Türkei vs Nordmazedonien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 01.06.2026

SPORT1 Betting 31.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Türkei vs Nordmazedonien Prognosen von unseren Wett-Experten für das Test-Länderspiel am 01.06.2026.

Bevor die türkische Fußball-Nationalmannschaft in den Flieger Richtung WM in den USA, Kanada und Mexiko steigt, steht im heimischen Istanbul noch ein Testspiel an. Gegner am Montag ist Nordmazedonien, das sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Die Türken wollen die Reise über den Atlantik mit einem souveränen Sieg antreten.

Die Sportwetten Anbieter sehen die Gastgeber auch in der klaren Favoritenrolle. Der letzte türkische Sieg gegen den kommenden Gegner liegt allerdings schon fast 23 Jahre zurück und in den vergangenen beiden Duellen gelang der türkischen Auswahl noch nicht einmal ein Tor. Allerdings datiert allein das jüngste Aufeinandertreffen bereits aus dem Jahr 2017.

Wir gehen davon aus, dass die Türken einen ungefährdeten Sieg einfahren und dabei auch einige Treffer erzielen. Wir entscheiden uns daher für den Türkei Nordmazedonien Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,60!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Zum ersten Mal seit 2002 und zum überhaupt erst dritten Mal hat sich die türkische Nationalmannschaft wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Nachdem es in der Qualifikationsgruppe E kein Vorbeikommen an den Spaniern gab (0:6, H und 2:2, A) ging es als Zweiter in die Playoffs. Dort konnten sich die Türken zunächst gegen Rumänien durchsetzen, ehe sie dann gegen den Kosovo das WM-Ticket endgültig gebucht haben. Beide Partien gewann der WM-Dritte von 2002 mit jeweils 1:0. Seit dem desaströsen 0:6 auf heimischem Rasen gegen Spanien Anfang September 2025 blieb die türkische Auswahl in sechs aufeinanderfolgenden Länderspielen ungeschlagen und konnte fünf davon gewinnen (1U).

Im eigenen Land hat die Türkei von den letzten elf Partien nur die bereits erwähnte gegen die Iberer verloren. In den verbliebenen zehn Begegnungen gab es acht Siege und zwei Remis. Das halbe Dutzend Gegentreffer gegen die Furia Roja ausgenommen, haben die “Ay-Yildizlilar” in den übrigen zehn der besagten letzten elf Heimspiele nie mehr als ein Gegentor pro Match kassiert. In sechs von zehn Fällen hielten die Türken ihren Kasten sogar gänzlich sauber. Nach der Partie gegen Nordmazedonien geht es für die Türkei Richtung USA. Dort findet dann das letzte Testspiel gegen Venezuela statt, ehe dann die WM startet, bei der die türkische Auswahl in einer Gruppe mit Australien, Paraguay und Gastgeber USA das Weiterkommen fest ins Auge gefasst hat.

Nordmazedonien hat eine mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft letztlich deutlich verpasst. In der Qualifikationsgruppe mit Belgien, Wales, Kasachstan und Fußballzwerg Liechtenstein wurde man hinter den Belgiern und den Walisern immerhin noch Dritter. Am letzten Spieltag stand das Finale um Platz 2 bei den bis dato punktgleichen Drachen aus Wales an, in dem die Nordmazedonen sang- und klanglos mit 1:7 untergingen. Tatsächlich war es die einzige Niederlage in den acht Qualifikationsspielen. Allerdings konnten von den übrigen sieben Partien auch nur drei gewonnen werden. Aufgrund des Abschneidens in der Nations League durfte Nordmazedonien aber trotzdem in den Playoffs zur WM ran, doch schon im Halbfinale gab es ein klares 0:4 und das Aus gegen Dänemark.

Von ihren letzten sechs Länderspielen haben die Rot-Gelben kein einziges gewonnen. Immerhin gab es aber auch lediglich die beiden erwähnten Pleiten in Wales und Dänemark neben ansonsten vier Remis. Das schwache Abschneiden in den letzten Begegnungen lag allen voran an der schwachen Offensive. In besagten letzten sechs Spielen haben die Nordmazedonen insgesamt gerade mal zwei Tore erzielt. Viermal blieben sie gänzlich ohne eigenen Treffer. Das jüngste Duell mit den Türken endete torlos, liegt allerdings auch schon neun Jahre zurück. Das letzte Aufeinandertreffen davor im Jahr 2006 konnte Nordmazedonien mit 1:0 für sich entscheiden. Relevanz für das bevorstehende Duell haben diese Ergebnisse schon aufgrund der langen Zeit aber keine.

Türkei vs Nordmazedonien: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Türkei vs Nordmazedonien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,60 bei Betano ): Die Türkei wird im letzten Testspiel vor der Abreise in die USA ordentlich Gas geben. Angefeuert von ihren frenetischen Fans erwarten wir einen klaren Sieg des Gastgebers. Nordmazedonien hat in Wales sieben und in Dänemark vier Gegentreffer kassiert. Insofern trauen wir es den Türken ohne Weiteres zu, hier mindestens drei Tore zu erzielen.

Die Türkei wird im letzten Testspiel vor der Abreise in die USA ordentlich Gas geben. Angefeuert von ihren frenetischen Fans erwarten wir einen klaren Sieg des Gastgebers. Nordmazedonien hat in Wales sieben und in Dänemark vier Gegentreffer kassiert. Insofern trauen wir es den Türken ohne Weiteres zu, hier mindestens drei Tore zu erzielen. Türkei trifft in beiden Halbzeiten ( Quote 1,83 bei Bet365 ): Die Türken werden das Heft von Beginn an in die Hand nehmen und die Partie bestimmen. Wir gehen daher davon aus, dass die Hausherren schon in der ersten Hälfte zum Torerfolg kommen und in Durchgang zwei dann mindestens einen weiteren Treffer nachlegen werden.

Die Türken werden das Heft von Beginn an in die Hand nehmen und die Partie bestimmen. Wir gehen daher davon aus, dass die Hausherren schon in der ersten Hälfte zum Torerfolg kommen und in Durchgang zwei dann mindestens einen weiteren Treffer nachlegen werden. Sieg Türkei (HC 0:1) ( Quote 1,83 bei Interwetten ): Wir sind überzeugt, dass sich die Türkei in diesem Match souverän durchsetzt und am Ende einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied einfährt. Die Gäste haben in vier ihrer letzten sechs Länderspiele kein Tor erzielt.

Wir sind überzeugt, dass sich die Türkei in diesem Match souverän durchsetzt und am Ende einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied einfährt. Die Gäste haben in vier ihrer letzten sechs Länderspiele kein Tor erzielt. Sieg Türkei zu Null (Quote 2,00 bei Bet365): Vor allem, weil sich die Nordmazedonen in den letzten Partien offensiv so harmlos präsentierten, erwarten wir von ihnen auch in Istanbul keinen Treffer. Bestärkt wird diese These dadurch, dass die Türken selbst in sechs ihrer letzten elf Spiele im eigenen Land hinten die Null halten konnten.

Die Türkei ist in diesem Match der klare Favorit. Der WM-Teilnehmer wird dieses Heimspiel nutzen, um sich nochmal weiteres Selbstvertrauen für das bevorstehende Turnier zu holen. Getrieben von den eigenen Anhängern erwarten wir eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella.

Die Nordmazedonen haben in ihren letzten beiden Pflichtspielen, die sie, wie das kommende, jeweils auswärts bestritten haben, insgesamt elf Gegentreffer kassiert. Nach alldem erwarten wir in Istanbul einige Treffer, allen voran der Heimmannschaft und tippen deshalb auf “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,60 bei Betano.