SPORT1 Betting 12.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Weltmeisterschaftsspiel zwischen Katar und der Schweiz am 13.06.2026. Werfen Sie einen Blick auf unsere Analyse.

Die Schweiz geht als klarer Favorit in das Auftaktspiel der Gruppe B gegen Katar. Die Analyse der Buchmacher deutet auf einen souveränen Sieg der Europäer am 13.06.2026 hin. Das Duell verspricht eine einseitige Angelegenheit zu werden, bei der die „Nati“ ihre Klasse ausspielen dürfte. Wir sehen die Schweizer ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,25 bei Interwetten den Sieg-Tipp auf die Schweiz.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern in Deutschland. Wir haben den Wettanbieter ausgiebig getestet. Im Mittelpunkt stehen natürlich der Interwetten Bonus und der Interwetten Gutschein Code. Auch ist Interwetten einer der Bookies, bei dem ihr auch immer wieder Gratiswetten “abstauben” könnt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Quoten für dieses Spiel sprechen eine deutliche Sprache: Die implizite Siegwahrscheinlichkeit der Schweiz liegt bei beeindruckenden 82 Prozent. Dies ist keine Überraschung, wenn man die Leistungen beider Teams in der jüngeren Vergangenheit vergleicht.

Während der Qualifikation für das Turnier in Nordamerika zeigte sich die Schweizer Mannschaft extrem stabil und ließ im Schnitt nur 0,33 Gegentore pro Spiel zu – der zweitbeste Wert in ganz Europa. Nur England war defensiv noch stärker.

Auf der anderen Seite steht Katar, das bei der Heim-Endrunde 2022 alle drei Gruppenspiele verlor und dabei gerade einmal ein einziges Tor erzielte, aber sieben Gegentore kassierte. Obwohl die Offensive in der asiatischen Qualifikation dank Almoez Ali (12 Tore) und Akram Afif (11 Vorlagen) überzeugte, ist der Qualitätsunterschied zu einem europäischen Spitzenteam wie der Schweiz enorm.

Die Erfahrung spricht ebenfalls für die Europäer, die zum sechsten Mal in Folge an einer Endrunde teilnehmen und in den letzten drei Turnieren stets die K.o.-Runde erreichten.

Die Schweizer Offensive ist auch nicht zu unterschätzen, mit einem Schnitt von 2,33 Toren pro Qualifikationsspiel. Angesichts dieser Statistiken ist es schwer vorstellbar, dass Katar in diesem Duell eine reelle Chance hat.

Katar vs Schweiz: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Tipps? Hier sind unsere Empfehlungen für das Duell zwischen Katar und der Schweiz, die auf unserer Analyse basieren:

Sieg Schweiz ( Quote 1,25 bei Interwetten ): Die Quoten und unsere Datenanalyse lassen kaum einen anderen Schluss zu. Die Schweiz ist in allen Belangen überlegen, von der Defensive bis zur Erfahrung auf der großen Bühne. Ein Sieg der „Nati“ ist der naheliegendste Tipp für dieses Spiel. Quote: 1,25.

Die Quoten und unsere Datenanalyse lassen kaum einen anderen Schluss zu. Die Schweiz ist in allen Belangen überlegen, von der Defensive bis zur Erfahrung auf der großen Bühne. Ein Sieg der „Nati“ ist der naheliegendste Tipp für dieses Spiel. Quote: 1,25. Katar unter 0,5 Tore ( Quote 1,65 bei Interwetten ): Die Schweizer Defensive war in der Qualifikation ein echtes Bollwerk. Katar hingegen hatte schon beim letzten großen Turnier erhebliche Probleme, Torchancen zu kreieren. Wir gehen davon aus, dass die Schweiz die Null halten kann. Quote: 1,65.

Die Schweizer Defensive war in der Qualifikation ein echtes Bollwerk. Katar hingegen hatte schon beim letzten großen Turnier erhebliche Probleme, Torchancen zu kreieren. Wir gehen davon aus, dass die Schweiz die Null halten kann. Quote: 1,65. Sieg Schweiz zu Null (Quote 1,75 bei Interwetten): Wenn man die beiden vorherigen Tipps kombiniert, ergibt sich dieser logische Wett Tipp. Ein souveräner Sieg der Schweiz, ohne ein Gegentor zu kassieren, scheint ein sehr wahrscheinliches Szenario zu sein und bietet eine attraktive Quote. Quote: 1,75.

Das Auftaktspiel der Gruppe B verspricht eine klare Angelegenheit zu werden. Wir sind gespannt, ob die Schweiz ihrer Favoritenrolle gerecht wird und mit einem starken Ergebnis in das Turnier startet. Wenn du nun Lust bekommen hast, deine eigene Wette zu platzieren, findest du die besten Anbieter auf unserer Seite. Auch verraten wir euch, wo es die besten Boni und Promotionen zur WM 2026 gibt!

Viel Spaß beim Spiel!