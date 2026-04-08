Mainz vs Straßburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Conference League am 09.04.2026

SPORT1 Betting 08.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenprognose für das Conference League Spiel Mainz gegen Straßburg am 09.04.2026. Entdecken Sie detaillierte Analysen, die besten Wett Tipps und Quoten.

Mainz steht als erster deutscher Verein im Viertelfinale der UEFA Conference League. Nun wollen die Nullfünfer noch mehr. Die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht. Denn die Rheinhessen haben alle vier Heimspiele im laufenden Wettbewerb gewonnen.

Das Conference League-Viertelfinale zwischen Mainz und Straßburg am 09.04.2026 verspricht aber ein enges Duell zu werden, bei dem ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Wir erwarten ein ausgeglichenes Spiel und empfehlen mit einer Quote von 3,50 bei Bwin den Wett Tipp auf ein Unentschieden.

Bwin ist einer der besten Sportwetten Anbieter im deutschen Wettgeschäft. Für Neu- und Bestandskunden hat der Buchmacher gleich zwei Belohnungen in petto: Den Bwin Bonus und den aktuellen Bwin Gutschein.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Im Hinspiel des Conference League-Viertelfinales empfängt Mainz 05 den RC Straßburg. Die Mainzer gehen aufgrund ihrer beeindruckenden Heimstärke in Europa als Favorit in die Partie. In der Mewa Arena haben die Rheinhessen eine perfekte Bilanz: vier Spiele, vier Siege und ein Torverhältnis von 7:1. Diese Leistung spiegelt sich auch in den Quoten der Buchmacher wider, die den Mainzern eine Siegchance von etwa 45 Prozent einräumen.

Allerdings trifft der Bundesligist auf einen formstarken Gegner. Straßburg ist wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen und hat auch auswärts in den letzten vier Partien nicht verloren. Die Franzosen gehören zu den offensivstärksten Teams des Wettbewerbs und erzielen im Schnitt einen Expected-Goals-Wert (xG) von 2,05 pro 90 Minuten.

Die jüngste Vergangenheit beider Mannschaften deutet auf eine Punkteteilung hin. Mainz spielte in vier seiner letzten zehn Partien unentschieden, während dies bei Straßburg sogar in fünf der letzten zehn Spiele der Fall war. Auch das einzige bisherige Aufeinandertreffen, ein Freundschaftsspiel im Jahr 2025, endete mit einem torlosen Remis. Angesichts dieser Konstellation erscheint ein Unentschieden als eine logische Prognose.

Mainz vs Straßburg: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Empfehlungen, die auf der Analyse der aktuellen Form und der Statistiken basieren:

Unentschieden ( Quote 3,50 bei Bwin ): Die Quote von 3,50 für ein Remis ist sehr verlockend. Mainz‘ Heimstärke trifft auf die exzellente Form von Straßburg. Beide Teams neigen in letzter Zeit zu Unentschieden, was diesen Tipp besonders wertvoll macht.

Die Quote von 3,50 für ein Remis ist sehr verlockend. Mainz‘ Heimstärke trifft auf die exzellente Form von Straßburg. Beide Teams neigen in letzter Zeit zu Unentschieden, was diesen Tipp besonders wertvoll macht. Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,70 bei Bwin ): Bei Spielen von Straßburg in der Conference League fielen in sieben von acht Partien Tore auf beiden Seiten. Obwohl Mainz zu Hause defensiv stark ist, verfügt Straßburg über eine hohe Offensivkraft. Die Quote hierfür liegt bei 1,70.

Bei Spielen von Straßburg in der Conference League fielen in sieben von acht Partien Tore auf beiden Seiten. Obwohl Mainz zu Hause defensiv stark ist, verfügt Straßburg über eine hohe Offensivkraft. Die Quote hierfür liegt bei 1,70. 1. Halbzeit – Unentschieden (Quote 2,15 bei Bwin): Beide Mannschaften starten oft vorsichtig in die Partie. Mainz hat unter Trainer Urs Fischer zu Hause im Schnitt nur 0,22 Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert. Straßburg ist ebenfalls zu Beginn sehr solide. Eine Wette auf ein Unentschieden zur Halbzeitpause mit einer Quote von 2,15 könnte sich lohnen.

Das wird eine spannende Kiste! Für welche Wette du dich auch entscheidest, die besten Anbieter findest du auf unserer Seite mit den Top-Buchmachern. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen, das Spiel genießen und mitfiebern!