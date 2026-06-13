SPORT1 Betting 13.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Prognose für Deutschland gegen Curaçao am 14.06.2026. Analysen, Quoten und die besten Wett Tipps für das Spiel der Weltmeisterschaft.

Die Buchmacher sind sich einig und erwarten, dass Deutschland sein Eröffnungsspiel bei diesem Turnier gegen den Debütanten Curaçao deutlich für sich entscheiden wird. Das Spiel findet am Sonntag, den 14.06.2026, um 19:00 Uhr statt. Unsere Prognose ist ebenfalls ein klarer Sieg für die deutsche Mannschaft.

Wir sehen die DFB-Auswahl somit klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,02 bei AdmiralBet den Deutschland Wett Tipp heute.

AdmiralBet gehört zu den unterschätztesten Wettanbietern. In unserem Admiralbet Test konnten wir allerdings viele positive Punkte finden. Dazu gehören der AdmiralBet Bonus und der aktuelle AdmiralBet Gutschein, der auch für Bestandskunden gilt. In unserem Sportwetten Bonus Vergleich haben wir zudem die besten Wettbonus Angebote aufgelistet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die deutsche Nationalmannschaft geht als haushoher Favorit in ihr erstes Spiel der Endrunde 2026 gegen Curaçao. Dies ist wohl eine der einseitigsten Partien der gesamten Gruppenphase. Auf dem Papier scheint der Ausgang eine reine Formsache zu sein.

Deutschland, viermaliger Weltmeister, trifft auf den kleinsten Staat, der sich je für eine Endrunde qualifiziert hat. Die Quoten spiegeln diese Diskrepanz wider und geben Deutschland eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von über 90 Prozent.

Historisch gesehen hat Deutschland bei Turnieren eine positive Bilanz gegen CONCACAF-Nationen mit einem Torverhältnis von 16:6. Die einzige Niederlage gab es 2018 gegen Mexiko.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat sich nach einer durchwachsenen Phase wieder gefangen und reist mit einer Serie von neun Siegen in Folge nach Nordamerika. In diesen Spielen zeigte sich die Offensive treffsicher.

Curaçao hingegen hat nach der erfolgreichen Qualifikation drei Testspiele in Folge gegen stärkere Gegner verloren und dabei elf Gegentore kassiert. Es fehlt der Karibik-Elf an Erfahrung auf diesem Niveau, was gegen eine routinierte deutsche Mannschaft schwer wiegen dürfte.

Deutschland vs Curaçao: Wett Tipps für Tipper

Für dieses ungleiche Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Hier sind unsere Empfehlungen, die auf der erwarteten Dominanz des deutschen Teams basieren:

Sieg Deutschland ( Quote 1,02 bei AdmiralBet ): Alles andere als ein Sieg für die DFB-Elf wäre eine Sensation. Obwohl die Quote mit 1,02 nicht hoch ist, ist sie die sicherste Bank für dieses Spiel. Deutschland ist in allen Belangen überlegen.

Alles andere als ein Sieg für die DFB-Elf wäre eine Sensation. Obwohl die Quote mit 1,02 nicht hoch ist, ist sie die sicherste Bank für dieses Spiel. Deutschland ist in allen Belangen überlegen. Deutschland schießt über 3,5 Tore ( Quote 1,62 bei AdmiralBet ): Nach einer anfänglichen Schwäche in der Qualifikation hat die deutsche Offensive wieder zu ihrer Stärke gefunden. In fünf der letzten neun Siege erzielte das Team mehr als 3,5 Tore. Gegen einen überforderten Gegner wie Curaçao könnten einige Tore fallen. Die Quote hierfür liegt bei 1,62.

Nach einer anfänglichen Schwäche in der Qualifikation hat die deutsche Offensive wieder zu ihrer Stärke gefunden. In fünf der letzten neun Siege erzielte das Team mehr als 3,5 Tore. Gegen einen überforderten Gegner wie Curaçao könnten einige Tore fallen. Die Quote hierfür liegt bei 1,62. Deutschland schießt über 2,5 Tore in der 2. Halbzeit (Quote 2,32 bei NEO.bet): Wir erwarten, dass Curaçao lange verteidigen wird. Mit schwindenden Kräften in der zweiten Halbzeit dürften sich jedoch Lücken auftun. Deutschland erzielt im Schnitt 2,6 Tore in der zweiten Hälfte gegen ähnlich schwach eingestufte Gegner. Eine Quote von 2,32 für mindestens drei deutsche Tore nach der Pause ist verlockend.

Wir erwarten ein Spiel auf ein Tor, bei dem Deutschland von der ersten Minute an den Ton angeben wird. Schaut auf unserer Seite nach den besten Anbietern, um eure Wetten zu platzieren. Wenn ihr nach den attraktivsten WM 2026 Wettangeboten sucht, werdet ihr sicher auch bei uns fündig. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Auftaktspiel!