USA vs Deutschland Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Test-Länderspiel am 06.06.2026

SPORT1 Betting 05.06.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen USA vs Deutschland Prognosen von unseren Wett-Experten für das Test-Länderspiel am 06.06.2026.

Am Samstag bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Gegner im Soldier Field von Chicago ist Co-Gastgeber USA. Beide Teams wollen ein Erfolgserlebnis feiern, um mit einem positiven Gefühl ein paar Tage später in das große Turnier zu starten.

Geht es nach der Meinung der Sportwetten Anbieter, dann kann der Sieger dieses Duells allerdings nur Deutschland heißen. Die Nagelsmann-Truppe gilt für die Buchmacher in diesem Match als doch sehr klarer Favorit. Auch wir sind der Auffassung, dass die DFB-Elf die Vorbereitung auf die WM mit einem Sieg beendet.

Wir entscheiden uns daher für den USA Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland”. Hierfür gibt es bei Tipico eine Quote von 1,65!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vergangenen Sonntag fuhr die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel gegen Finnland einen souveränen 4:0-Erfolg ein. Gegen schwache Nordeuropäer waren die “Nagelsmänner” aber nie wirklich gefordert und boten vor allem in Durchgang eins eine eher durchwachsene Leistung, an deren Ende ein 1:0 nach 45 Minuten stand. Erst in der zweiten Hälfte drehten die Deutschen mit drei weiteren Treffern gegen schwache Finnen auf. Allen voran Deniz Undav konnte mit drei Scorerpunkten (zwei Tore, eine Vorlage) auf sich aufmerksam machen. Einen Tag später siegte die DFB-Elf in einem inoffiziellen weiteren Test gegen die Finnen über zweimal 25 Minuten mit 4:0.

Für die DFB-Elf war der Erfolg am Sonntag der achte Länderspielsieg in Serie. In sieben dieser letzten acht Partien haben die Deutschen mindestens doppelt getroffen. Insgesamt erzielten sie in diesen letzten acht Begegnungen 26 Treffer und damit im Schnitt etwas mehr als drei Tore pro Spiel. Zum fünften Mal in den letzten acht Partien blieb die deutsche Nationalmannschaft dabei ohne Gegentor. Ebenfalls fünf ihrer letzten acht Erfolge gewann sie mit mindestens zwei Toren Unterschied. Der letzte Vergleich mit den USA liegt derweil über zweieinhalb Jahre zurück. Damals gewannen die Deutschen ebenfalls einen Test in den Staaten mit 3:1. Interessant: In den letzten fünf direkten Aufeinandertreffen wechselte sich der Sieger stets ab.

Nach dem Gesetz der Serie wären nun also wieder die US-Boys mit einem Sieg dran. Einen solchen holten die US-Amerikaner auch in ihrem letzten Test am vergangenen Sonntag. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würden die Soccer-Boys eine 2:0-Führung verspielen, konnten die USA schließlich doch noch mit 3:2 gegen den Senegal gewinnen und nach zuvor zwei Pleiten gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die beiden erwähnten Niederlagen waren dabei die einzigen in den letzten acht Länderspielen der Yanks (5S, 1U). Ohne ein Gegentor geht es beim USMNT aber offenbar nicht. Nur einmal in ihren letzten 13 Partien blieben die Soccer Boys ohne Gegentreffer.

In ihren letzten sieben Begegnungen gab es immer mindestens ein Gegentor und in jeder der letzten drei Partien mindestens zwei Gegentreffer. Dabei waren die letzten Matches der USA vor allem für den neutralen Zuschauer recht unterhaltsam. In fünf der letzten sechs Spiele mit Beteiligung des Stars & Stripes gab es mindestens drei Tore zu bestaunen. In sechs der letzten sieben Partien, in denen die US-Amerikaner mitwirkten, schafften es beide Mannschaften auf die Anzeigetafel. Nicht zuletzt deswegen erwarten wir am Samstag abermals einige Tore, sodass wir alternativ auch einige Torwetten empfehlen würden.

USA vs Deutschland: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere USA vs Deutschland Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Deutschland ( Quote 1,65 bei Tipico ): Deutschland ist in diesem Match der Favorit und sollte sich unter normalen Umständen auch durchsetzen. Ganz so deutlich wie gegen Finnland sollte es zwar nicht werden. Letzten Endes verfügt die DFB-Elf aber über die deutlich höhere Qualität, die ihr den nächsten Erfolg bescheren sollte.

Deutschland ist in diesem Match der Favorit und sollte sich unter normalen Umständen auch durchsetzen. Ganz so deutlich wie gegen Finnland sollte es zwar nicht werden. Letzten Endes verfügt die DFB-Elf aber über die deutlich höhere Qualität, die ihr den nächsten Erfolg bescheren sollte. Sieg Deutschland & Beide Teams treffen ( Quote 2,68 bei Tipico ): Gegen die Finnen war die deutsche Abwehr wenig bis gar nicht gefordert. Das sollte sich gegen die Soccer Boys ändern. Wenige Tage vor der WM im eigenen Land will der Co-Gastgeber eine überzeugende Leistung bieten und nach den letzten Ergebnissen trauen wir den USA zumindest einen Treffer zu. Einen solchen erzielten die Amerikaner in sieben ihrer letzten acht Partien.

Gegen die Finnen war die deutsche Abwehr wenig bis gar nicht gefordert. Das sollte sich gegen die Soccer Boys ändern. Wenige Tage vor der WM im eigenen Land will der Co-Gastgeber eine überzeugende Leistung bieten und nach den letzten Ergebnissen trauen wir den USA zumindest einen Treffer zu. Einen solchen erzielten die Amerikaner in sieben ihrer letzten acht Partien. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,75 bei Tipico ): In sechs der letzten sieben Partien mit Beteiligung der USA gab es Tore auf beiden Seiten. Zudem gab es in fünf der letzten sechs Spiele der Yanks mindestens drei Treffer zu bestaunen. In den letzten vier Begegnungen der Deutschen fielen immer mindestens drei Tore und insgesamt 20 Treffer, was einem Schnitt von sogar fünf Toren pro Match entspricht.

In sechs der letzten sieben Partien mit Beteiligung der USA gab es Tore auf beiden Seiten. Zudem gab es in fünf der letzten sechs Spiele der Yanks mindestens drei Treffer zu bestaunen. In den letzten vier Begegnungen der Deutschen fielen immer mindestens drei Tore und insgesamt 20 Treffer, was einem Schnitt von sogar fünf Toren pro Match entspricht. Halbzeit/Endstand 2/2 (Quote 2,35 bei Tipico): Die DFB-Elf wird auch in Chicago versuchen, das Heft von Beginn an in die Hand zu nehmen. Deutschland hat in den letzten vier Länderspielen dreimal bereits zur Halbzeit geführt. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Trend am Samstag fortsetzt und die “Nagelsmänner” mit einer Führung in die Pause gehen.

Für beide Mannschaften ist es das letzte Spiel, bevor in der nächsten Woche die Weltmeisterschaft beginnt. Für beide geht es also darum, sich nochmal zusätzliches Selbstvertrauen für das große Turnier zu holen. Entsprechend werden beide Teams alles daran setzen, als Sieger aus der Partie hervorzugehen.

Gegen Finnland hatte die DFB-Elf letzten Endes leichtes Spiel. Gegen den Co-Gastgeber der WM wird das nicht so einfach, aber wenn die Deutschen an die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Finnland anknüpfen, dann sollten sie auch ihr neuntes Länderspiel in Folge gewinnen. Wir tippen daher auf “Sieg Deutschland” zu einer Quote von 1,65 bei Tipico.