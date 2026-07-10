Norwegen vs England Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM-Spiel am 11.07.2026

SPORT1 Betting 10.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Norwegen vs England Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM-Spiel am 11.07.2026.

Haaland fordert England! Im Viertelfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft muss der Hüne von Manchester City mit seinen Norwegern gegen Tuchel und seine Three Lions antreten. Spätestens seit dem Achtelfinalerfolg über Brasilien muss man die Wikinger im Rennen um den goldenen Pokal auf der Liste haben.

Die Buchmacher schicken die Skandinavier allerdings als recht klaren Außenseiter in das Duell mit den Engländern. Quoten von teils über 4,00 für einen Tipp auf einen Sieg der Norweger sind eine gute Option, sie im Rahmen einer Gratiswette anzuspielen. Nach wie vor bieten einige Wettanbieter diese gern gesehene Möglichkeit einer Freiwette an.

Wir sehen allerdings die Three Lions im Vorteil, auch wenn es für uns keinesfalls eine Überraschung wäre, wenn die Entscheidung noch nicht in der regulären Spielzeit fällt. Da wir auch mindestens einen Treffer der Skandinavier erwarten, entscheiden wir uns letztlich für den Norwegen England Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”. Hierfür gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,00!

Der Bookie Interwetten ist übrigens einer von denen, bei denen ihr euch eine der vorstehend genannten Freiwetten sichern könnt. Mit dem Interwetten Gutschein Code gibt es eine 10 € Freebet ohne Einzahlung. Zudem sieht der aktuelle Interwetten Bonus eine Verdoppelung eurer Einzahlung bis zu einem Betrag von 100 € vor.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dank Erling Haaland und eines überragenden Ørjan Nyland steht die norwegische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Während vorne der Stürmer von Man City zwei Tore erzielte, hat hinten der aktuell vereinslose Keeper nicht nur einen Elfmeter von Bruno Guimaraes beim Stand von 0:0 gehalten, sondern auch mit weiteren Paraden für den letztlichen 2:1-Erfolg seines Teams gesorgt. Der Elfmetertreffer von Neymar mit quasi der letzten Aktion des Spiels war dann nur noch Ergebniskosmetik. Für die Wikinger war das der vierte Sieg im fünften Match der noch laufenden WM.

Die einzige Niederlage gab es am dritten Spieltag der Vorrunde, als die Norweger mit einer B-Elf ohne unter anderem Haaland den Franzosen mit 1:4 unterlagen. Es war gleichzeitig die einzige Pleite der Skandinavier in ihren letzten acht Länderspielen (5S, 2U). Interessant: In jeder der letzten sieben Partien mit Beteiligung der norwegischen Nationalmannschaft kamen beide Teams zum Torerfolg. In sechs dieser letzten sieben Begegnungen gab es zudem mindestens drei Tore im Spiel. In den letzten vier direkten Duellen mit dem kommenden Gegner England konnten die Wikinger allerdings nicht einen einzigen Treffer erzielen. Auf zwei torlose Remis folgten zuletzt zwei 0:1-Pleiten. Allerdings datiert selbst das letzte Aufeinandertreffen aus dem Jahr 2014 – fünf Jahre vor dem Debüt Haalands in der Nationalmannschaft.

Auch Harry Kane war beim letzten Duell der beiden Nationalteams noch nicht dabei. Der Hurricane gab sein Debüt bei den Three Lions im März 2015. Wie sein norwegisches Pendant steht Kane bei sieben Scorerpunkten. Anders als Haaland, der bisher sieben Treffer erzielt hat, kommt der Stürmer des FC Bayern auf sechs Tore und einen Assist. Im Achtelfinale gegen Mexiko erzielte Kane das wichtige zwischenzeitliche 3:1 vom Elfmeterpunkt. Zu diesem Zeitpunkt spielte England im Hexenkessel Aztekenstadion bereits in Unterzahl, gewann aber letztlich mit 3:2 und fügte den Mexikanern damit die erste Niederlage im legendären Estadio Azteca seit 13 Jahren und die erste WM-Pleite in diesem Stadion überhaupt zu.

England selbst ist seit mittlerweile sieben Partien ungeschlagen. Sechs dieser letzten sieben Begegnungen hat das Mutterland des Fußballs für sich entscheiden können (1U). Überhaupt haben die Three Lions nur eines ihrer letzten 15 Länderspiele verloren (12S, 2U). In fünf ihrer letzten sechs Matches trafen sie mindestens doppelt. Die einzige Ausnahme bildet das torlose Remis am zweiten Spieltag der Vorrunde gegen Ghana. Der 2:1-Sieg im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo, als die Engländer bis zur 75. Minute mit 0:1 hinten lagen, hatte ihnen bereits ordentlich Auftrieb gegeben. Nach dem Erfolg gegen Co-Gastgeber Mexiko in deren Festung Aztekenstadion gehen die Three Lions nun mit noch mehr Selbstbewusstsein in das Match gegen Norwegen.

