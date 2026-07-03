SPORT1 Betting 03.07.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das WM-Achtelfinale am 04.07.2026. Die besten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das Spiel Paraguay gegen Frankreich.

Frankreich geht als klarer Favorit in dieses WM-Achtelfinale. Während Paraguay mit einer heroischen Defensivleistung überraschte, scheint die offensive Feuerkraft von “Les Bleus” eine Nummer zu groß. Unser Tipp: Ein souveräner Sieg für Frankreich am 04.07.2026.

Wir sehen die Franzosen wie erwähnt klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,07 bei Tipico den Wett Tipp, dass Frankreich die nächste Runde erreicht.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Frankreich untermauert bei diesem Turnier seinen Status als Topfavorit. Mit einer beeindruckenden Offensive, die bisher 13 Tore aus einem erwarteten Wert (xG) von 9,20 erzielte, zeigen Les Bleus eine eiskalte Effizienz. Angeführt von einem Kylian Mbappé in Rekordform, der bereits 18 WM-Tore in seiner Karriere erzielt hat, stellt der französische Angriff jede Abwehr vor massive Probleme. Die Statistik von 73 Torschüssen, eine der höchsten im Turnier, spricht eine deutliche Sprache über ihre Dominanz im letzten Drittel.

Paraguay hingegen hat sich mit einer defensiven Meisterleistung gegen Deutschland überraschend ins Achtelfinale gekämpft. Ihre Stärke liegt klar in der Defensive, was die meisten Tackles (25) und Klärungsaktionen (40) pro Spiel im gesamten Turnier belegen. Offensiv gehört Paraguay jedoch zu den schwächsten Teams, mit einem xG-Wert von nur 1,46 in vier Spielen. Die Abwehr musste bereits 81 Schüsse zulassen – ein Spitzenwert bei dieser Endrunde. Diese Zahlen deuten auf ein Spiel hin, in dem Frankreich das Geschehen diktieren wird, während Paraguay auf einen dichten Abwehrblock setzt.

Ein Blick auf die Paraguay vs Frankreich Quoten bestätigt die klare Rollenverteilung. Die Buchmacher sehen eine Siegwahrscheinlichkeit von über 80 Prozent für die Franzosen. Bei den Paraguay vs Frankreich Team-News gibt es auf beiden Seiten leichte Sorgen. Paraguay muss möglicherweise auf Stürmer Julio Enciso verzichten, der sich gegen Deutschland verletzte. Frankreich bangt um den Einsatz von Marcus Thuram, was die Tiefe im Angriff aber kaum schmälern dürfte.

Paraguay vs Frankreich: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für dich zusammengestellt. Hier sind unsere Prognosen für das Duell zwischen Paraguay und Frankreich:

Frankreich kommt weiter ( Quote 1,07 bei Tipico ): Angesichts der überragenden Form der Franzosen und der offensiven Harmlosigkeit Paraguays ist dies die sicherste Wette. Frankreichs Kader ist zu stark und zu erfahren, um sich in dieser Phase des Turniers einen Ausrutscher zu erlauben.

Angesichts der überragenden Form der Franzosen und der offensiven Harmlosigkeit Paraguays ist dies die sicherste Wette. Frankreichs Kader ist zu stark und zu erfahren, um sich in dieser Phase des Turniers einen Ausrutscher zu erlauben. Frankreich gewinnt beide Halbzeiten ( Quote 2,01 bei Tipico ): Dieser Tipp war in drei der vier bisherigen Turnierspiele Frankreichs erfolgreich. “Les Bleus” neigen dazu, von Anfang an Druck zu machen und auch nach einer Führung nicht nachzulassen. Gegen Paraguays tiefstehende Abwehr könnten sie sowohl vor als auch nach der Pause treffen.

Dieser Tipp war in drei der vier bisherigen Turnierspiele Frankreichs erfolgreich. “Les Bleus” neigen dazu, von Anfang an Druck zu machen und auch nach einer Führung nicht nachzulassen. Gegen Paraguays tiefstehende Abwehr könnten sie sowohl vor als auch nach der Pause treffen. Frankreich gewinnt zu Null & trifft in der 2. Halbzeit (Quote 1,94 bei Tipico): Acht der 13 französischen Tore fielen in der zweiten Spielhälfte. Kombiniert man dies mit Paraguays schwachem Angriff und Frankreichs solider Defensive, die Schweden zu Null besiegte, ergibt sich eine attraktive Quote. Paraguay wird müde werden, und Frankreich wird das ausnutzen.

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