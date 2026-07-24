SPORT1 Betting 24.07.2026 • 18:00 Uhr Wer wird Meister? Wie schlagen sich die neuen Trainer? Wer muss den Gang in die zweite Liga antreten?

Mit dem Abpfiff der FIFA Fußball-WM 2026 endet ein toller Fußballsommer. Doch für Sportwetten-Fans beginnt direkt die nächste spannende Phase: der Blick auf die neue Saison der Premier League.

Die englische Topliga gilt seit jeher als eine der attraktivsten Ligen für Wetten, und auch 2026/27 verspricht sie packende Duelle um die Meisterschaft, den Kampf um die Champions-League-Plätze und einen intensiven Abstiegskampf.

Wir zeigen dir zusammen mit Buchmacher Tipico, wie sich die Premier League Quoten aktuell entwickeln, welche Teams als Titelfavoriten gehandelt werden und mit welchen Wett-Tipps du optimal in die neue Spielzeit startest.

Tipico gilt als absoluter Top Sportwetten Anbieter, der seine Kunden mit einem breit gefächerten Sportportfolio, insbesondere der umfangreichsten Auswahl an Fußballwetten, zu begeistern weiß. Wer noch kein Konto bei dem Bookie hat, findet alle Infos zur Tipico Anmeldung bei uns. Auf die Neukunden wartet danach der Tipico Promo Code.

Premier League Saison 2026/27: Quoten, Titelfavoriten & Wett-Tipps

Die Premier-League-Saison 2026/27 beginnt am Wochenende des 21. August 2026 mit dem Spiel zwischen Meister Arsenal und dem Aufsteiger Coventry City. In der vergangenen Spielzeit sicherte sich Arsenal den ersten Meistertitel seit 22 Jahren. Dahinter landeten Manchester City mit 78 Punkten und Manchester United mit 71 Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Aston Villa und Liverpool konnten ebenfalls wie die beiden Teams aus Manchester ein Ticket für die Champions League.

Die Europa League in der kommenden Saison bestreiten Saison Bournemouth, Sunderland und Crystal Palace, während Brighton & Hove Albion in der Conference League antritt. Absteigen mussten West Ham United, Burnley und die Wolverhampton Wanderers. Individuell überzeugten Erling Haaland als Torschützenkönig mit 27 Treffern, Bruno Fernandes als bester Spieler der Saison und David Raya als bester Torwart mit 19 Zu-Null-Spielen. Bei Tipico Premier League kann aktuell auf den ersten Spieltag gewettet werden

Zudem gibt es verschiedene Langzeitwetten:

Wer wird Meister?

Arsenal 2,50

Manchester City 3,80

Liverpool 6,50

Manchester United 7,00

Chelsea 10,0

Tottenham 25,0

Aston Villa 30,0

Newcastle 100,0

Wer schafft es unter die Top 4?

Arsenal 1,12

Manchester City 1,25

Liverpool 1,45

Manchester United 1,55

Chelsea 1,90

Tottenham 4,20

Aston Villa 5,00

Newcastle 11,0

Wer schafft es in die Top 6?

Arsenal 1,03

Manchester City 1,10

Liverpool 1,20

Manchester United 1,25

Chelsea 1,35

Tottenham 2,00

Aston Villa 2,20

Newcastle 4,30

Wer schafft es in die Top 10?

Manchester City 1,01

Liverpool 1,02

Manchester United 1,03

Chelsea 1,05

Tottenham 1,20

Aston Villa 1,25

Newcastle 1,50

Brighton 1,55

Everton 2,25

Bournemouth 2,25

Brentford 2,40

Nottingham Forest 2,70

Wer schafft den Klassenerhalt?

Everton 1,01

Bournemouth 1,01

Brentford 1,02

Nottingham 1,05

Fulham 1,08

Crystal Palace 1,08

Leeds United 1,08

Sunderland 1,20

Coventry City 2,10

Ipswich Town 2,10

Hull City 4,00

Eine Vorschau auf die neue Premier-League-Saison fällt aus Sportwetten-Sicht zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas schwer. Denn es werden bis zum Ende des Sommertransferfensters am 31. August sicher noch viele Transfers getätigt. Zudem gehen in dieser Saison gleich acht neue Trainer an den Start.

Bei Arsenal hofft man nach Platz 1 in der Liga und dem Finaleinzug in der Königsklasse natürlich auf eine weitere Meisterschaft. Doch Manchester United, Chelsea und Manchester City sind bisher die einzigen Mannschaften in der Premier-League -Ära, die ihren Titel verteidigen konnten.

Bei Manchester City lautet das größte Fragezeichen: Wie verkraftet der Verein den Abgang von Erfolgstrainer Pep Guardiola? Als Nachfolger wurde Enzo Maresca auserkoren. Der ehemalige Assistent soll den erfolgreichen Weg von Pep Guardiola, dessen System und Philosophie weiterführen. Doch der Italiener bringt nicht viel Erfahrung als Cheftrainer mit.

Nach einer ersten Station bei Leicester City hatte Maresca Chelsea im Sommer 2024 Chelsea übernommen und in seiner Debüt-Saison sowohl die Conference League als auch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. In der vergangenen Saison ging es für die Blues aber bergab. Maresca wurde somit im Januar 2026 entlassen.

Auch in Liverpool war man 2025/26 mit dem Coach nicht zufrieden. So wurde Arne Slot nach einem eher enttäuschenden fünften Platz vor die Tür gesetzt. Der neue Trainer Andoni Iraola soll die Reds wieder flott machen. Zudem haben die Verantwortlichen schon wieder über 100 Millionen Euro in den Kader investiert. Allerdings hat Mohamed Salah den LFC verlassen.

