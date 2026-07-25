Großer Preis von Ungarn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 26.07.2026

SPORT1 Betting 25.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Ungarn - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 26.07.2026.

Bevor die Formel 1 in ihre vierwöchige Sommerpause geht, steht auf dem Hungaroring das elfte Rennen der laufenden Saison an. Kimi Antonelli, der am vergangenen Wochenende mit seinem sechsten Saisonsieg in Spa-Francorchamps die Führung in der Meisterschaft ausgebaut hat, ist auch dieses Mal der Favorit der Buchmacher.

Die Experten gehen aber davon aus, dass der Große Preis von Ungarn in diesem Jahr dem Ferrari-Team ebenfalls besonders gut liegen dürfte. Zusammen mit Buchmacher Tipico schauen wir auf das Rennen in Budapest voraus. Holt sich Antonelli den nächsten Sieg? Oder kann Ferrari das Mercedes-Team stoppen?

Für unseren Wett Tipp „Leclerc kommt unter die Top 3“ bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 1,65.

In unserer detaillierten Analyse von Tipico nehmen wir den Bookie genau unter die Lupe und erklären, warum er zu den besten Sportwetten Anbietern gehört. Wir durchleuchten das allgemeine Wettprogramm, den attraktiven Tipico Promo Code, die Tipico Anmeldung sowie die Qualität der mobilen App und das allgemeine Quotenniveau.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der Hungaroring ist eine der langsamsten Rennstrecken im Kalender und belohnt ein ausgewogenes Chassis mehr als Geschwindigkeit. Ähnlich wie in Monaco gibt es nur wenige lange Geraden und eine Abfolge von aufeinanderfolgenden Kurven.

Überholen ist auf der 4,381 km langen Rennstrecke somit schwierig, daher hat der Qualifikationsplatz am Samstag vor dem 70-Runden-Rennen am Sonntag über eine Gesamtlänge von 306,63 km eine besondere Bedeutung.

Für Budapest haben Ferrari, Red Bull und McLaren neue Macarena-Flügel angekündigt. Bei Ferrari handelt es sich um ein echtes Upgrade. Red Bull musste aus Sicherheitsgründen nachrüsten. Und McLaren setzt zum ersten Mal eine eigene Version des rotierenden Flaps ein.

Charles Leclerc startete 2025 von der Pole-Position, musste sich am Ende aber mit Rang vier begnügen. Dafür holte sich McLaren mit Lando Norris vor Oscar Piastri den Doppelsieg. Das Podium wurde durch George Russell komplettiert.

Bei Buchmacher Tipico sehen die Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Großen Preis von Ungarn 2026?” aktuell wie folgt aus:

Kimi Antonelli 2,50

Lewis Hamilton 4,70

Charles Leclerc 5,50

George Russell 7,00

Max Verstappen 10,0

Lando Norris 10,0

Oscar Piastri 20,0

Isack Hadjar 80,0

Mercedes

Mercedes ist und bleibt das Nummer-1-Team. Auch wenn der Rennstall zuletzt einige technische Probleme hatte. Wie erwähnt, sicherte sich Kimi Antonelli am vergangenen Wochenende seinen sechsten Saisonsieg und konnte damit die Führung in der Weltmeisterschaft ausbauen. Zwischenzeitlich verlor der junge Italiener den ersten Platz, holte ihn im Laufe des Rennens aber immer wieder zurück. So zeigte der 19-Jährige, dass er mit dem Auto auch von hinten gewinnen kann. Sein Teamkollege George Russell erwischte mit einem Ladedruckproblem und einer frühen Kollision dagegen ein gebrauchtes Wochenende.

McLaren

Der Titelverteidiger tut sich immer noch schwer. Oscar Piastri belegte in Belgien immerhin den fünften Platz. Lando Norris erreichte trotz seiner Startplatzstrafe von zehn Positionen den siebten Platz und fuhr zudem die schnellste Rennrunde. Nachdem das Team einen überarbeiteten Heckflügel in Spa eingesetzt hat, werden weitere Verbesserungen bei der Bremsleistung und Kurvenlage des MCL40 erwartet, um den Abstand zu den drei führenden Teams zu verringern. Insgesamt zeigt das Auto seit Silverstone vielversprechende Fortschritte. Nun will der Rennstall die Upgrades und die enorme Geschwindigkeit auch in Ergebnisse umsetzen.

Ferrari

Ferrari hat zwei der letzten drei Rennen vor Spa gewonnen und ist der Hauptkonkurrent von Mercedes. Charles Leclerc hat mit seinem Sieg in Silverstone und dem zweiten Platz in Belgien aktuell knapp die Nase vorne vor seinem Teamkollegen. Lewis Hamilton ist aber in der WM-Fahrerwertung der erste Verfolger von Kimi Antonelli. Auf dem Papier kommt die Strecke in Budapest dem SF-26 mehr entgegen als Spa: langsame Kurven, wenige Geraden und ein deutlich geringerer Einfluss der Power-Unit. Der Geschwindigkeitsnachteil gegenüber Mercedes auf den Geraden dürfte nicht so stark ins Gewicht fallen.

Red Bull

Red Bull konnte in Spa mit einem dritten und einem sechsten Platz durchaus zufrieden sein. Dabei setzte das Team nicht den ursprünglich geplanten neuen Heckflügel ein, sondern griff aufgrund von Stabilitätsproblemen wieder auf die ältere Version zurück. Das ging allerdings zu Lasten der Pace des Wagens. Die neue Version soll nun voraussichtlich in Ungarn zum Einsatz kommen. Das dürfte dann auch zeigen, ob das Problem mit dem Flügel allein ausschlaggebend war oder ob die Schwierigkeiten des RB22 tiefer in langsamen Kurven und im mechanischen Grip liegen.

