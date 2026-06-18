Brasilien vs Haiti Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 20.06.2026

SPORT1 Betting 18.06.2026 • 12:11 Uhr Die aktuellen Brasilien vs Haiti Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 20.06.2026.

Den Start in die Weltmeisterschaft 2026 hat sich die brasilianische Nationalmannschaft sicherlich anders vorgestellt. Zum Auftakt gab es gegen Marokko nur ein 1:1, das gemessen am Spielverlauf und auch den Statistiken leistungsgerecht war. Im zweiten Gruppenspiel geht es für die Selecao nun gegen Haiti.

Gegen einen der krassesten Außenseiter bei dieser WM ist ein Sieg Pflicht. Geht es nach den Quoten der Sportwetten Anbieter, dann darf man hier ein Schützenfest der Südamerikaner erwarten. Dass die Wettquoten der Buchmacher aber nicht zwangsläufig etwas bedeuten, hat man erst kürzlich beim torlosen Remis Spaniens gegen Kap Verde gesehen.

Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass sich der Rekordweltmeister ebenfalls eine Blöße gibt. Wir erwarten einen klaren Erfolg und entscheiden uns für den Brasilien Haiti Wett Tipp heute “Sieg Brasilien (HC 0:2)”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,91!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Brasilien ist zum Auftakt der WM nicht über ein Remis hinausgekommen. Im Topspiel der Gruppe C musste sich der Sechste der FIFA-Weltrangsliste gegen Marokko, das in dieser Weltrangliste nur einen Platz hinter den Südamerikanern steht, mit einem 1:1 begnügen. Die Marokkaner gingen nach 21 Minuten verdient in Führung, die allerdings nur etwas mehr als zehn Zeigerumdrehungen andauerte. Im ersten Durchgang waren die Afrikaner besser, der zweite gehörte dann der Selecao, sodass die Punkteteilung letzten Endes in Ordnung ging. Mit dem Remis endete eine Serie von drei siegreichen Länderspielen der Brasilianer in Folge. Dabei konnten sie allerdings auch in der sechsten aufeinanderfolgenden Partie nicht zu Null spielen.

Gegen Haiti will der fünfmalige Weltmeister nicht nur zum ersten Mal seit dem 2:0-Erfolg über den Senegal im November letzten Jahres mal wieder den eigenen Kasten sauber halten, sondern auch etwas für das Torverhältnis tun, um nach der Vorrunde als Gruppensieger in die KO-Phase zu gehen. Bisher trafen die beiden Nationen dreimal aufeinander. Brasilien gewann die Begegnungen mit 9:1, 6:0 und 7:1. Allerdings liegt selbst das letzte Aufeinandertreffen bei der Copa America, das die Selecao mit 7:1 für sich entschied, bereits über zehn Jahre zurück. Das älteste Duell datiert gar aus dem Jahr 1959. Nichtsdestotrotz werden Vinicius Jr. und Co. einen Erfolg in ähnlicher Größenordnung anstreben.

Haiti wird sich mit aller Macht gegen eine insbesondere hohe Niederlage stemmen. Im ersten Gruppenspiel hat sich der krasse Außenseiter bereits ziemlich teuer verkauft und gegen Schottland nur mit 0:1 verloren. Das Gegentor fiel zudem etwas unglücklich durch einen abgefälschten Schuss. Nach den offiziellen Statistiken hatten die Haitianer bei der Anzahl der Chancen sogar die Nase vorn (15:9). Bei den expected goals lagen sie mit dem Gegner quasi gleichauf (1,04:1,05). Am Ende mussten sie nach dem 1:2 im letzten WM-Test gegen Peru aber nichtsdestotrotz die zweite Schlappe in Folge hinnehmen.

Haiti hat überhaupt nur eines der letzten fünf Länderspiele für sich entscheiden können und drei der übrigen vier Partien verloren (1U). Den einzigen Erfolg aus besagten letzten fünf Begegnungen gab es Anfang des Monats gegen WM-Teilnehmer Neuseeland. Mit 4:0 fiel dieser Sieg zudem sehr deutlich aus. Gegen Brasilien wird sich der Underdog wohl aber hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrieren. Seit dem 11.06.2025, mithin seit fast genau einem Jahr, bestritt die Nationalmannschaft Haitis 15 Länderspiele. Mit sieben wurde fast die Hälfte dieser Partien verloren. Hinzu kommen vier Remis neben vier weiteren Siegen. Sollten Les Grenadiers auch das zweite Gruppenspiel verlieren und Afrika-Meister Marokko zuvor die Schotten schlagen, wäre die Auswahl des karibischen Inselstaates bereits vorzeitig ausgeschieden.

