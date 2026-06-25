Türkei vs USA Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 26.06.2026

SPORT1 Betting 25.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Türkei vs USA Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 26.06.2026.

Im letzten Spiel der WM-Gruppe D zwischen der Türkei und Gastgeber USA geht es sportlich gesehen um nichts mehr. Die Soccer Boys stehen vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger fest, während die Türken bereits sicher als Gruppenletzter ausgeschieden sind. Dennoch dürfen wir uns auf ein kurzweiliges Match einstellen.

Allen voran die US-Amerikaner wollen mit dem dritten Sieg im dritten Match die Euphorie im Land weiter hoch halten. Die Sportwetten Anbieter schicken das Team von Trainer Mauricio Pochettino als Favoriten ins Rennen und auch wir sehen den Co-Gastgeber in diesem Duell vorne.

Die türkische Auswahl wird zwar alles daran setzen, um nicht punkt- und vor allem torlos auszuscheiden. Doch während wir der Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella einen Treffer zutrauen, sieht das mit den Punkten anders aus. Wir entscheiden uns für den Türkei USA Wett Tipp heute “Sieg USA”. Hierfür gibt es bei Tipico eine Quote von 1,87!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dass WM-Gastgeber USA die Gruppe D als Erster abschließen könnte, haben sicherlich einige Experten für möglich gehalten. Dass er allerdings bereits vor dem letzten Gruppenspiel Platz 1 sicher haben würde, haben dann aber wohl nur die wenigsten erwartet. Mit zwei klaren Erfolgen gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) sowie den beiden Pleiten des kommenden Gegners ist dieses Szenario jedenfalls eingetreten. Die Euphorie im Land ist groß und immer mehr Menschen trauen den Soccer Boys den WM-Titel im eigenen Land tatsächlich zu. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, auf dem man nun im letzten Gruppenspiel mit einem weiteren Sieg die Stimmung hoch halten will.

Sowohl gegen Paraguay als auch die Socceroos wurde der eigene Dreier mit einem Eigentor des Gegners eingeleitet. Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Australien blieben die US-Amerikaner zudem zum ersten Mal seit dem 10. September 2025 ohne Gegentor. Dazwischen hatten sie neunmal in Folge mindestens einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Türken im Juni letzten Jahres haben die Stars and Stripes verloren. In einem Testspiel unterlagen sie mit 1:2. Kurios: Alle vier letzten direkten Duelle zwischen diesen beiden Nationen endeten mit 2:1, wobei sich Siege der Türken und der US-Boys stets abwechselten.

Die türkische Nationalmannschaft hatte sich für die laufende Weltmeisterschaft viel vorgenommen und war mal wieder als einer der Geheimfavoriten an den Start gegangen. Nach den Pleiten gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1) war sie dann aber die erste Mannschaft, die vorzeitig ausgeschieden war. Das Problem der Türken lag allen voran in der Chancenverwertung. Gegen die Socceroos standen am Ende 30:9 Abschlüsse zu ihren Gunsten in der Statistik und auch bei den Schüssen auf das Tor hatte man doppelt so viele wie der Gegner (8:4). Trotz expected goals von 1,36 stand nach Schlusspfiff aber eine Null auf der Anzeigetafel. Gegen Paraguay war es dann noch skurriler.

Hier betrug das Chancenverhältnis nach Spielende 32:7 zu Gunsten der Türken. Von diesen Schüssen erreichten aber nur fünf das Gehäuse der Südamerikaner, was aber immer noch drei mehr waren als die Schüsse der Paraguayer auf den eigenen Kasten. Trotz expected goals von 2,17:0,33 ging aber auch das zweite Vorrundenmatch verloren. Nach zwei Partien haben ansonsten nur noch Haiti und Ecuador null Tore auf dem Konto. Vor Beginn der Weltmeisterschaft war die türkische Auswahl in acht aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen geblieben und hatte sieben von ihnen gewonnen (1U). Mit vier Siegen am Stück bei nur einem Gegentor hatte die Türkei die Reise in die USA angetreten. Nach der kommenden Partie muss sie nun wieder frühzeitig die Heimreise antreten.

Türkei vs USA: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Türkei vs USA Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg USA ( Quote 1,87 bei Tipico ): Die USA sind sicher Erster, die Türken sicher Letzter. Daran wird auch der Ausgang des direkten Duells nichts ändern. Die Soccer Boys schwimmen aktuell auf einer Euphoriewelle, die sie so schnell nicht verlassen wollen. Der dritte Sieg im dritten Vorrundenspiel würde die US-Amerikaner weiter beflügeln, entsprechend gehen wir davon aus, dass Pochettino nicht allzu viel rotieren wird. Bei der Türkei können wir uns vor dem Hintergrund, dass es ihr letztes Spiel ist, wiederum einige Wechsel vorstellen. In Summe sind wir überzeugt, dass die USA den Sieg bei dieser Heim-WM mehr wollen und mit der Maximalausbeute in die KO-Phase gehen.

