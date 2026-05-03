SPORT1 Betting 31.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen 3x3-Weltmeisterschaft 2026 Prognosen von unseren Wett-Experten für das Basketball-Turnier am 01.06.2026.

Vom 1. bis zum 7. Juni wird in der polnischen Hauptstadt Warschau die 3×3-Basketball-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen. Der FIBA 3×3 World Cup findet in diesem Jahr schon zum zehnten Mal statt. An den Start gehen 40 der besten Nationalmannschaften – 20 Männer- und 20 Frauenteams.

Spanien (Männer) und die Niederlande (Frauen) gehen als Titelverteidiger ins Turnier. Wer sichert sich in diesem Jahr die beiden Titel? Wo landen die deutschen Teams? Zusammen mit Buchmacher ODDSET werfen wir einen Blick auf die 3×3-Weltmeisterschaft 2026 Quoten und wagen eine 3×3-Weltmeisterschafts 2026 Prognose.

Was den Sportwetten Anbieter auszeichnet, auf welche Vorzüge sich die Kunden freuen dürfen, was man bei der ODDSET Anmeldung berücksichtigen muss und wie der ODDSET Bonus aussieht, erläutern wir in unseren ODDSET Online Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Weltmeisterschaft im 3×3-Basketball wird seit 2012 von der Fédération Internationale de Basketball veranstaltet. Seit 2020 ist die Sportart auch bei Olympia vertreten. Bei jeder Austragung gibt es ein Männer- und ein Frauenturnier.

Serbien ist mit sechs Titeln bei den Männern der Rekordweltmeister. 2025 wurde allerdings Spanien mit einem 21:17 im Finale gegen die Schweiz erstmals Weltmeister. Bei den Frauen sind die USA mit drei Erfolgen der Rekordgewinner. 2025 sicherten sich die Niederlande den Titel im Finale gegen die Mongolei.

Bei den Männern liegt Serbien in der FIBA 3×3-Weltrangliste auf Platz 1. Dahinter folgen die USA, die Niederlande und Litauen. Bei den Damen stehen die Niederländer ganz oben in der Rangliste, gefolgt von China, Spanien und Frankreich.

Die WM 2026 beginnt mit der Gruppenphase vom 1. bis 4. Juni, in der die Teams im Modus „Jeder gegen jeden“ innerhalb ihrer Gruppen (4 Gruppen à 5 Teams) gegeneinander antreten. Vom 5. bis zum 7. Juni werden in den K.-o.-Runden die neuen Champions ausgespielt. Die jeweils Erstplatzierten der Gruppen gelangen direkt ins Viertelfinale, während die Zweit-und Drittplatzierten über Kreuz die weiteren Viertelfinalisten ausspielen.

Bei Buchmacher ODDSET kann auf die kommenden Weltmeister in diesem Wettbewerb gewettet werden. Die Quoten beim Markt “Wer wird 3×3-Weltmeister bei den Männern?” lauten aktuell wie folgt:

Serbien 2,60

USA 4,00

Niederlande 4,20

Deutschland 12,0

Frankreich 15,0

Australien 15,0

Spanien 15,0

China 17,0

Litauen 17,0

Lettland 17,0

Österreich 17,0

Belgien 17,0

Und beim Wettmarkt “Wer wird 3×3-Weltmeister bei den Frauen?” sehen die ODDSET-Quoten zurzeit so aus:

Niederlande 3,50

USA 3,60

Kanada 6,00

Frankreich 8,00

Australien 9,00

Spanien 9,00

Aserbaidschan 10,0

Polen 13,0

China 14,0

Deutschland 15,0

Litauen 17,0

3×3-Wettbewerb der Männer: Was ist für Deutschland drin?

Buchmacher ODDSET sieht bei den Männern den Weltranglistenersten und Rekordweltmeister Serbien wieder ganz vorne. Dahinter folgen mit Quoten von 4,00 und 4,20 die USA und die Niederlande. Die deutschen Männer liegen laut dem Bookie auf Rang 4 (Quote 12,0). Die Herren des Deutschen Basketball Bundes bekommen es in der Gruppe C mit den Niederlanden, China, Japan und Neuseeland zu tun. Trotzdem muss man die DBB-Auswahl auf dem Zettel haben.

