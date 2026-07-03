Argentinien vs Kap Verde Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 04.07.2026

SPORT1 Betting 03.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Argentinien vs Kap Verde Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 04.07.2026.

In der Nacht zum Samstag stehen die letzten beiden Sechzehntelfinalspiele bei der diesjährigen WM auf dem Plan. Den Anfang machen Argentinien und Kap Verde pünktlich um 00:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der amtierende Weltmeister ist gegen den afrikanischen Inselstaat der haushohe Favorit.

Die Quoten der Sportwetten Anbieter für einen Tipp auf einen einfachen Sieg der Gauchos in der regulären Spielzeit sind entsprechend gering. Da wir aber von einer ziemlich klaren Angelegenheit zu Gunsten von Messi und Co. ausgehen, rücken für uns unter anderem auch Handicapwetten ins Visier.

Einen Erfolg der Südamerikaner mit mindestens zwei Toren Unterschied halten wir für sehr wahrscheinlich. Deswegen entscheiden wir uns für den Argentinien Kap Verde Wett Tipp heute “Sieg Argentinien (HC 0:1)”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,55!

Wer mit diesem Wettanbieter bislang noch keine Berührungspunkte hatte, für den haben wir in unserem Ratgeber zur Betano Anmeldung alles Wissenswerts zusammengefasst. In diesem Zusammenhang darf der Hinweis auf den derzeitigen Betano Promo Code, der euch einen 100 % Bonus bis zu 80 € sowie eine 20 €-Freiwette gewährt, nicht fehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die argentinische Nationalmannschaft ist bislang relativ entspannt durch die Weltmeisterschaft spaziert. In der Vorrunde gab es ungefährdete Siege gegen Algerien (3:0), Österreich (2:0) und Jordanien (3:1). Damit waren die Gauchos neben Co-Gastgeber Mexiko und Frankreich eines von nur drei Teams, das alle seine drei Vorrundenspiele für sich entscheiden konnte. Überragender Akteur war dabei mal wieder Lionel Messi, der gegen Algerien und die Alpenrepublik alle fünf Treffer erzielt hatte. Im Match gegen Jordanien brauchte La Pulga nach seiner Einwechslung keine 20 Minuten, um sein sechstes Turniertor zu erzielen, mit dem er zusammen mit Kylian Mbappe, der allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat, aktuell auch bester Torschütze der WM ist.

Die letzte Niederlage des amtierenden Weltmeisters datiert vom 10. September 2025 und war ein 0:1 im WM-Qualifikationsspiel in Ecuador. Es war gleichzeitig die einzige Pleite in den letzten 18 Partien der Gauchos (16S, 1U). Ihre letzten zehn Begegnungen haben sie allesamt gewonnen und dabei nur zwei Gegentore zugelassen. Achtmal in ihren letzten zehn Matches hielten sie den eigenen Kasten sauber und bei ihren letzten neun Erfolgen trafen sie immer mindestens doppelt. Interessant: Die Argentinier sind erst die dritte Mannschaft, die in diesem Jahrhundert als amtierender Weltmeister die KO-Phase erreicht hat. Ebenfalls interessant: Sieben ihrer letzten 13 KO-Spiele gingen mindestens in die Verlängerung. Insgesamt mussten die Südamerikaner bei einer WM schon elfmal in den Nachschlag und damit so oft wie kein anderes Team.

Das Erreichen der Verlängerung wäre für die Nationalmannschaft von Kap Verde ein großer Erfolg, mit dem sie ihr Fußballmärchen erst einmal weiterschreiben würde. Bisher liest sich dieses Märchen wunderbar: Bei ihrer ersten WM-Teilnahme haben die Crioulos die Gruppenphase ohne Niederlage überstanden. Dem sensationellen 0:0 gegen WM-Mitfavorit Spanien ließ der Inselstaat ein 2:2 gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay folgen, ehe es zum Abschluss ein weiteres torloses Remis gegen Saudi-Arabien gab. Die insgesamt drei Punkte waren ausreichend, um sich als Gruppenzweiter für die KO-Phase zu qualifizieren. Mittlerweile ist Kap Verde seit sechs Länderspielen ungeschlagen.

Vor der Weltmeisterschaft hatten die Kreolen nämlich drei Partien in Folge für sich entscheiden können, wobei sie den ersten dieser drei Siege im Elfmeterschießen in einem Testspiel gegen Finnland erreichten. Gegen die Argentinier sind sie nun allerdings krasser Außenseiter. Bereits gegen Spanien betrug das Chancenverhältnis 6:27 aus Sicht des Underdogs, der auch bei den Schüssen auf das Tor mit 1:7 hinten lag. Gegen die Gauchos dürfte sich ein ähnlich einseitiges Spiel entwickeln. Auch das Remis gegen Uruguay, bei dem Kap Verde unter anderem von einem Torwartfehler profitierte, war angesichts von expected goals von 2,31:0,88 zu Gunsten der Urus eher schmeichelhaft.

Argentinien vs Kap Verde: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Argentinien vs Kap Verde Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Argentinien (HC 0:1) ( Quote 1,55 bei Betano ): Argentinien hat acht der letzten neun Länderspiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. Allein bei dieser WM beträgt das bisherige Torverhältnis der Gauchos 8:1. Bisher hatten die Südamerikaner weitestgehend leichtes Spiel und bei allem Respekt für das bisherige Auftreten Kap Verdes wird auch die nächste Hürde für den Weltmeister keine große.

Argentinien hat acht der letzten neun Länderspiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen. Allein bei dieser WM beträgt das bisherige Torverhältnis der Gauchos 8:1. Bisher hatten die Südamerikaner weitestgehend leichtes Spiel und bei allem Respekt für das bisherige Auftreten Kap Verdes wird auch die nächste Hürde für den Weltmeister keine große. Sieg Argentinien (HC 0:2) ( Quote 2,42 bei Betano ): Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass ein Sieg des amtierenden Weltmeisters mit mindestens drei Toren Unterschied sehr wahrscheinlich ist. Ein 3:0 oder gar 4:0 sind hier Ergebnisse, mit denen wir in dieser Partie rechnen.

Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass ein Sieg des amtierenden Weltmeisters mit mindestens drei Toren Unterschied sehr wahrscheinlich ist. Ein 3:0 oder gar 4:0 sind hier Ergebnisse, mit denen wir in dieser Partie rechnen. Sieg Argentinien zu Null ( Quote 1,55 bei Betano ): Kap Verde blieb sowohl gegen Spanien als auch gegen Saudi-Arabien torlos. Die Gauchos dagegen haben in ihren letzten zehn Länderspielen achtmal ihren Kasten sauber gehalten. Wir gehen nicht davon aus, dass die Crioulos das argentinische Tor ernsthaft in Gefahr bringen, geschweige denn auch wirklich hinein treffen werden.

Kap Verde blieb sowohl gegen Spanien als auch gegen Saudi-Arabien torlos. Die Gauchos dagegen haben in ihren letzten zehn Länderspielen achtmal ihren Kasten sauber gehalten. Wir gehen nicht davon aus, dass die Crioulos das argentinische Tor ernsthaft in Gefahr bringen, geschweige denn auch wirklich hinein treffen werden. Argentinien Über 2,5 Tore & Torschütze Messi (Quote 2,30 bei Betano): Lionel Messi hat in drei Spielen schon sechsmal getroffen und wurde dabei im dritten Match erst nach einer Stunde eingewechselt. Da sich La Pulga zudem für Frei- und Strafstöße verantwortlich zeigt und seinem wohl größter Widersache Mbappe enteilen will, liegt es nahe, dass eines der vielen blau-weißen Tore auch auf sein Konto gehen wird.

Es ist vielleicht das ungleichste Duell im Sechzehntelfinale der diesjährigen WM. Nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Spanien dürfte jedes Team die Kap Verde noch ernster nehmen als ohnehin. Wir sind überzeugt, dass dem Inselstaat ein ähnlicher Coup wie gegen die Iberer nicht nochmal gelingt.

Auch wenn wir hier ein Ergebnis um 3:0 oder 4:0 erwarten, bleiben wir bei unserem Haupt-Tipp bescheiden und setzen auf “Sieg Argentinien (HC 0:1)” zu einer Quote von 1,55 bei Betano. Alles andere als bescheiden sind dagegen die aktuellen Promotionen der Wettanbieter, die ihr in unserem Ratgeber über die besten Bonusangebote zur WM 2026 findet.