Die USA sind sicher Erster, die Türken sicher Letzter. Daran wird auch der Ausgang des direkten Duells nichts ändern. Die Soccer Boys schwimmen aktuell auf einer Euphoriewelle, die sie so schnell nicht verlassen wollen. Der dritte Sieg im dritten Vorrundenspiel würde die US-Amerikaner weiter beflügeln, entsprechend gehen wir davon aus, dass Pochettino nicht allzu viel rotieren wird. Bei der Türkei können wir uns vor dem Hintergrund, dass es ihr letztes Spiel ist, wiederum einige Wechsel vorstellen. In Summe sind wir überzeugt, dass die USA den Sieg bei dieser Heim-WM mehr wollen und mit der Maximalausbeute in die KO-Phase gehen. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,94 bei Tipico ): Dass die Türkei bei dieser WM noch kein Tor erzielt hat, ist angesichts der vielen Chancen nicht nachzuvollziehen. Trotz über 60 Abschlüssen wollte der Ball bislang nicht rein. Wir gehen davon aus, dass sich die Türken nicht torlos verabschieden und im letzten Match ihren Treffer erzielen werden. Wir können uns ohnehin eine torreiche Begegnung vorstellen, da beide Mannschaften völlig befreit aufspielen können.

Dass die Türkei bei dieser WM noch kein Tor erzielt hat, ist angesichts der vielen Chancen nicht nachzuvollziehen. Trotz über 60 Abschlüssen wollte der Ball bislang nicht rein. Wir gehen davon aus, dass sich die Türken nicht torlos verabschieden und im letzten Match ihren Treffer erzielen werden. Wir können uns ohnehin eine torreiche Begegnung vorstellen, da beide Mannschaften völlig befreit aufspielen können. Sieg USA & Beide Teams treffen ( Quote 3,28 bei Tipico ): Davon ausgehend, dass beide Teams zum Torerfolg kommen, die USA diese Partie aber nichtsdestotrotz gewinnen werden, ist diese Kombi zwangsläufig eine Option. Bisher standen sich die beiden Nationen fünfmal gegenüber. Das erste Duell, ein Testspiel im Jahr 1991, endete 1:1, alle vier folgenden Begegnungen endeten, wie bereits erwähnt, mit 2:1 – zweimal für die USA, zweimal für die Türkei. In allen bisherigen Aufeinandertreffen gab es also Tore auf beiden Seiten.

Davon ausgehend, dass beide Teams zum Torerfolg kommen, die USA diese Partie aber nichtsdestotrotz gewinnen werden, ist diese Kombi zwangsläufig eine Option. Bisher standen sich die beiden Nationen fünfmal gegenüber. Das erste Duell, ein Testspiel im Jahr 1991, endete 1:1, alle vier folgenden Begegnungen endeten, wie bereits erwähnt, mit 2:1 – zweimal für die USA, zweimal für die Türkei. In allen bisherigen Aufeinandertreffen gab es also Tore auf beiden Seiten. USA treffen in 1. Halbzeit (Quote 1,75 bei Tipico): Gegen Paraguay gingen die Soccer Boys mit einem 3:0 in die Halbzeit, gegen Australien stand es zur Pause 2:0. Damit erzielten die US-Amerikaner fünf ihrer bisherigen sechs Treffer in den ersten 45 Minuten. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Stars and Stripes auch gegen die Türkei im ersten Durchgang einen Treffer erzielen werden.

Im Vorfeld wurde diese Partie als Endspiel um den Sieg in der Gruppe D gesehen. Doch es kam bekanntlich anders. Die USA sind als Erster durch, wollen aber weiter Selbstvertrauen für die KO-Phase bei der Heim-WM sammeln. Ein Erfolg gegen die Türken würde dafür sorgen. Die Türkei wird zwar alles daran setzen, nicht punktlos heimzufahren.

Das Momentum liegt aber ganz klar auf Seiten der Soccer Boys, die angetrieben von den zwei bisherigen Siegen und den eigenen Fans auch das dritte Match mit breiter Brust angehen werden. Wir tippen daher auf “Sieg USA” zu einer Quote von 1,87 bei Tipico. Wollt ihr neben dem bereits erwähnten Tipico Bonus auch noch bei anderen Wettanbieter abstauben, dann schaut in unseren Artikel über die besten Boni und Promotionen zur WM 2026.