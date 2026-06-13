Niederlande vs Japan Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 14.06.2026

SPORT1 Betting 13.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Niederlande vs Japan Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 14.06.2026.

In der WM-Gruppe F gelten die Niederlande als heißester Anwärter auf Platz 1. Zum Auftakt bekommt es Oranje allerdings gleich mit dem wohl härtesten Konkurrenten im Kampf um den Gruppensieg zu tun. Japan heißt er und er geht mit viel Selbstbewusstsein in diese Weltmeisterschaft.

Für die besten Sportwetten Anbieter ist die Elftal in dieser Begegnung zwar der Favorit. Allerdings kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Europäer seinen Einsatz auch schon verdoppeln, was nicht von der ganz großen Favoritenstellung zeugt. Die letzten beiden Testspiele der Holländer vor der WM unterstreichen, dass ihr Auftaktmatch eine harte Nuss werden könnte.

Wir gehen dennoch davon aus, dass sich die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman durchsetzt und entscheiden uns für den Niederlande Japan Wett Tipp heute “Sieg Niederlande”. Hierfür gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,00!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Über ein Jahr lang war die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ungeschlagen geblieben und selbst die bislang letzte Pleite im Viertelfinale der Nations League im März 2025 gegen Spanien gab es erst im Elfmeterschießen. In der offiziellen Statistik werden solche Begegnungen nach 120 Minuten und demnach als Unentschieden gewertet. Die letzte “richtige” Schlappe gab es also im Oktober 2024 in der Nations League-Gruppenphase gegen Deutschland. Die Vergangenheitsform ist aber bewusst gewählt. Denn nachdem die Elftal keines der 14 aufeinanderfolgenden Länderspiele seit der Niederlage in München in der regulären Spielzeit verloren hatte, hat es sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt mal wieder erwischt.

Im vorletzten Spiel vor dem Beginn der WM Anfang Juni gab es im eigenen Land trotz klarer Überlegenheit eine 0:1-Schlappe gegen Algerien. Im letzten Test vor der Weltmeisterschaft lief es nicht unbedingt besser. Zwar konnte am Montag Usbekistan mit 2:1 geschlagen werden. Es brauchte hierfür allerdings zwei Tore per Elfmeter und das zweite in der achten Minute der Nachspielzeit. Zufriedenheit sieht anders aus und das, obwohl Oranje die Qualifikation mit einer 6-2-0-Bilanz bei 27:4 Toren relativ souverän als Gruppenerster mit drei Punkten Vorsprung auf Polen abschloss. Das 0:1 gegen Algerien war das einzige Mal in den letzten 16 Partien, dass die Niederländer kein eigenes Tor erzielen konnten. Auf der anderen Seite hielten sie auch nur in einem ihrer letzten sechs Spiele den eigenen Kasten sauber.

Ganz anders sieht es in dieser Hinsicht bei den Japanern aus. Diese haben in ihren letzten fünf Länderspielen nicht einen Gegentreffer kassiert. Weiter zurückblickend hat Nippon sogar seine letzten sechs Begegnungen für sich entschieden und dabei unter anderem Brasilien (3:2) und Ende März dieses Jahres auch England (1:0) geschlagen. Entsprechend breit ist die Brust vor dem WM-Auftakt gegen die Elftal. Von den letzten 13 Begegnungen seit ziemlich genau einem Jahr hat Japan nur eine einzige verloren (10S, 2U). In der WM-Qualifikation hatte sich das Team von Trainer Hajime Moriyasu mit einer 7-2-1-Bilanz und 30:3 Toren vor Australien durchgesetzt. Auf die Socceroos, gegen die es zwei der drei Gegentreffer gab, hatte man am Ende vier Zähler Vorsprung.

Anders als die meisten WM-Teilnehmer absolvierte die japanische Nationalmannschaft direkt vor Beginn der Weltmeisterschaft nur einen Test und das bereits Ende Mai. Gegen Island setzten sich die Kicker aus dem Land der aufgehenden Sonne mit 1:0 durch. Es war nach dem 1:0 in Schottland und dem bereits erwähnten 1:0 in England Ende März dieses Jahres der dritte Sieg in Folge mit diesem Ergebnis. An das Auftaktspiel bei der WM 2022 in Katar haben die Japaner noch beste Erinnerungen. Gegen Deutschland gab es trotz eines 0:1-Rückstandes zur Pause am Ende noch einen 2:1-Erfolg. In einer Gruppe mit außerdem noch Spanien und Costa Rica wurden die Asiaten schließlich Gruppenerster, nachdem sie zum Abschluss auch die Iberer mit 2:1 geschlagen hatten.

