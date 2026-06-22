Am Samstag gab es die erste faustdicke Überraschung bei der WM 2026. Mit der 0:1-Pleite gegen Paraguay musste die Türkei schon nach dem zweiten Spiel der Vorrunde ein frühes Aus bei der laufenden Endrunde hinnehmen. Das erste Spiel hatten die Männer von Coach Montella mit 0:2 gegen Australien verloren. Dabei hatten die Fans auf einen ähnlichen Coup wie bei der letzten Weltmeisterschaft gehofft, als die “Halbmond-Sterne” sensationell Dritter wurden.
Die besten Wetten und Quoten zur WM 2026: Mit welchen Überraschungen sollten wir in dieser Woche rechnen?
Das Ausscheiden der Türken wird nicht die letzte Überraschung gewesen sein. Die Gruppenphase steckt noch voller Überraschungen. Europäische Teams wie Tschechien oder Belgien konnten bisher nicht überzeugen und stehen ebenfalls vor einem frühen Aus. Ähnlich geht es den südamerikanischen Mannschaften Ecuador und Uruguay. Auf der Gegenseite wittern zahlreiche Underdogs wie Kap Verde, Curacao, Iran oder die DR Kongo ihre Chance.
Für Sportwetten-Fans eröffnen sich dadurch interessante Möglichkeiten. Wer die Formkurve der Außenseiter richtig einschätzt, könnte in den kommenden Tagen von attraktiven Quoten profitieren. Wir blicken zusammen mit Buchmacher NEO.bet auf weitere mögliche Sensationen der FIFA Weltmeisterschaft 2026.
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Die besten Wetten und Quoten zur WM 2026: Mit welchen Überraschungen sollten wir in dieser Woche rechnen?
Eigentlich ist es bei der WM 2026 gar nicht so einfach, schon in der Vorrunde auszuscheiden. Denn zwei Drittel der 48 WM-Teilnehmer ziehen bei der Endrunde 2026 in die K.o.-Phase ein. Doch Haiti, die Türkei und Tunesien wissen schon, dass für sie die Weltmeisterschaft 2026 nach dem dritten Gruppenspiel zu Ende geht. Auf der Gegenseite stehen Mexiko, die USA und Deutschland schon als Gruppensieger fest.
Gruppe E: Kann Ecuador ein frühes Aus verhindern?
Die Nationalmannschaft von Ecuador war mit viel Selbstvertrauen zur WM 2026 gereist. Schließlich hatte man in Südamerika eine tolle Quali gespielt. Nur Argentinien hatte im Kampf um die Tickets für die Endrunde mehr Punkte gesammelt. Zudem reiste “La Tri” mit einer Serie von 19 Spielen in Serie ohne Niederlage zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Doch nun stehen die Südamerikaner vor einem frühen Aus.
Im Auftaktspiel setzte es eine knappe 0:1-Pleite gegen die Elfenbeinküste. Und dann blamierten sich die Männer von Nationaltrainer Sebastián Beccacece mit einem 0:0 gegen den großen Außenseiter Curacao. Nach null Toren und nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen müssen die Ecuadorianer im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland nun unbedingt gewinnen, um das Aus nach der Vorrunde zu verhindern.
Das Problem der Auswahl liegt mit elf Toren in den vergangenen zehn Spielen ganz klar in der Offensive. Gegen die Ivorer traf Ecuador dreimal das Aluminium. Dann kamen gegen Curacao 15 Torschüsse hinzu. Das Land wartet bei WM-Endrunden seit vier Spielen auf einen Sieg. Und auch gegen die DFB-Auswahl rechnet NEO.bet nicht mit einem Dreier. Ein Sieg der “Nagelsmänner” wird mit einer 1,92 belohnt. Für einen Erfolg der Südamerikaner klettern die Quoten auf eine 3,80.
Sicher wird der Bundestrainer, nachdem der Gruppensieg für Deutschland schon feststeht, etwas durchwechseln. Doch mehr als ein Punkt wird für Ecuador nicht drin sein.
Gruppe G: Scheitern die Belgier erneut nach der Gruppenphase?
