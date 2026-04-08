SPORT1 Betting 08.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Masters Tournament 2026 Prognosen von unseren Wett-Experten für das Golf PGA Tour-, European Tour- und Japan Golf Tour-Turnier.

Das Masters Tournament gilt als eines der prestigeträchtigsten Golfturniere der Welt und feiert in diesem Jahr sein 90. Jubiläum. Vom 09. bis 12. April 2026 findet das Großereignis zum wiederholten Male im legendären Augusta National Golf Club statt.

Als erstes Major des Jahres besitzt das Turnier eine besondere Stellung, nicht nur wegen seiner langen Tradition, sondern auch aufgrund der einzigartigen Rahmenbedingungen: ein vergleichsweise kleines, hochklassiges Teilnehmerfeld von 91 Golfern, von denen 22 zum ersten Mal beim Masters Tournament dabei sind, und ein jährlich unveränderter Kurs, der detaillierte Analysen und fundierte Wettprognosen ermöglicht.

Die besten Sportwetten Anbieter haben für dieses Event jedenfalls einige Wettoptionen im Angebot, wobei wir unser Hauptaugenmerk auf den Gesamtsieger richten wollen. Wir gehen davon aus, dass sich der Weltranglistenerste Scottie Scheffler die Krone aufsetzt und entscheiden uns bei unserer Masters Tournament 2026 Prognose mit einer Quote von 6,50 bei NEO.bet für den Tipp “Scottie Scheffler gewinnt das Masters Tournament 2026”.

Ein zentraler Bezugspunkt für die Einschätzung der Wettmärkte ist der Sieger des Vorjahres. 2025 konnte sich Rory McIlroy durchsetzen und gewann das Masters nach einem Stechen gegen Justin Rose. Mit diesem Triumph vollendete McIlroy zugleich den Career Grand Slam, was seinen Erfolg historisch besonders wertvoll macht.

Für das Turnier 2026 bedeutet dies, dass er als Titelverteidiger automatisch zu den engeren Favoriten zählt, auch wenn seine aktuelle Form und kleinere gesundheitliche Fragezeichen von Wettanbietern genau beobachtet werden.

Als klarer Top-Favorit gilt jedoch Scottie Scheffler. Der Weltranglistenerste hat bereits mehrfach bewiesen, dass ihm der Kurs in Augusta liegt. Zudem bringt er eine außergewöhnliche Konstanz bei großen Turnieren mit. Seine vergleichsweise niedrigen Wettquoten spiegeln diese Rolle wider: Er ist die vermeintlich sicherste, wenn auch vielleicht nicht unbedingt lukrativste Option.

Bei NEO.bet wird Scheffler mit einer Quote auf den Gesamtsieg von derzeit 6,50 gehandelt. In Kombination mit dem aktuellen NEO.bet Bonus, der neben einem Bonus auf die Einzahlung auch 25 € Freiwetten bringt, lässt sich dieser Tipp aber dennoch ohne Weiteres anspielen.

Hinter Scheffler folgt eine Gruppe hochkarätiger Herausforderer. Dazu gehört unter anderem Jon Rahm, der das Masters bereits gewonnen hat und für seine mentale Stärke bekannt ist. Ebenfalls im erweiterten Favoritenkreis befindet sich Bryson DeChambeau, dessen außergewöhnliche Schlagweite ihm insbesondere auf den langen Bahnen von Augusta Vorteile verschaffen kann. Auch McIlroy selbst bleibt trotz gewisser Unsicherheiten ein ernstzunehmender Kandidat.

Neben diesen etablierten Stars bieten sich für Sportwetten auch sogenannte „Value Bets“ an. Spieler wie Ludvig Åberg oder Xander Schauffele verfügen über das Potenzial, sich im Spitzenfeld zu platzieren, werden jedoch häufig mit höheren Quoten gehandelt. Gerade für Platzierungswetten, etwa auf eine Top-5- oder Top-10-Platzierung, können solche Spieler besonders interessant sein.

Scottie Scheffler 6,50

Jon Rahm 11,0

Bryson DeChambeau 12,0

Rory McIlroy 13,0

Xander Schauffele 15,0

Ludvig Åberg 17,0

Tommy Fleetwood 20,0

Cameron Young 20,0

Matthew Fitzpatrick 20,0

Vieles spricht für Scheffler

Für eine fundierte Wettstrategie beim Masters sind mehrere Faktoren entscheidend. Statistisch spielen vor allem präzise Annäherungsschläge sowie die Leistung auf den Par-5-Löchern eine große Rolle. Darüber hinaus ist die Erfahrung in Augusta ein wesentlicher Aspekt, da der anspruchsvolle Kurs viel lokales Wissen erfordert und Debütanten nur selten um den Sieg mitspielen. Insbesondere beim Thema „Erfahrung“ kann Scheffler punkten.

Insgesamt zeigt sich das Masters 2026 aus Sicht von Sportwetten als Turnier, bei dem Favoriten häufig eine starke Rolle spielen, ohne dass Überraschungen ausgeschlossen sind. Während Scheffler als wahrscheinlichster Sieger gilt, könnten erfahrene Spieler wie Rahm oder McIlroy ebenso zuschlagen.

Gleichzeitig eröffnen aufstrebende Talente interessante Chancen für risikobereitere Wetten, insbesondere Platzierungswetten. Entscheidend bleibt letztlich die Kombination aus aktueller Form, Kurskenntnis und der Fähigkeit, dem enormen Druck insbesondere auf den letzten neun Löchern am Finaltag standzuhalten.

Masters 2026: Wett Tipp und Prognosen

Wir rechnen dem Weltranglistenersten Scheffler die besten Chancen auf den Sieg aus und setzen deshalb auch auf einen Triumph des US-Amerikaners zu einer Quote von 6,50 bei NEO.bet. Scheffler gilt zurecht als Favorit, da er zurzeit die beste Form aller Teilnehmer auf den Rasen bringt und ihm der Kurs im Augusta National Golf Club liegt.

Solltet ihr noch kein Kunde bei diesem Wettanbieter sein, dann solltet ihr unbedingt vom aktuellen NEO.bet Promo Code Gebrauch machen.