Formel 1: Großer Preis von Ungarn: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Formel 1: Großer Preis von Ungarn Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Leclerc kommt unter die Top 3 ( Quote 1,65 bei Tipico ): Wir sind der Meinung, dass das Rennen in Ungarn mit niedrigen Geschwindigkeiten und einem hohen Abtrieb den beiden Ferrari-Autos bestens liegen müsste. Und Charles Leclerc hat in der Scuderia momentan leicht die Nase vorne. Bei zwei seiner letzten drei Rennen startete er aus der ersten Reihe. Dabei gelang ihm ein Sieg beim Großen Preis von Großbritannien sowie ein zweiter Platz letzte Woche in Belgien. Auch im Vorjahr holte sich der Ferrari-Pilot die Pole in Budapest. Der Monegasse bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Antonelli. Wir gehen aber auf Nummer Sicher und setzen auf eine Podiumsplatzierung von Leclerc.

Wir sind der Meinung, dass das Rennen in Ungarn mit niedrigen Geschwindigkeiten und einem hohen Abtrieb den beiden Ferrari-Autos bestens liegen müsste. Und Charles Leclerc hat in der Scuderia momentan leicht die Nase vorne. Bei zwei seiner letzten drei Rennen startete er aus der ersten Reihe. Dabei gelang ihm ein Sieg beim Großen Preis von Großbritannien sowie ein zweiter Platz letzte Woche in Belgien. Auch im Vorjahr holte sich der Ferrari-Pilot die Pole in Budapest. Der Monegasse bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Antonelli. Wir gehen aber auf Nummer Sicher und setzen auf eine Podiumsplatzierung von Leclerc. Hamilton kommt unter die Top 3 ( Quote 1,60 bei Tipico ): Und auch Lewis Hamilton sitzt natürlich in einem Auto, dem diese Strecke bestens liegen dürfte. Zudem ist der Brite in toller Form: Der 41-Jährige stand in vier seiner letzten sechs Rennen auf dem Podium und hat das Rennen auf dem Hungaroring schon acht mal gewonnen. Hinzu kommen neun Pole Positions auf der Strecke. Die fast kartähnlichen Anforderungen in Ungarn kamen Hamiltons Fahrstil schon immer entgegen.

Und auch Lewis Hamilton sitzt natürlich in einem Auto, dem diese Strecke bestens liegen dürfte. Zudem ist der Brite in toller Form: Der 41-Jährige stand in vier seiner letzten sechs Rennen auf dem Podium und hat das Rennen auf dem Hungaroring schon acht mal gewonnen. Hinzu kommen neun Pole Positions auf der Strecke. Die fast kartähnlichen Anforderungen in Ungarn kamen Hamiltons Fahrstil schon immer entgegen. Isack Hadjar kommt in die Top 6 ( Quote 2,40 bei Tipico ): Die jüngsten Upgrades von Red Bull scheinen den Rückstand auf die führenden Mercedes- und Ferrari-Wagen verringert zu haben. Davon profitiert auch Isack Hadjar. Die Nummer 2 der Bullen hat sechs Rennen in Folge unter den ersten Sechs in seiner Bilanz stehen. Es spricht nichts dagegen, dass am Wochenende der siebte Streich hinzukommt.

Die jüngsten Upgrades von Red Bull scheinen den Rückstand auf die führenden Mercedes- und Ferrari-Wagen verringert zu haben. Davon profitiert auch Isack Hadjar. Die Nummer 2 der Bullen hat sechs Rennen in Folge unter den ersten Sechs in seiner Bilanz stehen. Es spricht nichts dagegen, dass am Wochenende der siebte Streich hinzukommt. Fernando Alonso kommt in die Top 10 (Quote 8,00 bei Tipico): Zum Schluss gehen wir ein bisschen mehr ins Risiko. Für Aston Martin läuft die Saison mit einem einzigen Punkt bisher katastrophal. Nur der Neuling Cadillac-Ferrari ist noch schwächer. Doch in Ungarn kann das Team endlich sein technisches Update am AMR26 einbauen. Zudem wird die Strecke die Schwächen des Honda-Motors nicht so gnadenlos aufdecken wie Spa. Aston Martin ist in Ungarn oft gut unterwegs. So könnte Fernando Alonso endlich wieder etwas Zählbares nach Hause bringen. Den Tipp mit einer hohen Quote von 8,00 müsst ihr aber natürlich vorsichtig spielen.

Der Hungaroring wird den Ferraris sicher liegen. Doch auch die Silberpfeile werden definitiv im Kampf um den Sieg mitmischen. Der deutsch-britische Stall ist sowieso schnell genug. Doch zu selten können beide Autos aktuell ohne Probleme ins Ziel kommen. Auch Toto Wolff bezeichnete die Zuverlässigkeit als die größte Schwäche des Autos.

Auf der Gegenseite hat Ferrari gezeigt, dass man Rennen gewinnen und beide Autos weit vorne platzieren kann. Obwohl die Strecken in Silverstone und Spa für die Scuderia nicht gerade optimal waren, belegte Charles Leclerc trotzdem die Plätze eins und zwei, während Lewis Hamilton Dritter und Vierter wurde.

Am Ende sehen wir gute Chancen, dass dieses Mal beide Ferrari-Piloten aufs Podium fahren!