Norwegen vs England: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Norwegen vs England Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Wir sehen die Partie nicht ganz so klar wie die Buchmacher, allerdings die Vorteile auch bei den Engländern. Wir sind überzeugt, dass die Three Lions die Partie nach 90 Minuten nicht verlieren. Ohne Gegentreffer wird es für den Weltmeister von 1966 wohl aber auch nicht gehen. Überhaupt erwarten wir ein munteres Spiel und dass sich der Trend Norwegens, das in jeder seiner letzten sieben Partien traf, aber in jedem dieser Matches auch Gegentreffer einstecken musste, fortsetzt.

Wir sehen die Partie nicht ganz so klar wie die Buchmacher, allerdings die Vorteile auch bei den Engländern. Wir sind überzeugt, dass die Three Lions die Partie nach 90 Minuten nicht verlieren. Ohne Gegentreffer wird es für den Weltmeister von 1966 wohl aber auch nicht gehen. Überhaupt erwarten wir ein munteres Spiel und dass sich der Trend Norwegens, das in jeder seiner letzten sieben Partien traf, aber in jedem dieser Matches auch Gegentreffer einstecken musste, fortsetzt. England Über 1,5 Tore ( Quote 1,80 bei Interwetten ): In vier ihrer bisherigen fünf WM-Partien trafen die Three Lions mindestens doppelt. Wenn sie das Halbfinale in der regulären Spielzeit erreichen wollen, werden dafür aller Voraussicht auch mindestens zwei Treffer erforderlich sein. Mit unter anderem Jude Bellingham hat England neben Kane einen weiteren Spieler in den eigenen Reihen, der auch schon auf vier Tore kommt und mit seinen zwei Treffern beim 3:2 gegen Mexiko großen Anteil am späteren Sieg hatte.

In vier ihrer bisherigen fünf WM-Partien trafen die Three Lions mindestens doppelt. Wenn sie das Halbfinale in der regulären Spielzeit erreichen wollen, werden dafür aller Voraussicht auch mindestens zwei Treffer erforderlich sein. Mit unter anderem Jude Bellingham hat England neben Kane einen weiteren Spieler in den eigenen Reihen, der auch schon auf vier Tore kommt und mit seinen zwei Treffern beim 3:2 gegen Mexiko großen Anteil am späteren Sieg hatte. Torschütze Haaland ( Quote 2,15 bei Interwetten ): Zwölf Tore hat die norwegische Nationalmannschaft im bisherigen Turnierverlauf erzielt und allein sieben Treffer gehen auf das Konto von Haaland, der mit seinen beiden Toren im Achtelfinale gegen Brasilien die Selecao im Alleingang besiegte. Ihn muss man immer auf der Rechnung haben, wenn es um potentielle Torschützen geht.

Zwölf Tore hat die norwegische Nationalmannschaft im bisherigen Turnierverlauf erzielt und allein sieben Treffer gehen auf das Konto von Haaland, der mit seinen beiden Toren im Achtelfinale gegen Brasilien die Selecao im Alleingang besiegte. Ihn muss man immer auf der Rechnung haben, wenn es um potentielle Torschützen geht. Torschütze Kane (Quote 1,95 bei Interwetten): Kane zeigt sich, wie sein Gegenüber auch, für die Elfmeter seiner Mannschaft verantwortlich. Der Hurricane traf bereits sechsmal und war außer beim torlosen Remis gegen Ghana in jeder anderen WM-Partie erfolgreich. Auf ihm ruhen gegen Norwegen die Hoffnungen einer ganzen Nation.

Haaland gegen Kane steht über diesem Spiel und aller Voraussicht nach wird einer der beiden zum Matchwinner avancieren. Im Lager der Wikinger ist eine leichte Krankheitswelle ausgebrochen, aufgrund derer nicht alle Akteure hundertprozentig fit zu sein scheinen. Das gereicht natürlich zum Nachteil der Wikinger, bei denen einige mit Husten und leichtem Fieber zu kämpfen haben.

Das bestärkt uns nochmal in der Annahme, dass die Three Lions hier nach 90 Minuten nicht als Verlierer vom Platz gehen werden. Dass Haaland und Co. ohne Tor bleiben, können wir uns indes auch nicht vorstellen und tippen deshalb auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten. Seid ihr übrigens auf der Suche nach weiteren Boni oder Promos, dann werft gerne einen Blick in unsere Übersicht über die besten WM-Angebote zum Wetten.