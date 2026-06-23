Seit Jahren kommt die Schweiz zu großen Turnieren. Die Gruppenphasen werden regelmäßig überstanden, Favoriten geärgert und Achtelfinals gesammelt. Leiser Frust ist dennoch vorhanden: zu selten ist aus Stabilität ein echter Durchbruch entstanden. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Murat Yakin hat vor dem Turnier gesagt, seine Mannschaft wolle die beste Schweizer WM aller Zeiten spielen.
Schweiz – Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2026
Auf der anderen Seite unserer Schweiz gegen Kanada Prognose hat der Co-Gastgeber einen emotionalen Spieltag hinter sich. Das 6:0 gegen Katar war der erste WM-Sieg der kanadischen Männer. Zugleich verletzte sich Ismael Kone schwer und brach sich das Bein. Les Rouges müssen jetzt schnell lernen, ohne einen ihrer wichtigsten Spieler auszukommen.
Für unseren Wett Tipp auf Beide Teams treffen- Ja” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1.78.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Jesse Marsch hat Kanada eine klare Identität gegeben. Dieses Team soll nicht nur pressen, um den Ball zurückzugewinnen. Es presst, um nach Ballgewinn sofort weh zu tun. Als ideales Beispiel diente die Begegnung am zweiten Spieltag gegen Katar (6:0). Kanada war laut, aggressiv, vertikal und voller Energie. Die Mannschaft ließ dem Gegner kaum Raum zum Atmen.
Das 6:0 war dabei auch noch historisch: Nie zuvor hatte Kanada bei einer Männer-WM gewonnen. Nie zuvor hatte Kanada in einem WM-Spiel mehrmals getroffen. Nie zuvor hatte ein CONCACAF-Team bei einer WM sechs Tore in einem Spiel erzielt. Jonathan David verwandelte den Abend in seine persönliche Standortbestimmung: Nach Kritik zum Auftakt traf er dreimal und rückte damit in die Nähe der großen Namen des Turniers.
Wie schon in den beiden vorherigen Begegnungen wird Kanada früh versuchen, das Stadion mitzunehmen: hohe erste Läufe, Druck auf den Schweizer Aufbau, intensive direkte Duelle sowie schnelle Pässe auf David und Karin. Marschs Mannschaft ist am gefährlichsten, wenn sie das Spiel beschleunigen darf.
Die Schweiz will das Gegenteil. Sie will Kanadas erste Welle überstehen, dann Granit Xhaka finden, Freuler als Verbindung nutzen und die Pressingrichtung des Gegners gegen ihn verwenden. Vor den beiden routinierten Taktgebern und neben Breel Embolo agieren dafür die passenden Akteure, deren Tempo Gefahr im Tiefgang ausstrahlt.
Den missratenen Start (1:1 vs. Katar) korrigierte die Nati zuletzt gegen Bosnien-Herzegowina (4:1). Vor allem die Einwechselspieler von Murat Yakin überzeugten. Manzambi traf keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung, später ein zweites Mal. Vargas bereitete vor, traf selbst und brachte Tempo sowie Unruhe. Am Ende stand es 4:1, das klarer aussah, als sich das Spiel lange angefühlt hatte.
Launig und wechselhaft hatten bereits mehrere Paarungen der Nati in diesem Kalenderjahr ausgesehen. Seit Jahresbeginn enthielten sechs der sieben Paarungen mindestens einen Treffer für beide Mannschaften.
Schweiz vs Kanada: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schweiz vs Kanada Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Beide Teams treffen- Ja (Quote 1,78 bei Winamax): Nur Deutschland (6,11 xG) hat an den ersten beiden Spieltagen bisher mehr erwartbare Tore erzielt als Kanada (5,84 xG) und die Schweiz (5,26 xG). Darüber hinaus gaben nur vier Teams mehr Schüsse auf das gegnerische Tor ab als die beiden Führenden der Gruppe B (je 14).
- Über 2,5 Tore (Quote 2,05 bei Winamax): Drei von sechs Begegnungen der Nati in diesem Kalenderjahr enthielten fünf oder mehr Treffer. Alle drei Partien enthielten mindestens drei Tore der Schweiz. Offensiv überzeugte Kanada in diesem Jahr ebenfalls mehr als ein Mal und erzielte in drei von sieben Paarungen “Über 1,5 Tore”.
- Jonathan David oder Cyle Larin treffen (Quote 2,05 bei Winamax): Unter allen Spielern dieser Weltmeisterschaft hat Jonathan David die zweitmeisten Schüsse abgegeben. Seine Schussverwandlungsquote von 27,27 Prozent ist herausragend und seine erwartbaren Tore (2,37 xG) die meisten im Turnier. Nationalmannschaftskollege Cyle Larin hat in beiden Partien getroffen, insgesamt acht Schüsse abgefeuert und das in den meisten Fällen aus aussichtsreicher Position (0,22 xG/Schuss).
- Sieg Kanada (DNB) (Quote 2,10 bei Winamax): Kanada genießt Heimvorteil, hat im Kalenderjahr 2026 noch kein einziges Länderspiel verloren und die drittmeisten Pässe aller Turnierteilnehmer im Angriffsdrittel gespielt. Euphorie und Leistung ergeben in Kombination gute Chancen auf eine ungeschlagene Gruppenphase.
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