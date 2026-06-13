Großer Preis von Barcelona Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 14.06.2026

SPORT1 Betting 13.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Barcelona - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 14.06.2026.

Kimi Antonelli ist nicht aufzuhalten! Das Mercedes-Auto gehörte am vergangenen Wochenende in Monaco zwar nicht zu den Topfavoriten. Trotzdem sicherte sich der 19-jährige Fahrer seinen fünften Sieg in Folge. So reist der Mercedes-Pilot auch wenig überraschend als Favorit der Buchmacher zum nächsten Rennen.

An diesem Wochenende steht mit dem Großen Preis von Barcelona-Catalunya der siebte Lauf der Weltmeisterschaft 2026 auf dem Programm. Das Rennen, das seit 1991 in Barcelona ausgetragen wird, erhält lediglich einen neuen Namen, um keine Verwechslung mit dem neuen Rennen in Madrid auszulösen.

Zusammen mit dem Buchmacher Tipico blicken wir auf den Grand Prix voraus. Für unseren Wett Tipp „Sieg Kimi Antonelli“ bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 2,00.

Tipico hat unter den Sportwetten Anbietern in Deutschland einen exzellenten Ruf und bietet seinen Kunden eine breite Palette an Sportarten. Wer noch kein Konto bei dem Bookie hat, findet alle Infos zur Tipico Anmeldung bei uns. Auf die Neukunden wartet dann der Tipico Promo Code, den man bestens für eine Wette zum Großen Preis von Barcelona einsetzen kann.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach fünf Siegen in Folge kommt Kimi Antonelli mit einem souveränen Vorsprung von 66 Punkten auf Lewis Hamilton als WM-Führender nach Spanien. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell liegt auf dem dritten Platz.

Die anspruchsvolle Strecke von Barcelona-Catalunya wartet mit einer Mischung aus Hochgeschwindigkeits-Kurven, technischen Abschnitten und einer langen Hauptgeraden auf. Die Länge des Kurses beträgt 4,657 Kilometer. Überholen ist grundsätzlich schwierig. Bei 24 der bisherigen 34 Rennen führte die Pole Position am Ende auch zum Sieg.

Bisher konnten sich 17 Formel-1-Piloten in die Gewinnerliste eintragen. Davon sind noch Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso und Oscar Piastri aktiv. Piastri siegte im Vorjahr vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Ferrari-Pilot Charles Leclerc

Bei Buchmacher Tipico sehen die Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Großen Preis von Barcelona 2026?” aktuell wie folgt aus:

Kimi Antonelli 2.00

George Russell 3,60

Max Verstappen 8,00

Lando Norris 11,0

Oscar Piastri 15,0

Charles Leclerc 17,0

Lewis Hamilton 17,0

Mercedes

Viele Experten und Buchmacher waren sich einig, dass Mercedes beim Großen Preis von Monaco seine Dominanz nicht fortsetzen kann. Doch Kimi Antonelli stellte erneut sein Talent und seine Form mit einer fehlerfreien Leistung unter Beweis. Der junge Pilot holte sich im Fürstentum den „Grand Slam“, also die Pole, die schnellste Runde und den Rennsieg, ohne auch nur ein einziges Mal die Führung abzugeben. George Russell ist dagegen nach zwei punktlosen Rennen in Folge im WM-Rennen deutlich zurückgefallen. In der Weltmeisterschaft hat der Brite aktuell 68 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen. So ein großer Rückstand wurde in der Geschichte der Königsklasse bislang noch nie aufgeholt.

McLaren

Der amtierende Konstrukteurs-Weltmeister McLaren reiste mit gemischten Gefühlen aus Monte Carlo ab. Lando Norris musste in Monaco zum zweiten Mal in Folge das Rennen aufgeben. Dem Titelverteidiger droht für Barcelona nun sogar eine Startplatzstrafe für einen neuen Antrieb. Oscar Piastri dagegen zeigte eine gute Leistung, belegte den vierten Platz und sammelte wertvolle Punkte.

