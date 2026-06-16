SPORT1 Betting 16.06.2026 • 11:00 Uhr Erreichen die Franzosen zum dritten Mal in Folge das WM-Finale? Sichert sich Kylian Mbappé bei der diesjährigen WM erneut die Torjägerkrone?

Die Buchmacher sind sich einig. Zwei Nationen sind bei der WM 2026 die absoluten Topfavoriten auf den Titel: Spanien und Frankreich. Vor allem die Franzosen sind heiß auf das dritte WM-Finale in Folge. Damit würde man Trainer Didier Deschamps nach 14 Jahren im Amt den perfekten Abschied verschaffen.

Frankreich startet am 16. Juni gegen Senegal in New York/New Jersey in das Turnier. Danach spielt man am 22. Juni in Philadelphia gegen Irak und beendet die Vorrunde am 26. Juni in Boston gegen Norwegen. Wir schauen zusammen mit Buchmacher bet365 auf die WM-Chancen und die besten Wetten auf “Les Bleus”.

Für unseren Wett Tipp auf „Frankreich wird Weltmeister” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 5,50.

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WM 2026: Wird Frankreich erneut Weltmeister? Welche Wetten auf „Les Bleus“ lohnen sich am meisten?

Frankreich trifft in der Gruppe I der Weltmeisterschaft auf Senegal, Irak und Norwegen. Damit wartet auf “Les Bleus” sportlich eine der härtesten Gruppen des Turniers. Trotzdem streben die Franzosen das dritte WM-Finale in Folge an. Das gelang bisher nur Deutschland (1982, 1986, 1990) und Brasilien (1994, 1998, 2002). Coach Didier Deschamps hat wohl den besten Kader beim laufenden Turnier zur Verfügung. Das zeigt auch der Marktwert-Vergleich aller WM-Teilnehmer.

Im März gewann Frankreich die Tests gegen Brasilien (2:1) und Kolumbien (3:1) mit zwei völlig unterschiedlichen Startaufstellungen. Vor allem die Offensive sorgt mit Spielern wie Olise, Dembélé, Mbappé sowie den CL-Siegern Barcola und Doué für viel Gefahr. Die “Equipe Tricolore” blieb in der UEFA-Gruppe D in allen sechs Spielen ungeschlagen und stellte mit 16:4 Toren die beste Offensive wie Defensive. Nur beim 2:2 gegen Island gab man Punkte ab.

2022 verlor Frankreich im WM-Finale knapp im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Bei der EM 2024 folgte das Aus im Halbfinale gegen Spanien. Nationaltrainer Deschamps wird sein Amt nach der Weltmeisterschaft 2026 niederlegen. Diese Tatsache sorgt bei seinen Spielern natürlich für eine besondere Motivation. Zudem wurde in den letzten Partien deutlich, dass der Coach seinen bei der letzten Europameisterschaft recht pragmatischen Ansatz etwas anpasst und seinen Stars vor allem in der Offensive mehr Freiräume gibt.

Zuletzt standen die Blauen mit dem Ball oft im 4-2-4 sehr weit vorne. Das vorletzte Testspiel vor dem Beginn der Endrunde ging allerdings überraschend mit 1:2 gegen die Elfenbeinküste verloren. Bis zur Pause führten die Franzosen. Mit vielen Wechseln im zweiten Durchgang kam dann aber ein Bruch ins Spiel. Danach folgte durch einen Dreierpack von Michael Olise ein 3:1-Sieg gegen Nordirland.

Frankreich bei der WM 2026: Wett Tipps und Prognosen

Frankreich wird Weltmeister ( Quote 5,50 bei bet365 ): Ein Tipp auf den Weltmeister Frankreich macht natürlich durchaus Sinn. Kaum eine Nation verfügt über einen derart breit besetzten Kader. So stellen “Les Bleus” mit 1,52 Mrd. Euro den wertvollsten Kader bei der WM. Selbst Ausfälle von Schlüsselspielern können ohne Probleme kompensiert werden, da nahezu jede Position doppelt auf höchstem Niveau besetzt ist. Auch ist der Großteil der Mannschaft den Druck großer K.o.-Spiele gewöhnt. Zudem ist die Mannschaft längst nicht mehr nur von Mbappé abhängig. Es gibt genug andere Offensivspieler, die Spiele im Alleingang entscheiden können. Durch diese Variabilität sind die Franzosen schwer auszurechnen. Auf der Gegenseite zählt auch die Defensive mit Innenverteidigern wie Saliba und Upamecano zu den stärksten des Turniers.

