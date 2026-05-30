Schweiz vs Jordanien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 31.05.2026

SPORT1 Betting 30.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Schweiz vs Jordanien Prognosen von unseren Wett-Experten für das Test-Länderspiel am 31.05.2026.

Für die Teilnehmer der FIFA Fußball-WM 2026 beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Am Sonntag treffen im Kybunpark von St. Gallen zwei Endrundenteilnehmer direkt aufeinander. Die Schweiz, der Weltranglisten 19., empfängt Jordanien, die Nummer 63 des FIFA-Rankings. Die Schweiz vs Jordanien Prognose von Buchmacher Tipico fällt eindeutig aus.



Für einen Sieg der Eidgenossen klettern die Quoten gerade mal auf einen Wert von 1,22. Sogar ein Remis wird schon mit einer Quote von 5,80 belohnt. Und die höchsten Schweiz vs Jordanien Quoten bekommt ihr mit einer 10,5 für einen Sieg der Gäste. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Schweiz & Über 2,5 Tore ” bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 1,62.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Schweiz löste mit vier Siegen, zwei Remis und 14:2 Toren das Ticket für die WM 2026 als Sieger der Quali-Gruppe B vor Kosovo, Slowenien und Schweden. Bei der Endrunde trifft die Nati ebenfalls in der Gruppe B auf Kanada, Bosnien und Katar. Nationaltrainer Murat Yakin setzt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf Erfahrung statt Jugend. Insgesamt 17 Spieler finden sich in dem Aufgebot, die schon vor vier Jahren in Katar mit dabei waren. Insgesamt stehen auch acht Bundesliga-Profis im Schweizer WM-Kader. Einige Fans und Experten konnten die Nicht-Nominierung von YB-Star Alvyn Sanches allerdings nicht verstehen.

Der Coach setzt lieber auf Super-League-Torschützenkönig Christian Fassnacht oder Cedric Itten von 2.-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften erfolgte das Aus immer im Achtelfinale. Als bestes WM-Ergebnis steht noch das dreimalige Erreichen des Viertelfinale (1934, 1938, 1954) in der Statistik. Bei den letzten beiden Europameisterschaften erreichten die Eidgenossen jeweils das Viertelfinale. Weiter ging es für die Auswahl bei dem europäischen Turnier bisher noch nicht. In der Nations League stieg die Schweiz nach vier Spielzeiten in der Liga A erstmals in die Liga B ab. Nach der souveränen Quall für die WM möchte man nun die beste Weltmeisterschaft eines Schweizer Teams spielen.

Jordanien hat sich 2026 erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert. In der AFC-Qualifikation für das Turnier sicherten sich „die Ritterlichen“ mit vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage bei 16:4 Toren zunächst Platz 1 in der Gruppe G vor Saudi-Arabien, Tadschikistan und Pakistan. In der finalen Quali-Runde belegten die Jordanier dann in der Gruppe B hinter Südkorea, aber noch vor dem Irak, den zweiten Rang (4S, 4U, 2N, 16:8 Tore).

Seit August 2024 wird die Mannschaft von dem Marokkaner Jamal Sellami betreut. Der Aufwärtstrend der Nation hatte sich bei der Asienmeisterschaft 2023 angekündigt. Nach der Vorrunde hatten die “Tapferen” zunächst in der Gruppe E nur Platz 3 belegt. Durch Siege über den Irak (3:2), Tadschikistan (1:0) und Südkorea (2:0) zog die JFA-Auswahl dann ins Endspiel ein. Dort setzte es ein 1:3 gegen Katar. Zuvor hatte man nur an vier Asienmeisterschaften teilgenommen und war zweimal als bestes Ergebnis ins Viertelfinale (2004, 2011) gekommen.

Für unsere Schweiz vs Jordanien Prognose liefert uns der direkte Vergleich keine Auskunft. Denn am Sonntag kommt es zum ersten Duell der beiden Nationen.

Schweiz vs Jordanien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schweiz vs Jordanien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Schweiz & Über 2,5 Tore ( Quote 1,62 bei Tipico ): Mit ihrer Qualität und dem Heimvorteil ist die Nati zu Recht der klare Favorit in diesem Testspiel. Alles andere als ein Sieg der Schweiz wäre eine große Überraschung. Dabei rechnen wir auch mit einigen Toren.

Mit ihrer Qualität und dem Heimvorteil ist die Nati zu Recht der klare Favorit in diesem Testspiel. Alles andere als ein Sieg der Schweiz wäre eine große Überraschung. Dabei rechnen wir auch mit einigen Toren. Sieg Schweiz HC -1 ( Quote 1,57 bei Tipico ): Wer mit einem Sieg der Hausherren und einigen Toren rechnet, könnte es auch mit einer Handicapwette versuchen. Mit Spielern wie Breel Embolo (Rennes), Dan Ndoye (Nottingham), Ruben Vargas (Sevilla), Noah Okafor (Leeds) und Zeki Amdouni (Burnley) haben die Eidgenossen vor allem in der Offensive einiges an Qualität zu bieten. Das wird für die Defensive der Jordanier eine große Herausforderung.

Wer mit einem Sieg der Hausherren und einigen Toren rechnet, könnte es auch mit einer Handicapwette versuchen. Mit Spielern wie Breel Embolo (Rennes), Dan Ndoye (Nottingham), Ruben Vargas (Sevilla), Noah Okafor (Leeds) und Zeki Amdouni (Burnley) haben die Eidgenossen vor allem in der Offensive einiges an Qualität zu bieten. Das wird für die Defensive der Jordanier eine große Herausforderung. Beide Teams treffen ( Quote 2,15 bei Tipico ): Kann der Außenseiter am Sonntag ein Tor erzielen? Tipico rechnet mit einer Quote von 2,15 für den Tipp “Beide Teams treffen” eher nicht damit. Doch in den letzten Länderspielen waren die “Ritterlichen” recht treffsicher. In den vergangenen acht Partien konnten die Jordanier immer mindestens einen Ball im gegnerischen Netz unterbringen. Gegen Marokko, Costa Rica und Nigeria konnte die Auswahl von Coach Sellami jüngst sogar exakt zweimal treffen.

Kann der Außenseiter am Sonntag ein Tor erzielen? Tipico rechnet mit einer Quote von 2,15 für den Tipp “Beide Teams treffen” eher nicht damit. Doch in den letzten Länderspielen waren die “Ritterlichen” recht treffsicher. In den vergangenen acht Partien konnten die Jordanier immer mindestens einen Ball im gegnerischen Netz unterbringen. Gegen Marokko, Costa Rica und Nigeria konnte die Auswahl von Coach Sellami jüngst sogar exakt zweimal treffen. Über 2,5 Tore 1,60 (Quote 1,57 bei Tipico): Wie schon angedeutet, rechnen wir mit einem torreichen Spiel. Mit einer Quote von 1,57 ist dann auch der Tipp “Über 2,5 Tore” eine gute Option.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Testspiel zwischen der Schweiz und Jordanien sind mehr als eindeutig. Alles spricht für einen Heimsieg, bei dem auch einige Tore fallen. Für einen Erfolg der Schweizer und über 2,5 Tore bekommen wir bei Tipico eine Quote von 1,62.