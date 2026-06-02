Polen vs Nigeria Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 03.06.2026

SPORT1 Betting 02.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Polen vs Nigeria Prognosen von unseren Wett-Experten für das Test-Länderspiel am 03.06.2026.

Auch Nationen, die nicht an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen, nutzen die aktuelle Länderspielphase für eine Testpartie. Am Mittwoch treffen so in Warschau die Nationalmannschaften von Polen und Nigeria aufeinander. Die Gäste aus Afrika werden in der Weltrangliste auf Rang 26 geführt.

Die polnische Mannschaft ist im FIFA-Ranking aktuell lediglich auf Rang 35 zu finden. Trotzdem schickt Buchmacher Betano die “Weiß-Roten” als leichte Favoriten auf den Rasen. Für einen Heimsieg gibt es eine 2,12. Und ein Erfolg der “Super Eagles” wird mit einer 3,35 belohnt. Die höchsten Polen vs Nigeria Quoten gibt es mit einer 3,60 für ein Remis.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance x/2” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,75.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Wie lange spielt der polnische Superstar Robert Lewandowski noch für die Nationalmannschaft? Der Stürmer von Barcelona hatte im Juni 2025 nach einem Konflikt mit dem damaligen Nationaltrainer Michal Probierz seine Länderspiel-Karriere vorzeitig beendet. Als dann Coach Probierz wenig später von seinem Amt zurückgetreten war, kehrte der Ex-Bayern-Profi im Juli des vergangenen Jahres unter Coach Jan Urban wieder in die Auswahl zurück.

Die “Bialo-Czerwoni” wurden mit Lewandowski in der Quali-Gruppe G für die WM 2026 Zweiter hinter die Niederlanden. Nur drei Punkte fehlten auf Rang 1. So durften die “Orly” in den Playoffs ran. Nach einem 2:1-Sieg daheim gegen Albanien setzte es ein 2:3 im Finale in Schweden. Somit verpassen die Polen nach zwei WM-Teilnahmen in Serie wieder eine Weltmeisterschafts-Endrunde. Auch bei den letzten fünf Europameisterschaften waren die “Adler” immer am Start. Viermal scheiterte man aber schon in der Gruppenphase (2016 Viertelfinale).

In der Nations League ist das Land nach vier Jahren in der Liga A zudem erstmals in die Liga B abgestiegen. Am vergangenen Sonntag absolvierte die polnische Nationalmannschaft in Breslau ein Testspiel gegen die Ukraine. Hier war Lewandowski weiterhin dabei. Doch der Coach nutzte die Partie auch für einige Experimente und ermöglichte vielen Profis ihr Länderspieldebüt. Am Ende kassierten die Hausherren nach einer schwachen Leistung eine enttäuschende 0:2-Pleite.

Nigeria hatte es in der ersten Quali-Runde des afrikanischen Verbandes für die WM 2026 in der Gruppe C auf Rang 2 hinter Südafrika geschafft. In Runde 2 kämpften die “Super Eagles” dann um einen Playoff-Platz, verloren im Finale aber nach Elfmeterschießen gegen die DR Kongo. Zwischen 1994 und 2018 hatten die Westafrikaner nur eine von sieben Weltmeisterschaften verpasst. Nach 2022 findet aber nun auch die Endrunde 2026 ohne Nigeria statt. Bei der Afrikameisterschaft 2023 hatten die “Adler” dafür das Finale erreicht (Niederlage gegen die Elfenbeinküste) und es 2025 auf den dritten Platz geschafft.

Die bekanntesten Spieler im aktuellen Aufgebot sind sicher Victor Osimhen (Galatasaray) und Ademola Lookman (Atletico Madrid). Seit Januar 2025 werden die Nigerianer von Coach Eric Chelle betreut. Und die Mannschaft macht unter dem aktuellen Trainer immer weitere Fortschritte. Auch der Kader nimmer immer deutlichere Formen an. Die Bilanz von Chelle umfasst 16 Siege und acht Unentschieden. Die einzige Niederlage war ein Testspiel vor dem Afrika-Cup gegen Ägypten. Die letzten beiden Spiele gegen Simbabwe und Jamaika wurden ohne Gegentor gewonnen (2:0, 3:0).

Im März 2018 gab es ein Testspiel zwischen beiden Nationen. Nigeria siegte in Breslau mit 1:0. Nun kommt es zum zweiten Kräftemessen.

Polen vs Nigeria: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Polen vs Nigeria Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance x/2 ( Quote 1,75 bei Betano ): Die “Super Eagles” haben das Ticket für die WM 2026 zwar knapp verpasst. Doch unter ihrem aktuellen Coach sind die Westafrikaner in toller Form. Die Qualität in der Offensive und die Platzierung in der Weltrangliste sprechen neben der Formkurve auch für Nigeria. So trauen wir den Gästen mindestens ein Remis zu.

Die “Super Eagles” haben das Ticket für die WM 2026 zwar knapp verpasst. Doch unter ihrem aktuellen Coach sind die Westafrikaner in toller Form. Die Qualität in der Offensive und die Platzierung in der Weltrangliste sprechen neben der Formkurve auch für Nigeria. So trauen wir den Gästen mindestens ein Remis zu. Beide Teams treffen ( Quote 1,78 bei Betano ): Polen blieb gegen die Ukraine am Sonntag ohne eigenen Treffer. Und Nigeria ist seit zwei Länderspielen ohne Gegentor. Doch die Hausherren müssen am Mittwoch für ihre Fans im Spiel nach vorne dringend eine Schippe drauflegen. Das dürfte auch klappen. Aber eine “Weiße Weste” ist gegen die starke Offensive der Adler auch nicht drin.

Polen blieb gegen die Ukraine am Sonntag ohne eigenen Treffer. Und Nigeria ist seit zwei Länderspielen ohne Gegentor. Doch die Hausherren müssen am Mittwoch für ihre Fans im Spiel nach vorne dringend eine Schippe drauflegen. Das dürfte auch klappen. Aber eine “Weiße Weste” ist gegen die starke Offensive der Adler auch nicht drin. Nigeria über 0,5 Tore ( Quote 1,42 bei Betano ): Wenn die polnische Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will, muss sie ihre Defensive dringend verbessern. Das wird aber am Mittwoch gegen Stürmer wie Osimhen und Lookman aber kaum gelungen. Zudem zeigte sich Alhassan Yusuf, der in der MLS für New England spielt, mit einem Doppelpack gegen Jamaika ebenfalls in guter Form. So werden die “Super Eagles” mindestens einen Ball im gegnerischen Tor unterbringen.

Wenn die polnische Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will, muss sie ihre Defensive dringend verbessern. Das wird aber am Mittwoch gegen Stürmer wie Osimhen und Lookman aber kaum gelungen. Zudem zeigte sich Alhassan Yusuf, der in der MLS für New England spielt, mit einem Doppelpack gegen Jamaika ebenfalls in guter Form. So werden die “Super Eagles” mindestens einen Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Polen unter 1,5 Tore (Quote 1,67 bei Betano): Obwohl Kapitän Lewandowski am Sonntag in der Startelf stand, waren die “Orly” gegen die Ukraine überraschend harmlos. Ein Treffer trauen wir den Weiß-Roten sicher zu. Aber viel mehr wird kaum drin sein.

Die polnische Nationalmannschaft befindet sich im Umbruch. Nationaltrainer Urban nutzt die aktuelle Länderspielphase vor allem für Experimente. So kann man den Gastgebern gegen formstarke Westafrikaner nicht mehr als ein Unentschieden zutrauen.