Die Strecke in Barcelona dürfte dem ausgewogenen MCL40, der mechanischen Grip mit exzellentem Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten kombiniert, deutlich besser liegen. Im ersten Training darf sich Lando Norris ausruhen. Denn Leonardo Fornaroli, der Formel-2-Champion von 2025, wird erstmals an einem Formel-1-Wochenende teilnehmen.

Ferrari

Vor dem Rennen in Monte Carlo waren die Ferrari für viele Experten und Buchmacher in der Favoritenrolle. Doch weder Charles Leclerc noch Lewis Hamilton konnten sich einen Startplatz in der ersten Reihe sichern. Mit diesem Handicap wurde dann natürlich für die Scuderia auch das Rennen deutlich schwerer. Die beiden Piloten der Roten hatten einfach nicht das Tempo, um mit den führenden Mercedes-Fahrzeugen mitzuhalten. Hinzu kamen Bremsprobleme und eine umstrittene Strategiewahl.

Trotzdem schaffte es Hamilton am Ende noch auf den zweiten Rang, während Leclerc in der 64. Runde in die Leitplanken gekracht war. Barcelona dürfte dem italienischen Team nicht viel leichter fallen. Die größte Stärke des Ferrari sind das Chassis und der mechanische Grip. Doch diese Vorteile spielen in Barcelona keine so große Rolle. Stattdessen werden sowohl Leistung als auch aerodynamische Effizienz belohnt. Bei den langen Vollgaspassagen dürfte eher der Rückstand auf Mercedes und Red Bull wieder deutlicher werden.

Red Bull

Max Verstappen hatte sich durch seinen ersten Podiumsplatz der Saison in Montreal auch Rückenwind für das Rennen im Fürstentum erhofft. Und im Qualifying schaffte es “Mad Max” tatsächlich auf Rang Zwei. Doch ein Motorschaden zu Beginn ließ schnell alle Hoffnungen platzen. Dafür sprang sein Teamkollege Isack Hadjar ein, der sich trotz Problemen mit der Antriebseinheit seinen ersten Podiumsplatz der Saison sicherte (3. Rang). Immerhin zeigt sich der Red Bull vor allem beim Tempo weiterhin deutlich verbessert.

Formel 1: Großer Preis von Barcelona: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Formel 1: Großer Preis von Barcelona Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Antonelli ( Quote 2,00 bei Tipico ): Es fällt in der Formel 1 aktuell schwer, nicht auf einen Sieg von Kimi Antonelli zu tippen. Der 19-Jährige stellte auch am vergangenen Wochenende seine unvergleichliche Klasse unter Beweis und gewann sein fünftes Rennen in Folge. Dabei lag der Kurs seinem Auto eigentlich gar nicht so gut. Nun wechselt der Italiener auf eine Strecke, die er bestens kennt. Mercedes hat hier im Vorfeld der Saison 2026 einen Großteil seiner Tests durchgeführt. Zudem kommt der Große Preis von Barcelona, der zu den zehn schnellsten Strecken des Circuits gehört, den Stärken des leistungsstarken Mercedes optimal entgegen. Mercedes hat das schnellste Gesamtpaket und der italienische Youngster strotzt vor Selbstvertrauen.

Es fällt in der Formel 1 aktuell schwer, nicht auf einen Sieg von Kimi Antonelli zu tippen. Der 19-Jährige stellte auch am vergangenen Wochenende seine unvergleichliche Klasse unter Beweis und gewann sein fünftes Rennen in Folge. Dabei lag der Kurs seinem Auto eigentlich gar nicht so gut. Nun wechselt der Italiener auf eine Strecke, die er bestens kennt. Mercedes hat hier im Vorfeld der Saison 2026 einen Großteil seiner Tests durchgeführt. Zudem kommt der Große Preis von Barcelona, der zu den zehn schnellsten Strecken des Circuits gehört, den Stärken des leistungsstarken Mercedes optimal entgegen. Mercedes hat das schnellste Gesamtpaket und der italienische Youngster strotzt vor Selbstvertrauen. Oscar Piastri kommt unter die Top 3 ( Quote 3,50 bei Tipico ): Auch wenn die McLaren in dieser Saison bisher einige Probleme hatten, zeigt bei Oscar Piastri die Formkurve deutlich nach oben. Der Australier belegte in den drei vorangegangenen Rennen die Plätze zwei, drei und vier. Diese Konstanz, zusammen mit dem Tempo und der Langlebigkeit des Wagens, dürfte dem Papaya-Piloten auch in Barcelona gute Chancen verschaffen. Schon im Vorjahr konnte Piastri den Großen Preis in Katalonien gewinnen. Dieses Mal müsste ein Platz auf dem Treppchen drin sein.

