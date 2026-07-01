England – DR Kongo Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2026

Unser England - DR Kongo Sportwetten Tipp zum WM 2026 Spiel am 01.07.2026 lautet: Es gibt angenehmere Aufgaben für einen Favoriten. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar - im Wett Tipp heute wird es jedoch zäh.