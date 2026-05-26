Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Conference-League-Finale am 27.05.2026

SPORT1 Betting 26.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen und Wett Tipps für das Conference League Finale Crystal Palace gegen Rayo Vallecano am 27.05.2026. Inklusive der besten Quoten.

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace bereits den englischen Pokal und auch den Supercup gewonnen. Am Mittwoch könnte in der Conference League der dritte Titel dazukommen. Trotzdem hat der Coach bereits im Januar erklärt, dass er den Verein zum Ende der Saison verlassen wird. Wie läuft das letzte Spiel der Eagles unter ihrem Erfolgstrainer?

Unsere Prognose für das Conference League Finale sieht Crystal Palace als Sieger. Die Erfahrung und individuelle Klasse der Engländer sollte sich am 27.05.2026 in Leipzig durchsetzen. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,85 bei ODDSET den Sieg für Crystal Palace.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte treffen Crystal Palace und Rayo Vallecano in einem Pflichtspiel aufeinander – und das gleich in einem europäischen Finale. Für beide Vereine ist es die erste Teilnahme an einem kontinentalen Endspiel, was die Spannung zusätzlich erhöht. Die Quoten sprechen eine deutliche Sprache: Die Buchmacher sehen die Engländer mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 52,6 Prozent als Favoriten, während Rayo Vallecano nur eine Chance von 24,4 Prozent auf einen Sieg nach 90 Minuten eingeräumt wird.

Ein entscheidender Faktor könnte die Erfahrung auf der Trainerbank sein. Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt bereits die Europa League gewonnen und weiß, wie man ein Team auf den Punkt genau auf ein solches Spiel vorbereitet.

Im Gegensatz dazu ist Rayo-Trainer Iñigo Pérez erst seit 2024 im Amt. Obwohl die Spanier mit einer beeindruckenden Serie von neun ungeschlagenen Spielen anreisen, hat Crystal Palace auf dem Weg ins Finale stärkere Gegner wie Florenz und Schachtar Donezk ausgeschaltet. Der Fokus der „Eagles“ lag in den letzten Wochen klar auf der Conference League, was die schwächeren Ergebnisse in der Premier League erklärt.

Offensiv hat Rayo mit 27 Toren in 14 Spielen leicht die Nase vorn, doch bei Palace ragt ein Spieler heraus: Ismaila Sarr ist mit neun Treffern der Toptorjäger des Wettbewerbs und könnte zum Matchwinner werden.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Wett Tipps für Tipper

Das Finale verspricht Hochspannung, aber unsere Analyse liefert klare Tendenzen. Wenn du nach Inspiration für deine Wett Tipps suchst, haben wir hier drei interessante Optionen für dich zusammengestellt:

Sieg Crystal Palace ( Quote 1,85 bei ODDSET ): Die höhere individuelle Qualität im Kader und die europäische Erfahrung von Trainer Oliver Glasner sind entscheidende Vorteile. Der klare Fokus auf diesen Wettbewerb macht die Eagles zu unseren Favoriten. Die Quote hierfür liegt bei 1,85.

Die höhere individuelle Qualität im Kader und die europäische Erfahrung von Trainer Oliver Glasner sind entscheidende Vorteile. Der klare Fokus auf diesen Wettbewerb macht die Eagles zu unseren Favoriten. Die Quote hierfür liegt bei 1,85. Crystal Palace gewinnt und unter 3,5 Tore ( Quote 2,40 bei ODDSET ): Beide Mannschaften haben im Turnierverlauf eine solide Defensive bewiesen und im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Spiel kassiert. Wir erwarten keinen offenen Schlagabtausch, sondern einen taktisch geprägten Sieg der Engländer. Die Quote für diesen Wett Tipp beträgt 2,40.

Beide Mannschaften haben im Turnierverlauf eine solide Defensive bewiesen und im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Spiel kassiert. Wir erwarten keinen offenen Schlagabtausch, sondern einen taktisch geprägten Sieg der Engländer. Die Quote für diesen Wett Tipp beträgt 2,40. Halbzeitführung Crystal Palace (Quote 2,40 bei ODDSET): Die Londoner sind eine Macht in der ersten Halbzeit. In 10 ihrer 16 Conference-League-Spiele führten sie zur Pause und kassierten dabei nur zwei Gegentore. Rayo hingegen lag in der heimischen Liga häufiger zur Halbzeit zurück als in Führung. Eine Quote von 2,40 lockt für diesen Tipp.

Es wird ein hart umkämpftes Finale, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir sind gespannt, wer sich am Ende den ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte sichern kann. Für die besten Quoten und Anbieter schau auf unserer Seite vorbei. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen – viel Spaß beim Finale!