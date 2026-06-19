Deutschland vs Elfenbeinküste Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 20.06.2026

SPORT1 Betting 19.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Deutschland vs Elfenbeinküste Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 20.06.2026.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem verdienten, souveränen und standesgemäßen 7:1 gegen Curacao in die FIFA WM 2026 gestartet. Ein wirklicher Maßstab war das Team von der Karibik-Insel aber nicht. Am Samstagabend ab 22 Uhr europäischer Zeit wartet in Toronto mit dem Duell gegen die Elfenbeinküste ein ganz anderes Kaliber auf die Deutschen.

Die Deutschland vs Elfenbeinküste Prognosen von Buchmacher Winamax fallen aber trotzdem recht eindeutig aus. Für einen Sieg der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann klettern die Quoten gerade mal auf einen Wert von 1,56. Schon ein Remis wird mit einer Quote von 4,60 belohnt. Und die höchsten Deutschland vs Elfenbeinküste Quoten gibt es mit einer 5,30 für einen Erfolg der Elefanten.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Deutschland” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,56.

Egal ob der Winamax Bonus, das Wettprogramm, die Quoten oder die Live-Wetten, der Buchmacher Winamax präsentiert sich mehr als solide. Was ihr vor dem Eröffnen eines Kontos sonst noch wissen müsst, verraten wir euch in unseren Winamax Erfahrungen. Wir zeigen euch auch alle Wettanbieter mit Paysafecard und was ihr bei Sportwetten mit Paysafecard Zahlungen beachten müsst.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften hatte Deutschland sein Auftaktspiel jeweils verloren und war am Ende auch nach der Vorrunde ausgeschieden. Dieses Mal ließ die DFB-Auswahl in der ersten Partie keine Zweifel aufkommen und sendete mit dem 7:1 gegen Curacao auch ein Signal an die Konkurrenz. Sechs unterschiedliche Torschützen konnten sich dabei in die Liste eintragen. Lediglich Kai Havertz traf als einziger Akteur doppelt.

Spieler wie Jamal Musiala, Nathaniel Brown und Felix Nmecha konnten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Dieser Erfolg könnte auch nach innen die gewünschte Signalwirkung entfalten. Bei den Weltmeisterschaften 2002, 2006, 2010 und 2014 startete die deutsche Mannschaft jeweils mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier und erzielte dabei jedes Mal mindestens vier Tore. In allen vier Fällen erreichte die Mannschaft am Ende mindestens das Halbfinale.

Erstmals seit dem 8:0 gegen Saudi-Arabien beim Auftaktspiel der WM 2002 konnten acht verschiedene Spieler mindestens ein Tor für Deutschland in einem WM-Spiel erzielen oder vorbereiten. Der Bundestrainer hat die Mannschaft erfrischend und mutig zusammengestellt. Die Moral und die Stimmung im Team scheinen zu stimmen. Profis wie Antonio Rüdiger oder Oliver Baumann, die nur in der zweiten Reihe stehen, unterstützten die Stammspieler von außen mit viel Euphorie.

Doch auch gegen den Außenseiter aus der Karibik war nicht alles Gold, was glänzte. Die deutsche Nationalmannschaft nahm nach einer guten Anfangsphase den Fuß allzu offensichtlich vom Gas und wurde dafür mit dem Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1 gleich bestraft. In dieser Phase waren die Räume zwischen der letzten und vorletzten Reihe viel zu groß. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste kann Deutschland das Ticket für die K.-o.-Runde vorzeitig buchen.

Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste zählt, was die Qualität des Kaders angeht, zu den besten Teams des Kontinents. Mit Platz 33 der Weltrangliste sind lediglich fünf Nationen des afrikanischen Verbandes aktuell besser platziert. So richtig aufwärts ging es mit den Elefanten bei der Afrikameisterschaft 2024. Während der Endrunde hatte Emerse Faé die Auswahl auf Interimsbasis übernommen und schließlich auch zum Titel im eigenen Land geführt. Danach bekam der Coach natürlich eine feste Anstellung.

Und auch die Quali für die WM 2026 haben die Westafrikaner bei acht Siegen, zwei Remis und 25:0 Toren in zehn Partien mit Bravour absolviert. Bei der jüngsten Afrikameisterschaft scheiterte der Titelverteidiger allerdings im Viertelfinale an Ägypten. Hier machte sich vor allem das Fehlen eines treffsicheren Zielspielers in der Sturmmitte bemerkbar. So wurden jüngst Elye Wahi (OGC Nizza) und Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) eingebürgert. Besonders viel Gefahr droht über die Flügel mit Amad Diallo (Manchester United) und Yan Diomande (RB Leipzig).

Vor allem Diomande, der in der abgelaufenen BL-Saison auf 21 Scorerpunkte kam, war beim 1:0-Sieg im ersten Gruppenspiel der WM 2026 gegen Ecuador nicht zu bremsen. Der Siegtreffer fiel allerdings erst in der 90. Minute durch Joker Amad. Auf der anderen Seite des Feldes ließ die ivorische Abwehr wenig zu. Die Elfenbeinküste hatte schon an den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 teilgenommen, war aber jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.

Diese Paarung gab es bisher erst einmal. Im November 2009 trafen sich beide Nationen in der Veltins-Arena zu Gelsenkirchen. Lukas Poldolski hatte Deutschland durch einen Elfmeter schon in der 11. Minute in Führung gebracht. Mit dem Treffer zum 2:1 in der 85. Minute hatten die Ivorer die Partie dann gedreht. Den Schlusspunkt setzte aber erneut “Poldi” mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 2:2-Endstand.

