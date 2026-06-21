Argentinien und Österreich sind mit einem Sieg ins Turnier gestartet: Der Titelverteidiger überzeugte beim 3:0 gegen Algerien, während die ÖFB-Auswahl ihre WM-Rückkehr nach 28 Jahren mit einem 3:1 gegen Jordanien erfolgreich gestaltete. Damit geht es für beide Nationen nun im direkten Aufeinandertreffen um einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde. Das Spiel findet am Montag, den 22. Juni 2026, um 19: 00 Uhr statt.
Argentinien vs Österreich: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 22.06.2026
Wir sehen Argentinien klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,45 bei NEO.bet den Sieg für die Südamerikaner als unseren Wett Tipp heute.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die amtierenden Weltmeister aus Argentinien starteten mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Algerien in das Turnier und untermauerten damit ihre Favoritenrolle. Die Defensive um Lionel Scaloni erweist sich weiterhin als Bollwerk; in neun der letzten zehn Spiele blieb die Null stehen. Offensiv sorgte ein Lionel Messi in Galaform mit einem Hattrick für die Entscheidung und zog mit Miroslav Klose in der ewigen WM-Torschützenliste gleich.
Österreich hingegen zeigte sich beim 3:1-Sieg gegen Jordanien zwar erfolgreich, aber defensiv anfällig. Das Team von Ralf Rangnick hat nur eine Niederlage in den letzten zwölf Partien hinnehmen müssen und dabei beeindruckende zehn Siege gefeiert. Allerdings ließen sie gegen Jordanien elf Torschüsse zu, eine Schwäche, die eine Mannschaft vom Kaliber Argentiniens eiskalt ausnutzen könnte. Obwohl die Österreicher für ihre Offensivkraft bekannt sind, treffen sie nun auf eine der stabilsten Abwehrreihen des Turniers. Die Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider und sehen Argentinien mit einer Siegchance von rund 64 Prozent klar im Vorteil.
Argentinien vs Österreich: Wett Tipps für Tipper
Na, bereit für einen echten Kracher bei diesem Turnier? Hier kommen unsere Top-Tipps für die Partie, damit du bestens vorbereitet bist:
- Sieg Argentinien (Quote 1,45 bei NEO.bet): Die „Albiceleste“ ist einfach zu stark besetzt. Ihre defensive Stabilität in Kombination mit der Genialität eines Lionel Messi sollte für Österreich eine Nummer zu groß sein. Die Quote von 1,45 bei NEO.bet für einen Sieg der Argentinier ist eine solide Basis.
- Lionel Messi trifft (Quote 1,86 bei NEO.bet): Wer soll diesen Mann stoppen? Nach seinem Hattrick zum Auftakt ist klar, dass Messi auch mit 38 Jahren nichts von seiner Torgefahr eingebüßt hat. Er ist motiviert, den alleinigen Torrekord zu holen. Eine Quote von 1,86 darauf, dass er trifft, ist mehr als verlockend.
- Lionel Messi trifft als Erster (Quote 3,90 bei NEO.bet): Wenn Messi trifft, dann oft zur Führung. In neun von elf WM-Spielen, in denen er ein Tor erzielte, war es der erste Treffer der Partie. Für die deutlich höhere Quote von 3,90 könnte sich dieser Tipp richtig lohnen, wenn du auf ein frühes Messi-Highlight spekulieren möchtest.
Wir hoffen, unsere Prognosen helfen dir bei deiner Entscheidung. Die besten Anbieter für deine Wetten findest du auf unserer Seite mit den empfohlenen Buchmachern. Alles über Willkommensboni, Umsatzbedingungen und Freiwetten zur WM 2026 findest du auch bei uns. Jetzt aber zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Spiel genießen!
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