In der vergangenen Spielzeit hatte sich Manchester United nach dem Trainerwechsel von Ruben Amorim zu Michael Carrick enorm verbessert. Der Ex-Profi machte die Red Devils zur besten Mannschaft der Rückrunde. Das reichte am Ende für Rang 3. Geht es für Man United 2026/27 unter Carrick noch weiter nach oben?

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Chelsea FC. Denn hier übernimmt mit Xabi Alonso ein neuer Hoffnungsträger das Ruder. Der Meistertrainer von Bayer Leverkusen wil nach seinem kurzen Intermezzo bei Real Madrid wieder in die Erfolgsspur zurück. Und zum jetzigen Zeitpunkt haben die Verantwortlichen schon neue Spieler im Wert von über 257 Mio. Euro verpflichtet.

Natürlich dürfen wir auch Aston Villa und Tottenham bei unserer Saisonvorschau auf die Premier-League-Spielzeit 2026/27 nicht vergessen. Aston Villa spielte unter Trainer Unai Emery eine tolle Saison und landete am Ende auf Rang 4 vor Vereinen wie Liverpool, Chelsea, Newcastle oder Tottenham. Doch können die Villans, die im Marktwertvergleich der englischen Beletage nur auf Platz 12 stehen, dieses Kunststück wiederholen?

Definitiv aufwärts gehen muss es für Tottenham Hotspur. Denn die Spurs waren 2025/26 mit Rang 17 die große Enttäuschung. Der Abstieg konnte nur um zwei Zähler vermieden werden. Nun soll Trainer Roberto De Zerbi die Londoner wieder nach oben führen. Dafür hat man auch schon 267 Mio. Euro in neue Spieler investiert.

Premier League Saison 2026/27: Quoten, Titelfavoriten & Wett-Tipps

Für unsere Premier League Saison 2026/27 Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Chelsea schafft es in die Top 4 ( Quote 1,90 bei Tipico ): Unser erster Tipp dreht sich um den Chelsea FC. Auf der einen Seite haben die Verantwortlichen schon viel Geld in den Verein investiert und dabei auch vielversprechende Spieler verpflichtet. Ganz oben steht hier natürlich der englische Nationalspieler Morgan Rogers, der mit mehr als 137 Millionen Euro Ablöse nun der teuerste englische Profi der Geschichte ist. Und zudem trauen wir es Xabi Alonso zu, die Stars der Blues wieder in Form zu bringen. Um die Meisterschaft werden die Londoner dabei wohl nicht mitspielen. Aber ein Platz in den Top 4, der bei Tipico mit einer Quote von 1,90 belohnt wird, müsste auf jeden Fall drin sein.

Unser erster Tipp dreht sich um den Chelsea FC. Auf der einen Seite haben die Verantwortlichen schon viel Geld in den Verein investiert und dabei auch vielversprechende Spieler verpflichtet. Ganz oben steht hier natürlich der englische Nationalspieler Morgan Rogers, der mit mehr als 137 Millionen Euro Ablöse nun der teuerste englische Profi der Geschichte ist. Und zudem trauen wir es Xabi Alonso zu, die Stars der Blues wieder in Form zu bringen. Um die Meisterschaft werden die Londoner dabei wohl nicht mitspielen. Aber ein Platz in den Top 4, der bei Tipico mit einer Quote von 1,90 belohnt wird, müsste auf jeden Fall drin sein. Nottingham Forest schafft es in die Top 10 ( Quote 2,70 bei Tipico ): Nottingham Forest beendete die letzte Saison nur auf Platz 16. So scheinen die “Reds” auf den ersten Blick kein Kandidat für die Top 10 in der kommenden Saison zu sein. Doch dem Verein glückte mit der Verpflichtung von Trainer Oliver Glasner ein echter Coup. Der ehemalige Coach der Frankfurter Eintracht hatte Crystal Palace Mitte der Saison 2023/24 übernommen und 2025 mit dem äußerst überraschenden FA-Cup-Triumph gegen Manchester City (1:0) zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Vereinsgeschichte geführt. In der Saison 2025/26 kamen dann noch der englischen Supercup sowie die UEFA Conference League hinzu. So hat sich der Österreicher in der Premier League als absoluter Erfolgscoach etabliert, dem wir auch zutrauen, dass er Forest am Saisonende in die Top 10 führt.

Nottingham Forest beendete die letzte Saison nur auf Platz 16. So scheinen die “Reds” auf den ersten Blick kein Kandidat für die Top 10 in der kommenden Saison zu sein. Doch dem Verein glückte mit der Verpflichtung von Trainer Oliver Glasner ein echter Coup. Der ehemalige Coach der Frankfurter Eintracht hatte Crystal Palace Mitte der Saison 2023/24 übernommen und 2025 mit dem äußerst überraschenden FA-Cup-Triumph gegen Manchester City (1:0) zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Vereinsgeschichte geführt. In der Saison 2025/26 kamen dann noch der englischen Supercup sowie die UEFA Conference League hinzu. So hat sich der Österreicher in der Premier League als absoluter Erfolgscoach etabliert, dem wir auch zutrauen, dass er Forest am Saisonende in die Top 10 führt. Coventry City schafft den Klassenerhalt (Quote 2,10 bei Tipico): Last but not least schauen wir aufs Tabellenende.In den letzten Jahren hatten die Aufsteiger oft große Probleme, sich in der Premier League zu halten. Coventry City war allerdings in der vergangenen Saison in der Championship eine Klasse für sich und beendete die Saison als Meister mit einem Vorsprung von 11 Punkten vor Ipswich Town. Trainer Frank Lampard weiß, was in der höchsten Spielklasse auf seine Mannschaft zukommt. Wenn einer der Aufsteiger die Liga halten kann, dann ist das Coventry City.