Deutschland vs Elfenbeinküste: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Deutschland vs Elfenbeinküste Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Deutschland ( Quote 1,56 bei Winamax ): Das ist der naheliegende Tipp. Die Qualität (Marktwert von 947 Mio. Euro zu 522 Mio. Euro) und die Formkurve sprechen klar für das deutsche Team. Deutschland hat seine letzten zehn Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Nur einmal in der Geschichte des DFB konnte die Nationalmannschaft der Herren eine längere Siegesserie vorweisen (von 1979 bis 1980, 12 Siege in Folge).

Das ist der naheliegende Tipp. Die Qualität (Marktwert von 947 Mio. Euro zu 522 Mio. Euro) und die Formkurve sprechen klar für das deutsche Team. Deutschland hat seine letzten zehn Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Nur einmal in der Geschichte des DFB konnte die Nationalmannschaft der Herren eine längere Siegesserie vorweisen (von 1979 bis 1980, 12 Siege in Folge). Beide Teams treffen ( Quote 1,74 bei Winamax ): Die Abwehr der deutschen Auswahl bleibt die Problemzone. Auch gegen den großen Außenseiter Curacao konnte Manuel Neuer nicht zu null spielen. Der erste Torschuss, den der Keeper auf seinen Kasten bekam, war direkt drin. Somit bleibt das Finale 2014 gegen Argentinien das letzte deutsche Zu-Null-Spiel bei einer WM. Daran wird sich auch gegen die Elefanten nichts ändern.

Die Abwehr der deutschen Auswahl bleibt die Problemzone. Auch gegen den großen Außenseiter Curacao konnte Manuel Neuer nicht zu null spielen. Der erste Torschuss, den der Keeper auf seinen Kasten bekam, war direkt drin. Somit bleibt das Finale 2014 gegen Argentinien das letzte deutsche Zu-Null-Spiel bei einer WM. Daran wird sich auch gegen die Elefanten nichts ändern. Sieg Elfenbeinküste HC -2 ( Quote 1,52 bei Winamax ): Die deutsche Mannschaft tut sich oft im zweiten Gruppenspiel einer WM deutlich schwerer, vor allem nach einem starken Auftakt. Historisch gesehen waren diese Partien oft die unangenehmsten Spiele der Vorrunde für die deutsche Nationalmannschaft. Schaut man auf die Weltmeisterschaften ab 1990 gab es in neun solcher Spiele gerade mal drei Siege (5U, 1N). Auf der Gegenseite sind die Ivorer mit drei Testspielen vor der WM gegen Südkorea (4:0), Schottland (1:0) und Frankreich (2:1) sowie dem 1:0 gegen Ecuador ebenfalls in bester Form. So trauen wir den Westafrikanern zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringen.

Die deutsche Mannschaft tut sich oft im zweiten Gruppenspiel einer WM deutlich schwerer, vor allem nach einem starken Auftakt. Historisch gesehen waren diese Partien oft die unangenehmsten Spiele der Vorrunde für die deutsche Nationalmannschaft. Schaut man auf die Weltmeisterschaften ab 1990 gab es in neun solcher Spiele gerade mal drei Siege (5U, 1N). Auf der Gegenseite sind die Ivorer mit drei Testspielen vor der WM gegen Südkorea (4:0), Schottland (1:0) und Frankreich (2:1) sowie dem 1:0 gegen Ecuador ebenfalls in bester Form. So trauen wir den Westafrikanern zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringen. Undav oder Havertz treffen (Quote 1,52 bei Winamax): Vor allem die Offensive der deutschen Mannschaft hat im ersten Gruppenspiel viel Freude gemacht. Kai Havertz schnürte den Doppelpack und hat nun in fünf seiner letzten sechs Startelfeinsätze wettbewerbsübergreifend getroffen (3 für Arsenal, 3 für Deutschland). Zudem sammelte Deniz Undav, obwohl er nur 26 Minuten spielte, drei Scorerpunkte. Kein Spieler, der unter den Deutschen mehr als ein Länderspiel bestritten hat, weist eine bessere Minuten-pro-Tor-Quote auf als Undav (57 Minuten pro Tor). Wenn ihr euch auch nicht für einen der beiden Torschützen einigen könnt, hat Winamax die perfekte Lösung für euch. Ihr bekommt eine Quote von 1,52, wenn entweder Undav oder Havertz treffen.

Am Samstag wartet gegen die Elefanten aus Afrika die erste wirkliche Standortbestimmung für die DFB-Elf bei der WM 2026. Die Truppe von Julian Nagelsmann muss gewarnt sein. Die Ivorer kommen mit viel Qualität und Rückenwind. Zudem können die Westafrikaner nach ihrem Auftaktsieg befreit aufspielen. Und gegen den Leipziger Diomande wartet viel Arbeit auf die Außenverteidiger Nathaniel Brown und Joshua Kimmich. Auch muss sich der vierfache Weltmeister auf viel Härte und Körperlichkeit einstellen.

Doch gerade im Zentrum hat die Elfenbeinküste mit Franck Kessie und Seko Fofana auch deutliche Schwächen. Zudem fehlt im Zentrum weiterhin ein Spieler, der die Vorlagen von Diomande am Ende auch effektiv nutzen kann. Auf der Gegenseite war dagegen die deutsche Offensive sehr treffsicher und kaum auszurechnen. So spielen wir in unserem Haupttipp den Sieg für die deutsche Mannschaft.

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