Niederlande vs Japan: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Niederlande vs Japan Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Niederlande ( Quote 2,00 bei NEO.bet ): Trotz der besseren letzten Ergebnisse auf Seiten der Japaner rechnen wir mit einem knappen Erfolg des Favoriten aus Europa. Die Elftal besitzt die höhere Qualität im Kader, die zwar nicht zwangsläufig über Sieg oder Niederlage entscheidet, die aber auch nicht komplett außen vor gelassen werden kann. Beim 0:1 gegen Algerien kam Oranje auf einen expected goals-Wert von 2,19 und in der Partie gegen Usbekistan lag dieser Wert sogar bei 4,62. Zeigen sich die Holländer auch nur ein wenig effizienter, sollten sie dieses Match für sich entscheiden.

Trotz der besseren letzten Ergebnisse auf Seiten der Japaner rechnen wir mit einem knappen Erfolg des Favoriten aus Europa. Die Elftal besitzt die höhere Qualität im Kader, die zwar nicht zwangsläufig über Sieg oder Niederlage entscheidet, die aber auch nicht komplett außen vor gelassen werden kann. Beim 0:1 gegen Algerien kam Oranje auf einen expected goals-Wert von 2,19 und in der Partie gegen Usbekistan lag dieser Wert sogar bei 4,62. Zeigen sich die Holländer auch nur ein wenig effizienter, sollten sie dieses Match für sich entscheiden. Beide Teams treffen ( Quote 1,74 bei NEO.bet ): Die letzten Ergebnisse Japans lassen sich nicht wegdiskutieren. Gegen Brasilien traf man gleich dreimal, wenn auch diese Partie bereits im Oktober letzten Jahres stattfand und auch den Three Lions schenkte man einen Treffer ein. In den letzten sieben Spielen traf Nippon immer. Ein Tor gegen die Elftal trauen wir den Asiaten ohne weiteres zu.

Die letzten Ergebnisse Japans lassen sich nicht wegdiskutieren. Gegen Brasilien traf man gleich dreimal, wenn auch diese Partie bereits im Oktober letzten Jahres stattfand und auch den Three Lions schenkte man einen Treffer ein. In den letzten sieben Spielen traf Nippon immer. Ein Tor gegen die Elftal trauen wir den Asiaten ohne weiteres zu. Niederlande Über 1,5 Tore ( Quote 2,00 bei NEO.bet ): Davon ausgehend, dass auch die Japaner zum Torerfolg kommen, werden die Niederländer schon mindestens zwei Tore für einen Sieg brauchen. Offensivpower ist im Team von Oranje zweifelsohne vorhanden. Es wird viel davon abhängen, wie effizient sich die Europäer vor dem gegnerischen Tor zeigen. Zuletzt war eine gewisse Abschlussschwäche erkennbar. Wir gehen davon aus, dass die Mannschaft daran gearbeitet hat und der Knoten rechtzeitig zum Turnierbeginn wieder platzt.

Davon ausgehend, dass auch die Japaner zum Torerfolg kommen, werden die Niederländer schon mindestens zwei Tore für einen Sieg brauchen. Offensivpower ist im Team von Oranje zweifelsohne vorhanden. Es wird viel davon abhängen, wie effizient sich die Europäer vor dem gegnerischen Tor zeigen. Zuletzt war eine gewisse Abschlussschwäche erkennbar. Wir gehen davon aus, dass die Mannschaft daran gearbeitet hat und der Knoten rechtzeitig zum Turnierbeginn wieder platzt. Sieg Niederlande & Beide Teams treffen (Quote 4,15 bei NEO.bet): Nach den bisherigen Vorschlägen ist diese Kombi eine nachvollziehbare und lukrative Option. Ein 2:1 oder 3:1 zu Gunsten der Niederlande halten wir für die wahrscheinlichsten Ergebnisse in diesem Match.

Wir würden die letzten beiden Ergebnisse der Holländer nicht überbewerten. Sie waren in den Spielen gegen Algerien und Usbekistan die klar bessere Mannschaft, versäumten es nur, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Bei der WM 2022 scheiterte Oranje im Viertelfinale denkbar knapp im Elfmeterschießen am späteren Weltmeister Argentinien.

Auch wenn es alles andere als ein Spaziergang wird, sehen wir in diesem Duell die Vorteile letztlich bei den Europäern, die sich unserer Meinung nach knapp durchsetzen sollten. Wir tippen daher auf “Sieg Niederlande” zu einer Quote von 2,00 bei NEO.bet. Neben diesem Bookie haben aktuell auch alle anderen Buchmacher Top Bonus Angebote für die WM 2026 im Portfolio.