Ein Tipp auf den Weltmeister Frankreich macht natürlich durchaus Sinn. Kaum eine Nation verfügt über einen derart breit besetzten Kader. So stellen “Les Bleus” mit 1,52 Mrd. Euro den wertvollsten Kader bei der WM. Selbst Ausfälle von Schlüsselspielern können ohne Probleme kompensiert werden, da nahezu jede Position doppelt auf höchstem Niveau besetzt ist. Auch ist der Großteil der Mannschaft den Druck großer K.o.-Spiele gewöhnt. Zudem ist die Mannschaft längst nicht mehr nur von Mbappé abhängig. Es gibt genug andere Offensivspieler, die Spiele im Alleingang entscheiden können. Durch diese Variabilität sind die Franzosen schwer auszurechnen. Auf der Gegenseite zählt auch die Defensive mit Innenverteidigern wie Saliba und Upamecano zu den stärksten des Turniers. Frankreich gewinnt die Gruppe I ( Quote 1,37 bei bet365 ): Wenn ihr mit Frankreich als neuen Weltmeister nicht ganz so ins Risiko gehen wollt, haben wir natürlich hier eine Safe Bet für euch. Auch wenn die “Equipe Tricolore” die vermutlich schwerste Vorrundengruppe erwischt hat, wäre alles andere als ein erster Platz der Franzosen nach den ersten drei Spielen eine große Überraschung. Weder Senegal, Irak noch Norwegen haben im Vergleich mit Frankreich genug Qualität für den Gruppensieg.

Wenn ihr mit Frankreich als neuen Weltmeister nicht ganz so ins Risiko gehen wollt, haben wir natürlich hier eine Safe Bet für euch. Auch wenn die “Equipe Tricolore” die vermutlich schwerste Vorrundengruppe erwischt hat, wäre alles andere als ein erster Platz der Franzosen nach den ersten drei Spielen eine große Überraschung. Weder Senegal, Irak noch Norwegen haben im Vergleich mit Frankreich genug Qualität für den Gruppensieg. Mbappé wird bester Torschütze Frankreichs ( Quote 1,69 bei bet365 ): Die tolle Offensive von Frankreich haben wir ja schon angesprochen. Und der Fixstern ist und bleibt hier Kylian Mbappé. Der Franzose weiß genau, wo bei Weltmeisterschaften das Tor steht. Bei der WM 2018 erzielte er vier Tore und gewann den WM-Titel. Bei der WM 2022 schoss der Angreifer von Real Madrid sogar acht Treffer und wurde Torschützenkönig. Auch schießt Mbappé regelmäßig die Elfmeter bei Frankreich. Diese Treffer können bei einem langen Turnier den Unterschied ausmachen. Hier haben wir ebenfalls zwei Optionen für euch. Seid ihr auch der Meinung, dass Mbappé von allen französischen Spielern bei der WM 2026 die meisten Tore erzielt, wird das von bet365 mit einer Quote von 1,69 belohnt.

Die tolle Offensive von Frankreich haben wir ja schon angesprochen. Und der Fixstern ist und bleibt hier Kylian Mbappé. Der Franzose weiß genau, wo bei Weltmeisterschaften das Tor steht. Bei der WM 2018 erzielte er vier Tore und gewann den WM-Titel. Bei der WM 2022 schoss der Angreifer von Real Madrid sogar acht Treffer und wurde Torschützenkönig. Auch schießt Mbappé regelmäßig die Elfmeter bei Frankreich. Diese Treffer können bei einem langen Turnier den Unterschied ausmachen. Hier haben wir ebenfalls zwei Optionen für euch. Seid ihr auch der Meinung, dass Mbappé von allen französischen Spielern bei der WM 2026 die meisten Tore erzielt, wird das von bet365 mit einer Quote von 1,69 belohnt. Mbappé wird Torschützenkönig 7.00 (Quote 7,00 bei bet365): Doch gut möglich, dass sich der Angreifer auch den “Goldenen Schuh” als bester Stürmer der Endrunde sichert. Mbappé reist mit zwölf WM-Toren zum Turnier. Mbappé fehlen nur noch vier Treffer zur Bestmarke von Klose. Durch das 48er-WM-Format werden mehr Partien ausgetragen als jemals zuvor. Favoriten wie Frankreich haben dadurch zusätzliche Chancen, viele Tore zu erzielen. Historisch gewinnen Torschützenkönige häufig Spieler von Mannschaften, die das Halbfinale oder Finale erreichen. Da Frankreich zum engsten Favoritenkreis auf den WM-Titel zählt, könnte Mbappé deutlich mehr Spiele absolvieren als viele seiner Konkurrenten – und damit mehr Chancen auf Tore erhalten. Der Real-Stürmer ist für bet365 auch der Topfavorit auf die Torjägerkrone. Hier hat er vor allem durch Harry Kane einen großen Konkurrenten.

Die Franzosen mit Topstürmer Kylian Mbappé muss man bei der WM 2026 ganz weit oben auf dem Zettel haben. Gut möglich, dass “Les Bleus” zum dritten Mal in Folge ins WM-Finale einziehen und sich Stürmer Mbappé erneut den “Goldenen Schuh” sichert.

In unserem allgemeinen Artikel zu den Favoriten der WM 2026 werfen wir auch einen Blick auf mögliche Außenseiter und Überraschungskandidaten.