Belgien war mit einem 1:1 gegen Ägypten in die WM 2026 gestartet. Hier gerieten die Roten Teufel im ersten Durchgang in Rückstand und bissen sich danach an der Defensive der Pharaonen die Zähne aus. Erst Joker Lukaku konnte wenigstens zum verdienten 1:1-Endstand treffen. Im zweiten Spiel gegen den Iran hatten die Belgier viel Ballbesitz und sahen sich erneut einem tiefstehenden Gegner ausgesetzt. Ohne den verletzten Jeremy Doku (Manchester City) fehlte es an Spritzigkeit im Angriffsdrittel. Nach etwas mehr als einer Stunde schwächte sich der Favorit mit einer Roten Karte selbst und musste die Partie in Unterzahl zu Ende spielen. Mehr als ein 0:0 war schließlich nicht drin.
Belgien hat bei diesem Turnier 69 Schüsse abgegeben und gerade mal einen Treffer erzielt. Seit vier WM-Spielen sind die “Rode Duivels” ohne WM-Sieg. Auch bei der WM 2022 war man mit vier Punkten und 1:2 Toren nach der Vorrunde ausgeschieden. Im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland wollen die Männer von Coach Rudi Garcia nun diesem Schicksal entgehen. Doch erneut trifft man auf einen Gegner, der ihnen das Leben mit viel Kampf und einer tiefen Defensive schwer machen wird. Für Buchmacher NEO.bet gibt es keine Zweifel am Sieg der Belgier. Gegen die Kiwis wird ein Sieg des Favoriten gerade mal mit einer Quote von 1,19 belohnt.
Neuseeland spielte zunächst 2:2 gegen den Iran und musste sich dann mit 1:3 Ägypten geschlagen geben. Mit einem Sieg gegen Belgien würden die Neuseeländer auf jeden Fall die K.o.-Runde erreichen. Traut ihr dem Außenseiter in diesem Spiel auch etwas zu? Seid ihr von Belgien bisher auch so enttäuscht? Dann wäre vielleicht bei dem Spiel Neuseeland vs Belgien der Tipp “Doppelte Chance 1/x” zu einer Quote von 4,40 etwas für euch.
Gruppe H: Uruguay vor dem Aus – Chance für Kap Verde
Sicher gehörte Uruguay vor dem Beginn der WM nicht zu den Favoriten auf den Weltmeistertitel. Doch in der CONMEBOL-WM-Qualifikation hatte „La Celeste“ das Ticket für die Endrunde immerhin noch vor Brasilien gelöst. Zudem hatten „Los Charrúas“ bei drei der letzten vier WM-Endrunden immer mindestens die K.o.-Runde erreicht. 2010 reichte es sogar am Ende für den dritten Platz. Doch schon bei der Weltmeisterschaft 2022 schieden die Himmelblauen nach der Gruppenphase aus.
Das gleiche Schicksal droht nun im laufenden Turnier. Gegen die beiden großen Außenseiter in der Gruppe H reichte es jeweils nur zu einem Remis. Auf ein 1:1 gegen Saudi-Arabien folgte ein 2:2 gegen Kap Verde. Mit zwei Punkten sind die Chancen auf das Sechzehntelfinale sehr gering. Doch ob Uruguay zum Abschluss der Vorrunde weitere Zähler sammeln kann, ist extrem ungewiss. Denn die Männer von Coach Marcelo Bielsa müssen am dritten Spieltag gegen Spanien ran. Für NEO.bet ist die “La Roja” mit einer Siegquote von 1,48 hier der klare Favorit. Und auch wir rechnen fest mit einem Erfolg des amtierenden Europameisters.
Von den Problemen der Uruguayer könnte Kap Verde profitieren. Die “Tubarões Azuis” sind bisher die große Überraschung des Turniers. Erst trotzen die “Crioulos” völlig überraschend Spanien ein 0:0 ab. Dann folgte ein 2:2 gegen Uruguay. Nach einer Abwehrschlacht gegen die Spanier wusste die kapverdische Elf gegen Uruguay aber auch fußballerisch zu überzeugen und spielte mutig nach vorne.
Mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien würde die Auswahl der Kap Verden dann ganz sicher einen Platz in der nächsten Runde buchen. Und auch NEO.bet rechnet mit den blauen Haifischen. Im Duell mit der saudi-arabischen Auswahl ist Kap Verde mit einer Quote von 2,34 der leichte Favorit. Ein Sieg der Araber wird mit einer Quote von 2,96 belohnt. Wir glauben, dass das Märchen von Kap Verde weitergeht und spielen den Sieg für die Inselkicker.
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