Brasilien vs Haiti: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Brasilien vs Haiti Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Brasilien (HC 0:2) ( Quote 1,91 bei Betano ): Deutschland schlägt Curacao mit 7:1, Spanien blamiert sich mit einem 0:0 gegen Kap Verde und auch Portugal kommt gegen die Demokratische Republik Kongo nicht über ein 1:1 hinaus. Was macht Brasilien als weiterer heißer Anwärter auf den WM-Titel gegen einen anderen der krassen Außenseiter? Wir erwarten nicht zwingend einen Sieg in der Größenordnung der DFB-Elf, auch wenn das auch nicht unwahrscheinlich ist. Ein 3:0 sollte in diesem Vergleich aber das Mindeste sein, was die Selecao erzielt. Eher sollte der Sieg noch etwas höher ausfallen.

Deutschland schlägt Curacao mit 7:1, Spanien blamiert sich mit einem 0:0 gegen Kap Verde und auch Portugal kommt gegen die Demokratische Republik Kongo nicht über ein 1:1 hinaus. Was macht Brasilien als weiterer heißer Anwärter auf den WM-Titel gegen einen anderen der krassen Außenseiter? Wir erwarten nicht zwingend einen Sieg in der Größenordnung der DFB-Elf, auch wenn das auch nicht unwahrscheinlich ist. Ein 3:0 sollte in diesem Vergleich aber das Mindeste sein, was die Selecao erzielt. Eher sollte der Sieg noch etwas höher ausfallen. Sieg Brasilien zu Null ( Quote 1,67 bei Betano ): Wir erwarten ein Spiel auf ein Tor – und zwar auf das Haitis. Der Underdog wird aller Voraussicht nach ohnehin zu kaum Chancen kommen und sollte am Ende nicht nur ohne Punkte, sondern auch ohne Tor da stehen.

Wir erwarten ein Spiel auf ein Tor – und zwar auf das Haitis. Der Underdog wird aller Voraussicht nach ohnehin zu kaum Chancen kommen und sollte am Ende nicht nur ohne Punkte, sondern auch ohne Tor da stehen. Brasilien Über 3,5 Tore ( Quote 2,37 bei Betano ): Der Gesamtwert der haitianischen Fußballnationalmannschaft liegt bei rund 55 Millionen Euro. Allein der Marktwert von Brasiliens Vini Jr. ist fast dreimal so hoch. Sollten die Südamerikaner verhältnismäßig früh zum Torerfolg kommen, sollten zwangsläufig weitere folgen. Vier oder mehr Tore des Rekordweltmeisters sind alles andere als unwahrscheinlich.

Der Gesamtwert der haitianischen Fußballnationalmannschaft liegt bei rund 55 Millionen Euro. Allein der Marktwert von Brasiliens Vini Jr. ist fast dreimal so hoch. Sollten die Südamerikaner verhältnismäßig früh zum Torerfolg kommen, sollten zwangsläufig weitere folgen. Vier oder mehr Tore des Rekordweltmeisters sind alles andere als unwahrscheinlich. Brasilien gewinnt beide Halbzeiten (Quote 1,85 bei Betano): Diese Wette ist richtig, wenn die Brasilianer in jeder der beiden Halbzeiten für sich betrachtet mehr Tore als die Haitianer schießen. Genau davon gehen wir aus. Wir sind überzeugt, dass die Selecao bereits nach 45 Minuten führt und auch im zweiten Durchgang mindestens einen Treffer mehr als der Gegner erzielt, der nach unserer Auffassung ohnehin ohne Torerfolg bleiben wird.

Brasilien ist in diesem Match der haushohe Favorit. Eine Sensation in Form des 0:0 von Spanien gegen Kap Verde haben wir bei dieser WM schon gesehen und wir gehen nicht davon aus, dass wir hier eine weitere Sensation erleben werden. Haiti wird mit aller Macht versuchen, dagegen zu halten, doch sobald der Selecao ein im Idealfall früher Treffer gelingt, werden weitere folgen.

Insofern gehen wir von einem klaren Sieg des Favoriten aus, der sich in diesem Match mit mindestens drei Toren Vorsprung durchsetzen sollte. Wir tippen daher auf “Sieg Brasilien (HC 0:2)” zu einer Quote von 1,91 bei Betano. Seid ihr auf der Suche nach weiteren attraktiven Benefits, dann schaut gerne in unsere Übersicht über die Top Bonus Angebote für die WM 2026.