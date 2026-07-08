Frankreich vs Marokko Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 09.07.2026

SPORT1 Betting 08.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Frankreich vs Marokko Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 09.07.2026.

Das Viertelfinale bei der diesjährigen Weltmeisterschaft wird von den Europäern dominiert. Eine der wenigen Ausnahmen in der Runde der letzten Acht ist Marokko, das seinem Status als Geheimfavorit bisher mehr als nur gerecht wurde. Nach dem letztlich klaren Sieg gegen Co-Gastgeber Kanada strebt der Afrikameister nun auch nach dem WM-Titel.

Im Viertelfinale gegen Les Bleus sehen die besten Sportwetten Anbieter die Löwen vom Atlas allerdings als krassen Außenseiter. Mit einem richtigen Tipp auf die Marokkaner kann man seinen Wetteinsatz teilweise mehr als versechsfachen. Werden Hakimi und Co. von den Buchmachern unterschätzt?

Tatsächlich sehen wir den Afrikameister in der Neuauflage des WM-Halbfinals 2022 keinesfalls chancenlos. Zumindest ein Treffer sollte ihm nach dem bisherigen Turnierverlauf gelingen. Wir entscheiden uns daher für eine Torwette und schließlich für den Frankreich Marokko Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,95!

Wer es mit den Marokkanern hält, für den könnte der Betano Promo Code etwas sein. Dieser verschafft euch nämlich nicht nur einen 100 % Bonus bis zu 80 €, sondern auch eine 20 €-Freiwette, die ihr zum Beispiel auf einen Erfolg der Atlas-Löwen verwenden könntet. Weitere Infos zu diesem Bookie gibt es auf unserer Hilfeseite zur Betano Anmeldung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die französische Nationalmannschaft galt vor dem Beginn der Weltmeisterschaft als einer der Topfavoriten auf den Gewinn des goldenen Pokals und das hat sich auch nach dem Achtelfinale nicht geändert. Mit 1:0 schlug die Equipe Tricolore in der Runde der letzten Sechzehn Deutschland-Bezwinger Paraguay in einem Match, in dem die Franzosen ziemlich viel einstecken mussten. Von paraguayischen Schlägen über Ellbogenchecks bis hin zur Malträtierung des Elfmeterpunkts war alles dabei – außer einer Gelbe Karte für die Südamerikaner. Ein Strafstoß war es dann, der das einzige Tor in diesem Match besorgte. Kylian Mbappe war mit seinem siebten Turniertreffer der Siegtorschütze.

Für die Grande Nation war es gleichzeitig der fünfte Sieg im fünften Spiel der laufenden Weltmeisterschaft. In jeder der vier Partien davor hat Frankreich mindestens drei Tore erzielt. Von den letzten 16 Länderspielen haben Les Bleus überhaupt nur eines verloren und 14 der übrigen 15 für sich entschieden (1U). Die einzige Pleite in diesem Zeitraum gab es kurz vor der WM in einem Test gegen die Elfenbeinküste. Interessant: In jedem der fünf Spiele vor der Weltmeisterschaft sowie im ersten Vorrundenmatch, mithin in sechs Partien in Folge, hatten die Franzosen jeweils genau ein Gegentor kassiert. In den letzten vier Begegnungen hielten sie dagegen gleich dreimal die Null und mussten nur am dritten Spieltag gegen Norwegen einen Gegentreffer einstecken.

Dass Marokko auch Tore erzielen kann, zeigten die Löwen vom Atlas bei dieser WM ebenfalls schon zu Genüge. Zuletzt musste Co-Gastgeber Kanada dran glauben, als die Marokkaner ihren Traum vom WM-Titel mit einem klaren 3:0 beendeten. Fairerweise muss man aber sagen, dass das Ergebnis angesichts von expected goals von 0,84:0,82 pro Kanadier etwas hoch ausgefallen ist und die Canucks allen voran in der ersten Hälfte das klar bessere Team waren. Zudem hat Marokko das Weiterkommen mit der Verletzung von Ismael Saibari teuer bezahlt. Ob der Neuzugang des FC Bayern gegen Frankreich spielen können wird, ist aktuell noch völlig unklar.

