Bei der WM 2018 in Russland ging Deutschland als Titelverteidiger ins Rennen und schied nach zwei Niederlagen gegen Mexiko (0:1) und Südkorea (0:2) bei nur einem Sieg gegen Schweden (2:1) erstmals bei einer Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde aus. Vier Jahre später hatte die DFB-Auswahl nichts aus diesem frühen Aus gelernt und verpasst erneut die K.o.-Phase.
WM 2026: Kann Deutschland endlich mal wieder eine Gruppenphase überstehen?
Dieses Mal reichten eine Niederlage gegen Japan (1:2), ein Remis gegen Spanien (1:1) und ein 4:2 gegen Costa Rica nur für den dritten Platz in der Gruppe. So gibt es in Deutschland eine ganze Generation von Kindern, die noch nie bei einer WM ein K.o.-Spiel der deutschen Nationalmannschaft miterleben durfte.
Setzt sich dieser Trend auch bei der WM 2026 fort? Dieses Szenario erscheint als extrem unwahrscheinlich. Denn nach der Auslosung der Gruppen zur WM 2026 sprachen viele Medien und Experten von Losglück. Die Truppe von Coach Julian Nagelsmann bekommt es in der Vorrunde mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun.
Zudem können die großen Favoriten im neuen Modus kaum ausscheiden. Denn sogar acht der 12 besten Dritten jeder Gruppe ziehen ins Sechzehntelfinale ein. Wir blicken auf jeden Fall zusammen mit Buchmacher NEO.bet auf die Vorrunde von Deutschland und analysieren die Chancen des vierfachen Weltmeisters.
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WM 2026: Kann Deutschland endlich mal wieder eine Gruppenphase überstehen?
Deutschland steht in der Weltrangliste auf Platz 10. In der Gruppe E der WM 2026 trifft man auf die Nummer 23 (Ecuador), die Nummer 33 (Elfenbeinküste) und die Nummer 82 (Curacao) des FIFA-Rankings. So ist die DFB-Auswahl auch für die Buchmacher der Topfavorit auf den ersten Platz in der Vorrundengruppe.
In der Gruppe E sehen bei NEO.bet die Quoten für Platz 1 nach der Vorrunde wie folgt aus:
Deutschland 1,30
Ecuador 5,00
Elfenbeinküste 8,00
Curacao 150,0
In allen drei Partien der Gruppe E schickt NEO.bet somit die deutsche Nationalmannschaft als klaren Favoriten ins Rennen. Die höchste Quote gibt es aktuell mit einer 1,66 für einen Sieg gegen Ecuador. Hier die 1×2-Märkte zu den ersten drei Partien der DFB-Elf:
Deutschland – Curacao 1,05 – 12,5 – 27,0
Deutschland – Elfenbeinküste 1,50 – 4,30 – 6,30
Ecuador – Deutschland 5,00 – 3,90 – 1,66
Bei der Wette „Wer wird Weltmeister?“ landet die DFB-Auswahl allerdings mit einer Quote von 15,0 aktuell hinter Spanien, Frankreich, England, Portugal, Argentinien und Brasilien lediglich auf Rang 7.
Vor zwei Jahren hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM, obwohl man schon im Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden war, eine große Euphorie ausgelöst. Der Coach hatte einen tollen Teamgeist geschaffen, der die Mannschaft stärker als die Summe ihrer Teile machte. Doch dieses Momentum ging Bundestrainer Julian Nagelsmann und seiner Auswahl im Laufe der beiden Jahre schnell wieder verloren. Hier sorgten vor allem die Nations-League-Pleiten gegen Portugal und Frankreich für Ernüchterung.
Hinzu kam das 0:2 in der Slowakei zu Beginn der WM-Quali. Nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Finnland und dem mühsamen 2:1 gegen Co-Gastgeber USA reist Deutschland nun immerhin mit neun Siegen in Folge zur Endrunde. Nach einigen kommunikativen Problemen hat auch Julian Nagelsmann mit seinem Auftritt bei der Kadernominierung wohl wieder rechtzeitig die Kurve bekommen. Trotzdem hat sich der Bundestrainer mit der Rückholaktion von Manuel Neuer eine neue Baustelle aufgemacht, die eigentlich nicht unbedingt nötig war.
In der Offensive ist Deutschland mit Spielern wie Florian Wirtz, Nick Woltemade, Jamal Musiala, Kai Havertz oder Deniz Undav bestens besetzt. Die sind auch dringend nötig. Bei der WM 2022 hatte die DFB-Auswahl in den drei Vorrundenspielen 67 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben (22,3 Abschlüsse pro Spiel – Bestwert beim Turnier). Im Schnitt brauchte die Mannschaft allerdings elf Abschlüsse, um einen Treffer zu erzielen. Auf der Gegenseite kassierte die deutsche Nationalmannschaft fünf Gegentore.
Auch im aktuellen Kader fehlt vor allem im zentralen Mittelfeld und auf den Außenbahnen die ganz große Qualität. Im letzten Testspiel vor der WM 2026 gegen die USA lag trotz der frühen Führung durch Havertz fußballerisch bei einem über weite Strecken einfallslosen Vortrag sowohl im Spiel mit dem Ball als auch in der Defensivarbeit vieles im Argen. Der vierfache Weltmeister wurde mit viel Leerlauf immer träger. Am Ende musste Oliver Baumann den Sieg retten.
Dieses Mal müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn Deutschland zum dritten Mal in Serie in der Vorrunde scheitern würde. Schon ein einigermaßen hoher Sieg zum Auftakt gegen Curacao müsste für die Runde der letzten 32 reichen. Und in der K.o.-Runde ist dann alles möglich.
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