist besonders alarmierend: Seit acht Auswärtsspielen wartet das Team auf einen Sieg und erzielte dabei im Schnitt nur magere 0,88 Tore pro Partie. Angesichts dieser Zahlen ist es wenig überraschend, dass die Prognosen deutlich für einen Heimsieg der Leipziger sprechen, die auch vier der letzten fünf Heimduelle gegen Gladbach für sich entscheiden konnten.

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RB Leipzig vs Gladbach: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar heiße Wett Tipps zu diesem ungleichen Duell? Wir haben die besten Optionen für dich analysiert, die auf den aktuellen Leipzig vs Gladbach Prognosen basieren:

Sieg für RB Leipzig ( Quote 1,53 bei Betano ): Quote 1,53. Leipzigs enorme Heimstärke und Gladbachs eklatante Auswärtsschwäche machen diesen Tipp zur logischen Wahl. Die Roten Bullen haben nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele verloren und zu Hause zuletzt Hoffenheim mit 5:0 abgefertigt.

Quote 1,53. Leipzigs enorme Heimstärke und Gladbachs eklatante Auswärtsschwäche machen diesen Tipp zur logischen Wahl. Die Roten Bullen haben nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele verloren und zu Hause zuletzt Hoffenheim mit 5:0 abgefertigt. RB Leipzig gewinnt & Über 1,5 Tore im Spiel ( Quote 1,67 bei Betano ): Quote 1,67. In 100 Prozent der Leipziger Heimspiele dieser Saison fielen mindestens zwei Tore. Kombiniert man diese Statistik mit der hohen Siegwahrscheinlichkeit der Gastgeber, ergibt sich eine sehr attraktive und solide Quote.

Quote 1,67. In 100 Prozent der Leipziger Heimspiele dieser Saison fielen mindestens zwei Tore. Kombiniert man diese Statistik mit der hohen Siegwahrscheinlichkeit der Gastgeber, ergibt sich eine sehr attraktive und solide Quote. Leipzig gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 2,62 bei Betano): Quote 2,62. Obwohl Leipzig der klare Favorit ist, kassierten die Bullen in den letzten fünf Heimspielen sieben Gegentore. Gladbach hat immerhin in acht seiner letzten zehn Bundesligaspiele getroffen. Ein Leipziger Sieg mit einem Gegentor ist also durchaus denkbar und bietet eine starke Value-Quote.

Leipzig scheint für dieses Duell bestens gerüstet zu sein, während Gladbach auswärts einfach nicht in Tritt kommt. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, deine eigene Prognose abzugeben, schau doch auf unserer Seite mit den besten Wettanbietern vorbei, um die Top-Quoten zu finden. Jetzt aber genug geredet – viel Spaß beim Spiel und hoffentlich klingelt es nicht nur im Tor, sondern auch bei deinem Wettschein!