Doch auch ohne Saibari werden die Marokkaner mit breiter Brust in das Duell mit der Grande Nation gehen. Dafür haben sie auch allen Grund. Schließlich konnten sie in der Vorrunde bereits Brasilien ein 1:1 abtrotzen und im Sechzehntelfinale mit den Niederlanden einen Mitfavoriten aus dem Wettbewerb schmeißen (1:1, 3:2 i.E.). Der beeindruckendste Wert ist allerdings ein anderer: Die letzte Niederlage in einem Länderspiel kassierten die Marokkaner am 10. August 2025. Seitdem blieben sie in 34 aufeinanderfolgenden Partien ungeschlagen – mit einem kleinen Haken. Denn das Finale um den Afrika Cup gegen den Senegal haben sie im Januar 2026 eigentlich mit 0:1 nach Verlängerung verloren. Bekanntlich wurde der Titel den Atlas-Löwen aber im Nachhinein durch eine Verbandsentscheidung noch zugesprochen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Frankreich vs Marokko: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Frankreich vs Marokko Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Beide Teams treffen ( Quote 1,95 bei Betano ): 14 Tore erzielte die Equipe Tricolore in ihren bisherigen fünf Partien bei dieser WM. Marokko kommt auf immerhin zehn Treffer. Die Löwen vom Atlas konnten weiter zurückblickend in jedem ihrer letzten elf Länderspiele treffen und haben in nur einer ihrer letzten 21 Begegnungen keinen eigenen Treffer erzielt. Les Bleus trafen beim 1:0 gegen Paraguay indes im 18. Länderspiel in Serie.

14 Tore erzielte die Equipe Tricolore in ihren bisherigen fünf Partien bei dieser WM. Marokko kommt auf immerhin zehn Treffer. Die Löwen vom Atlas konnten weiter zurückblickend in jedem ihrer letzten elf Länderspiele treffen und haben in nur einer ihrer letzten 21 Begegnungen keinen eigenen Treffer erzielt. Les Bleus trafen beim 1:0 gegen Paraguay indes im 18. Länderspiel in Serie. Doppelte Chance X2 ( Quote 2,35 bei Betano ): Die letzte Niederlage Marokkos nach regulärer Spielzeit datiert vom August 2025. Seitdem haben die Afrikaner keines von 34 Spielen nach 90 Minuten verloren und wenn, dann kassierten sie seitdem überhaupt nur die eine erwähnte Niederlage im Finale des Afrika Cups, die später aber annulliert wurde. Wir trauen es den Marokkanern jedenfalls ohne weiteres zu, die Franzosen mindestens in die Verlängerung zu zwingen.

Die letzte Niederlage Marokkos nach regulärer Spielzeit datiert vom August 2025. Seitdem haben die Afrikaner keines von 34 Spielen nach 90 Minuten verloren und wenn, dann kassierten sie seitdem überhaupt nur die eine erwähnte Niederlage im Finale des Afrika Cups, die später aber annulliert wurde. Wir trauen es den Marokkanern jedenfalls ohne weiteres zu, die Franzosen mindestens in die Verlängerung zu zwingen. Unentschieden zur Halbzeit ( Quote 2,15 bei Betano ): Es steht enorm viel auf dem Spiel. Insofern wären wir keinesfalls überrascht, wenn beide Teams in Durchgang eins noch etwas vorsichtiger agieren würden. Allen voran die Marokkaner werden in erster Linie darauf aus sein, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. In ihren bisherigen fünf Partien bei dieser WM stand es viermal zur Halbzeit unentschieden.

Es steht enorm viel auf dem Spiel. Insofern wären wir keinesfalls überrascht, wenn beide Teams in Durchgang eins noch etwas vorsichtiger agieren würden. Allen voran die Marokkaner werden in erster Linie darauf aus sein, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. In ihren bisherigen fünf Partien bei dieser WM stand es viermal zur Halbzeit unentschieden. Torschütze Mbappe (Quote 1,72 bei Betano): Ausgerechnet beim 4:1-Erfolg über Norwegen, dem höchsten Sieg der Franzosen während der laufenden WM, erzielte Kylian Mbappe kein Tor. Ansonsten traf er gegen den Senegal, Irak und Schweden je zweimal und netzte auch gegen Paraguay. Der Star-Stürmer von Real Madrid steht immer an erster Stelle, wenn es um potentielle Torschützen geht und das ist im kommenden Match nicht anders.

Es ist die Neuauflage des Halbfinals bei der WM 2022, das Frankreich am Ende mit 2:0 für sich entschieden hatte. Überhaupt haben die Marokkaner von bisher sechs Duellen nur eines für sich entscheiden können und das auch nur in einem Freundschaftsspiel nach Elfmeterschießen. Vier der anderen fünf Aufeinandertreffen gingen an die Grande Nation (1U).

Allerdings datieren selbst die Duelle vor dem WM-Halbfinale 2022 aus den Jahren 2007 und früher. Die Konstellation ist nun eine andere und die Afrikaner sind durchaus in der Lage, die Grande Nation zu ärgern. Ob es für das Weiterkommen reicht, bleibt abzuwarten. Einen Treffer trauen wir den Löwen aber ohne Weiteres zu und tippen deshalb auf “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,95 bei Betano. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch im Endspurt der Weltmeisterschaft unbedingt noch die besten Bonusangebote zur WM 2026 ansehen.