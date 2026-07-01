Die Three Lions gehen als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale und übernehmen in der England vs. DR Kongo Prognose die Favoritenrolle. Das Team von Thomas Tuchel hat mehr individuelle Qualität, mehr Turniererfahrung, mehr Spieler aus den größten europäischen Klubs. Außerdem stehen in Harry Kane und Jude Bellingham zwei Fußballer im Kader, die enge Spiele in einem einzigen Moment drehen können.
England – DR Kongo Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2026
Auf die Demokratische Republik Kongo wartet das erste K.O.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und doch ist dieses Spiel gefährlicher, als es die reine Favoritenlogik vermuten lässt. Les Leopards bringen exakt jene Eigenschaften mit, die England in der Gruppenphase sichtbar unangenehm gewesen sind.
England muss nicht nur einen Außenseiter schlagen. England muss ein Spiel lösen, das sehr dem Gruppenspiel mit Ghana gleichen könnte. Für den England gegen DR Kongo Wett Tipp auf „Sieg England & Unter 2,5 Tore” bietet Tipico eine attraktive Quote von 2,60.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Der beste englische Auftritt kam direkt zu Beginn. Beim 4:2 gegen Kroatien wirkte Tuchels Mannschaft so, wie sie sich selbst gern sehen dürfte: vertikal, dynamisch, mit Kane als Anker und Bellingham als Läufer zwischen den Welten. Die Three Lions fanden Räume, bespielten sie früh und trafen vier Mal. Kane erzielte zwei Tore, Bellingham eines, Marcus Rashford setzte den Schlusspunkt. Es war kein perfektes Spiel, aber eines mit Tempo, Schärfe und klaren Rollen.
Danach wurde es zäher. Gegen Ghana hatte England fast alles, was man als statistische Kontrolle beschreiben würde: Ballbesitz, Feldvorteile, Abschlüsse, Flanken und Präsenz im letzten Drittel. Was fehlte, war der Moment, der aus Kontrolle Gefahr macht. Ghana verteidigte kompakt, ließ England außen herum spielen und zwang Tuchels Mannschaft in ein Muster, das schnell steril wirken kann.
Kane war isoliert, die Flügel kamen zu selten sauber in Eins-gegen-eins-Situationen. Bellingham suchte Räume, fand aber zu selten Anschluss. Das 0:0 war kein Drama, aber ein Hinweis. Auch gegen Panama brauchte England Geduld. Eine Stunde lang war das Spiel unangenehm offen für ein Team, das eigentlich auf dem Weg zum Gruppensieg war.
DR Kongo hat sich diesen Moment nicht bequem erspielt. Schon der Weg zum Turnier war schwer, über Play-offs, Druckspiele und Umwege. Auch in der Gruppenphase war nichts glatt. Zum Auftakt gegen Portugal verteidigte die Mannschaft von Sebastien Desabre tief im 5-3-2, ließ den Gegner lange den Ball haben und hielt das Spiel trotzdem eng. Portugal dominierte optisch, aber die Leoparden fanden über Yoane Wissa den Ausgleich.
Es war die Art Ergebnis, die einem Außenseiter eine Identität gibt: Wir können leiden, wir können blocken, wir können trotzdem treffen. Wissa ist mehr als nur der gefährlichste Angreifer dieser Mannschaft. Er ist die Turniergeschichte der Leoparden. Nach einer schwierigen Saison bei Newcastle, Verletzungsproblemen und wenig Vertrauen im Klub hat er im Nationaltrikot seine Schärfe wiedergefunden.
England vs DR Kongo: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere England vs DR Kongo Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Sieg England & Unter 2,5 Tore (Quote 2,60 bei Tipico): Die taktische Grundfrage ist einfach: Wie schnell findet England Wege durch oder hinter den tiefen kongolesischen Block? Bis jetzt erlaubte die Desabre-Elf nur 0,61 erwartbare Gegentreffer pro Spiel – ein Top-6 Wert und eine Warnung für die Three Lions. Das individuelle Niveau der Tuchel-Auswahl sollte am Ende jedoch für ein Weiterkommen in der regulären Spielzeit reichen.
- Unter 2,5 Tore (Quote 1,80 bei Tipico): Ohne den Zusatz eines englischen Sieges ist die Wette auf “Unter 2,5 Tore” immer noch spielbar und eine Quote von 1.80 Wert. Beide Nationalmannschaften erlaubten im bisherigen Turnierverlauf kaum nennenswerte Großchancen gegen sich (0,06 xGA/Schuss). Wir gehen von einer kontrollierten Partie aus, die über wenige Momente entschieden wird.
- Sieg England (HC -1) (Quote 1,77 bei Tipico): Für den Fall einer früheren englischen Führung öffnet sich die Begegnung etwas mehr – das spielt dem Favoriten in die Karten, der größer werdende Räume gezielt mit seinen fähigen Offensivspielern attackieren kann. Obwohl die Three Lions nicht durchgehend überzeugt haben, stehen sie nach drei Gruppenspielen bei 2,04 erwartbaren Toren pro Partie.
- Harry Kane erzielt das 1. Tor (Quote 4,00 bei Tipico): Der Kapitän hat im Bayern-Dress eine spektakuläre Saison gespielt und 61 Treffer in 51 Paarungen aufgelegt. Für die englische Nationalmannschaft jubelte er 82 Mal in 117 Auftritten. Seine Fähigkeiten als Abschlussspieler sind elitär und er wird von seinen Mitspielern stets gesucht. Nicht umsonst hat der Mittelstürmer bis jetzt drei Tore und 13 Schüsse im Turnier abgegeben.
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