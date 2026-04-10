SPORT1 Betting 10.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesligaspiel St. Pauli gegen Bayern München am 11.04.2026. Unsere Experten analysieren das Spiel.

Der FC Bayern gewann zehn der letzten elf Pflichtspiele gegen den FC St. Pauli, einzig beim 1-2 auswärts im Februar 2002 in der Bundesliga gab es keinen Sieg. Und auch dieses Mal sind die Verhältnisse mehr als klar.

Trotz der bevorstehenden Champions-League-Aufgabe wird Bayern München seine Dominanz in der Bundesliga wohl fortsetzen und am 11.04.2026 gegen den FC St. Pauli gewinnen.

Die Münchner sind der klare Favorit in diesem Duell zwischen dem Tabellenführer und einem Abstiegskandidaten. Wir sehen die Gäste ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,33 bei AdmiralBet den Sieg von Bayern München als unseren Wett Tipp heute.

Mit seinem Quotenschlüssel in der Bundesliga, 2. Liga und Champions League steht AdmiralBet sehr gut da. Nach der Anmeldung bei dem Bookie wartet der AdmiralBet Bonus auf euch. Doch auch die Bestandskunden gehen nicht leer aus und können sich den aktuellen AdmiralBet Gutschein sichern.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Rollen vor diesem Bundesligaspiel am 29. Spieltag könnten kaum klarer verteilt sein. Bayern München thront mit einem komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf Dortmund an der Tabellenspitze, während der FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz 16 um den Klassenerhalt kämpft. Die jüngste Form beider Teams unterstreicht diese Diskrepanz: Die Bayern haben vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen, St. Pauli hingegen nur eines.

Die offensive Durchschlagskraft der Münchner ist in dieser Saison phänomenal. Mit einem Durchschnitt von 3,57 Toren pro Spiel und einem erwarteten Torewert (xG) von 82,93, der den zweitbesten Wert der Liga um Längen übertrifft, stellt der Rekordmeister die mit Abstand gefährlichste Offensive. In 26 von 28 Spielen (93 %) erzielte das Team von Vincent Kompany mehr als 1,5 Tore.

Demgegenüber steht die Offensive von St. Pauli, die mit gerade mal 25 Toren in 28 Partien und dem niedrigsten xG der Liga erhebliche Schwierigkeiten hat. Die Quoten spiegeln dies wider und geben den Bayern eine Siegwahrscheinlichkeit von über 73 Prozent. Auch die St. Pauli vs Bayern München Prognosen deuten auf einen klaren Auswärtssieg hin.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

St. Pauli vs Bayern München: Wett Tipps für Tipper

Ein Sieg der Bayern scheint vorprogrammiert, doch die Quoten dafür sind nicht besonders hoch. Deshalb haben wir ein paar alternative Wett Tipps für dich herausgesucht, die mehr Wert bieten könnten. Hier sind unsere Empfehlungen für deine St. Pauli vs Bayern München Prognosen:

Sieg Bayern München ( Quote 1,33 bei AdmiralBet ): Auch wenn Trainer Kompany im Hinblick auf das wichtige Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid rotieren dürfte, ist die Qualität im Kader der Bayern immer noch erdrückend. Die Münchner haben auswärts in dieser Saison noch kein Spiel verloren und dabei im Schnitt 3,14 Tore pro Partie erzielt. Angesichts der Personalsorgen bei St. Pauli, die ohne Kapitän Jackson Irvine auskommen müssen, ist alles andere als ein Sieg der Gäste eine große Überraschung. Quote: 1,33.

Auch wenn Trainer Kompany im Hinblick auf das wichtige Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid rotieren dürfte, ist die Qualität im Kader der Bayern immer noch erdrückend. Die Münchner haben auswärts in dieser Saison noch kein Spiel verloren und dabei im Schnitt 3,14 Tore pro Partie erzielt. Angesichts der Personalsorgen bei St. Pauli, die ohne Kapitän Jackson Irvine auskommen müssen, ist alles andere als ein Sieg der Gäste eine große Überraschung. Quote: 1,33. Sieg Bayern, Bayern über 1,5 Tore & Bayern unter 4,5 Tore: ( Quote 1,69 bei bet365 ): Dieser Tipp kombiniert den Sieg der Bayern mit einer realistischen Einschätzung ihrer Torausbeute. Die Münchner haben in 93 Prozent ihrer Saisonspiele mindestens zwei Tore geschossen. Ein Schützenfest mit fünf oder mehr Toren ist jedoch aufgrund der bevorstehenden europäischen Aufgabe und der wahrscheinlichen Schonung von Stars wie Harry Kane eher unwahrscheinlich. Quote: 1,69.

Dieser Tipp kombiniert den Sieg der Bayern mit einer realistischen Einschätzung ihrer Torausbeute. Die Münchner haben in 93 Prozent ihrer Saisonspiele mindestens zwei Tore geschossen. Ein Schützenfest mit fünf oder mehr Toren ist jedoch aufgrund der bevorstehenden europäischen Aufgabe und der wahrscheinlichen Schonung von Stars wie Harry Kane eher unwahrscheinlich. Quote: 1,69. Bayern gewinnt & beide Teams treffen (Quote 2,60 bei AdmiralBet): Für die risikofreudigeren Tipper bietet diese Wette die beste Quote. St. Pauli kämpft mit dem Rücken zur Wand und wird vor heimischem Publikum alles nach vorne werfen. Die Hamburger haben in vier ihrer letzten fünf Spiele getroffen. Gleichzeitig hat die Bayern-Defensive in acht der letzten zehn Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert. Ein Treffer für die Gastgeber bei einem gleichzeitigen Sieg der Bayern ist also durchaus im Bereich des Möglichen. Quote: 2,60.

Auch wenn die Bayern als klarer Favorit ins Spiel gehen, verspricht die Partie Spannung, da St. Pauli am Millerntor um jeden Punkt für den Klassenerhalt kämpft. Wir hoffen, unsere Wett Tipps helfen dir bei deiner Entscheidung. Finde die besten Anbieter auf unserer Seite und platziere deine Wette! In unserem Vergleich haben wir auch die besten Wettbonus Angebote aufgelistet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuschauen!