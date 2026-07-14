England – Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 15.07.2026

SPORT1 Betting 14.07.2026 • 18:00 Uhr England - Argentinien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM 2026 Wette | Wer liefert den entscheidenden Moment?

Unser England – Argentinien Sportwetten Tipp zum WM 2026 Halbfinale am 15.07.2026 lautet: Zwei geschlossene Mannschaften können im Wett Tipp heute auf ihre besten Einzelkönner bauen.

Atlanta bekommt am Mittwoch nicht nur ein WM-Halbfinale. Es bekommt einen alten Mythos, in unserer England vs. Argentinien Prognose neu aufgelegt: 1986, Diego Maradona, die “Hand Gottes”, das Tor des Jahrhunderts. 1998, David Beckham, Diego Simeone, Elfmeterschießen. 2002, Beckhams Revanche vom Punkt. Und nun, 24 Jahre später, erstmals Lionel Messi gegen England bei einer Weltmeisterschaft.

Dass es ausgerechnet in dieser Phase des Turniers zu diesem Duell kommt, passt zur Dramaturgie dieser WM. Weder England noch Argentinien wirken wie Mannschaften, die ohne Brüche durch das Turnier gleiten. Beide sind im Halbfinale, beide haben große Namen, beide haben Momente von Weltklasse. Aber beide haben in der K.O.-Phase auch gezeigt, dass sie verwundbar sind.

Für unseren England gegen Argentinien Tipp auf „Beide Teams treffen” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,85.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Es ist kein Halbfinale zwischen zwei perfekten Maschinen. Es ist ein Halbfinale zwischen zwei Teams, die wissen, wie man leidet. England hat gegen Norwegen vieles falsch gemacht und trotzdem gewonnen. Das allein erzählt schon viel über diese Mannschaft. Ordentlich startete das Team von Thomas Tuchel, verlor aber zunehmend die Kontrolle und wackelte nach dem Gegentreffer.

Dann kam Jude Bellingham. Kurz vor der Pause attackierte er wieder einmal jenen Raum, den er bei diesem Turnier besser liest als fast jeder andere Spieler: die Zone zwischen Mittelfeld, Innenverteidiger und Strafraum. Sechs Tore hat er inzwischen erzielt. Gemeinsam mit Harry Kane trägt er fast die gesamte englische Torgefahr. Und trotzdem greift es zu kurz, England nur auf diese zwei Namen zu reduzieren.

Tuchel sprach nach dem Einzug ins Halbfinale offen über die Schwächen. England könne und müsse besser Fußball spielen. Kane sagte, es gebe noch “ein anderes Level”. Doch schon auf diesem Niveau erzielen die Three Lions 2,17 Tore pro WM-Spiel, geben 6,67 Schüsse auf das Tor pro Begegnung ab.

Argentinien kommt mit einer ähnlichen Widersprüchlichkeit in dieses Halbfinale. Der Weltmeister ist nicht dominant. Er ist nicht flüssig. Er ist nicht immer stabil. Aber er ist immer noch da. Gegen die Schweiz begann alles nach Plan. Lionel Messi brachte eine Ecke von links, Alexis Mac Allister löste sich clever aus dem Rücken von Breel Embolo und köpfte zum 1:0 ein.

Es war Messis zehnter WM-Assist, jeder für einen anderen Torschützen. Eine kleine Statistik, die viel über die Dauer und Breite seiner Karriere erzählt. Doch danach verlor La Albiceleste den Faden, kassierte den Ausgleich und wurde zu passiv. Im Mittelfeld war die Auswahl von Lionel Scaloni nicht griffig genug, defensiv zu anfällig. Eine Rote Karte für Breel Embolo veränderte das Momentum. Zwar blieb Messi erstmals in diesem Turnier ohne Tor, doch es übernahm für ihn ein anderer.

Julian Alvarez schlenzte das Leder in der 112. Minute traumhaft in den Winkel. Es war ein Tor, das aus dem Nichts kam und doch zu Argentinien passte: keine lange Phase klarer Überlegenheit, sondern ein einzelner Moment, der alles verändert. Später machte Lautaro Martinez das 3:1. Durchschnittlich brachte La Albiceleste das Spielgerät sogar 2,83 Mal pro Partie im gegnerischen Gehäuse unter. Hilfreich war definitiv auch die Schussverwandlungsquote von 17,53 Prozent – ein Qualitätsmerkmal des Titelverteidigers.

England vs Argentinien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere England vs Argentinien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Beide Teams treffen ( Quote 1,85 bei Betano ): Es muss kein sauberes Fußballspiel werden. Wahrscheinlich wird es das auch nicht. Zu viele Geschichten, zu viele Emotionen, zu viele müde Beine, zu viele Spieler, die schon durch Verlängerungen, Hitze und Druck gegangen sind. Durchschnittlich stehen beide Nationen in diesem Turnier bei 1,0 Gegentreffer pro Spiel – diesen Wert erfüllen sie auch in unserem England – Argentinien Tipp.

Es muss kein sauberes Fußballspiel werden. Wahrscheinlich wird es das auch nicht. Zu viele Geschichten, zu viele Emotionen, zu viele müde Beine, zu viele Spieler, die schon durch Verlängerungen, Hitze und Druck gegangen sind. Durchschnittlich stehen beide Nationen in diesem Turnier bei 1,0 Gegentreffer pro Spiel – diesen Wert erfüllen sie auch in unserem England – Argentinien Tipp. Über 2,5 Tore ( Quote 2,27 bei Betano ): Das Thema dieser Paarung wird sein, ob Argentinien wieder im Chaos überleben kann, oder die englische Auswahl ihre physischen Vorteile auf das Feld bekommt und ausspielt. Individuelle Klasse findet ihr auf beiden Seiten zu Hauf – bevorzugt in den vorderen Feldpositionen.

Das Thema dieser Paarung wird sein, ob Argentinien wieder im Chaos überleben kann, oder die englische Auswahl ihre physischen Vorteile auf das Feld bekommt und ausspielt. Individuelle Klasse findet ihr auf beiden Seiten zu Hauf – bevorzugt in den vorderen Feldpositionen. Argentinien Über 1,5 Tore ( Quote 2,00 bei Betano ): Gleich am ersten Spieltag erzielte Argentinien drei Treffer gegen Algerien. Es folgten fünf weitere WM-Paarungen für den amtierenden Weltmeister – in jeder einzelnen Partie traf La Albiceleste mindestens doppelt – warum nicht auch gegen England?

Gleich am ersten Spieltag erzielte Argentinien drei Treffer gegen Algerien. Es folgten fünf weitere WM-Paarungen für den amtierenden Weltmeister – in jeder einzelnen Partie traf La Albiceleste mindestens doppelt – warum nicht auch gegen England? England Über 1,5 Tore(Quote 3,30 bei Betano): Die Three Lions genehmigten sich eine Ausnahme am zweiten Spieltag gegen Ghana. Ansonsten jubelte die Tuchel-Auswahl ebenfalls in allen Begegnungen mindestens doppelt. Kane und Bellingham stehen je bei sechs Turniertreffen und finden konstant Wege zu gefährlichen Schusspositionen.

Die Spiele mit Beteiligung des Titelverteidigers standen bei der WM 2026 bisher immer für viel Spektakel. Und das wird sich auch im Viertelfinale nicht plötzlich ändern. Tore auf beiden Seiten sind auf jeden Fall drin! Wer sichert sich den “Goldenen Schuh” und wird bester Torschütze der WM 2026? Messi ist einer der Top-Kandidaten auf diesen Titel.