Auch wenn die McLaren in dieser Saison bisher einige Probleme hatten, zeigt bei Oscar Piastri die Formkurve deutlich nach oben. Der Australier belegte in den drei vorangegangenen Rennen die Plätze zwei, drei und vier. Diese Konstanz, zusammen mit dem Tempo und der Langlebigkeit des Wagens, dürfte dem Papaya-Piloten auch in Barcelona gute Chancen verschaffen. Schon im Vorjahr konnte Piastri den Großen Preis in Katalonien gewinnen. Dieses Mal müsste ein Platz auf dem Treppchen drin sein. Max Verstappen kommt unter die Top 3 ( Quote 1,75 bei Tipico ): Der vierfache Weltmeister aus den Niederlanden zeigte in Monte Carlo sein Können. Ein katastrophaler Motorschaden verhinderte im Rennen allerdings am Ende ein gutes Ergebnis. Doch die Roten Bullen machen Fortschritte. Die Streckenführung in Barcelona müsste dem Auto liegen. Zudem stellt der RB26 die wohl stärkste Antriebseinheit im Feld, was auf einem Kurs, den die Fahrer 64 Prozent der Runde mit Vollgas fahren, auf jeden Fall ein Vorteil ist. Verstappen selbst stand bei sieben der letzten acht Großen Preise von Barcelona-Katalonien auf dem Podium. Das trauen wir “Mad Max” auch dieses Mal zu.

Der vierfache Weltmeister aus den Niederlanden zeigte in Monte Carlo sein Können. Ein katastrophaler Motorschaden verhinderte im Rennen allerdings am Ende ein gutes Ergebnis. Doch die Roten Bullen machen Fortschritte. Die Streckenführung in Barcelona müsste dem Auto liegen. Zudem stellt der RB26 die wohl stärkste Antriebseinheit im Feld, was auf einem Kurs, den die Fahrer 64 Prozent der Runde mit Vollgas fahren, auf jeden Fall ein Vorteil ist. Verstappen selbst stand bei sieben der letzten acht Großen Preise von Barcelona-Katalonien auf dem Podium. Das trauen wir “Mad Max” auch dieses Mal zu. Albon kommt in die Punkte (Quote 3,30 bei Tipico): Der Williams-Rennstall hat sich von einem schwierigen Saisonstart gut erholt und in drei aufeinanderfolgenden Rennen Punkte geholt. Vor allem Alex Albon war zunächst nur schwer in die neue Saison gekommen. Doch der Brite holte in Monaco mit dem achten Rang nach Startplatz 11 sein bestes Qualifying- und Rennergebnis der Saison. Mit zwei Top-10-Ergebnissen in den letzten drei Rennen fährt Albon nun mit viel Selbstvertrauen nach Spanien. Dazwischen war er in Kanada auch nur, nach einer Kollision, an der er keine Schuld trug, knapp an den Punkterängen vorbeigeschrammt.

Die Strecke in Barcelona belohnt tendenziell Teams mit einer guten aerodynamischen Balance, stabiler Reifenperformance und einem gleichmäßig schnellen Tempo über lange Distanzen. Diese Eigenschaften kommen dem Mercedes, der in der Saison 2026 konstant zu den stärksten Autos in schnellen Kurven zählt, sehr gelegen. Zusammen mit dem Können, der Form und dem Selbstvertrauen führt auch an diesem Sonntag kein Weg an Antonelli vorbei.