Denn die deutschen 3×3-Basketballer sicherten sich 2024 bei der U23-Weltmeisterschaft den Titel. Im Finale wurde die USA mit 21:13 besiegt. Ein Jahr später forderte Deutschland in selber Besetzung bei der WM 2025 die besten Nationen der Welt heraus. Mit einem Coup über Olympiasieger Niederlande im Achtelfinale (19:18) und dem 22:14-Viertelfinalerfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen Weltranglistenzweiten aus den USA zogen die deutschen Herren ins Halbfinale ein.

Dort verlor man gegen den späteren Weltmeister Spanien (15:21). Und auch das Spiel um Platz drei gegen den entthronten Titelverteidiger Serbien brachte mit einem 16:21 kein Erfolgserlebnis. Doch vor dem Beginn der Endrunde 2026 haben die U23-Weltmeister weitere Fortschritte gemacht. Eine Medaille müsste auf jeden Fall drin sein. Oder reicht es sogar für Gold? Für Deutschland stehen folgende Spieler auf dem Feld: Denzel Agyeman, Kevin Bryant, Fabian Giessmann und Niklas Kropp.

3×3-Wettbewerb der Frauen: Was ist für Deutschland drin?

Bei den Frauen erwartet ODDSET einen Zweikampf zwischen den Niederlanden und den USA. Beide Nationen liegen in den Weltmeister-Quoten fast gleichauf. Somit entscheidet sich der Bookie hier für den Titelverteidiger, der gleichzeitig die Weltrangliste anführt, und den Rekordgewinner.

Das deutsche Team sieht der Sportwetten Anbieter mit einer Quote von 15,0 lediglich auf Rang 9. Dabei haben die deutschen Damen diese Sportart in der Heimat mit ihrem Olympiasieg 2024 in Paris vor Spanien und den USA überhaupt erst bekannt gemacht. Nach der olympischen Spielen gab es im deutschen 3×3-Damen-Team allerdings einen Umbruch. Bei der vergangenen WM war man im Achtelfinale mit 18:20 an Polen gescheitert.

Doch die Tendenz zeigt langsam aufwärts. Bei der Women’s Series kamen die deutschen Frauen zum Auftakt auf Platz 2 und erreichten später auch das Halbfinale. Danach spielte sich das Team von Disziplintrainer Hanno Stein beim hochkarätig besetzten Big-Twelve-Tour-Turnier bis ins Finale vor, wo man sich nur Gastgeber Frankreich mit 13:17 geschlagen geben musste.

Die deutsche Auswahl zeigte über das gesamte Turnier hinweg seine Qualität und überzeugte mit intensiver Defensive, viel Athletik und guter Abstimmung im Zusammenspiel. Deutschland muss bei der WM 2026 in Gruppe C zunächst gegen China, Italien, Lettland und die Philippinen antreten. Die Frauen werden angeführt von Olympiasiegerin Marie Reichert. Das Quartett für das Turnier komplettieren Britta Daub, Ama Degbeon und Laura Zolper.

Basketball: 3×3-Weltmeisterschaft 2026: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Basketball: 3×3-Weltmeisterschaft 2026 Prognosen haben wir zwei Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Serbien wird Weltmeister bei den Männern ( Quote 2,60 bei ODDSET )

Die Niederlande werden Weltmeister bei den Frauen (Quote 3,50 bei ODDSET)

Die deutschen Teams sind bei Weltmeisterschaften noch ohne Medaille. Das dürfte sich bei diesem Turnier ändern. Vor allem die deutschen Herren haben hier die größten Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen. Doch der Weltmeistertitel dürfte weder für die deutschen Männer noch für die Frauen drin sein.

Die serbischen Männer haben dagegen sechs Titel bei der FIBA ​​3×3-Weltmeisterschaft gewonnen und setzen weiterhin Maßstäbe in puncto Teamchemie, spielerische Umsetzung und Nervenstärke in entscheidenden Momenten. Nachdem man den WM-Titel im vergangenen Jahr in Ulaanbaatar verloren hat, ist nun Wiedergutmachung angesagt.

Die niederländischen Frauen reisen mit dem Druck der Titelverteidigung nach Warschau. Der ausgewogene Spielstil, die erstklassige Teamchemie und die Nervenstärke haben Oranje zu einer der komplettesten Mannschaften im internationalen 3×3-Basketball gemacht. So führt an den Damen aus den Niederlanden kein Weg vorbei.