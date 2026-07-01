Spanien vs Österreich Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 02.07.2026

SPORT1 Betting 01.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Spanien vs Österreich Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 02.07.2026.

Österreichs Nationalteam hat sich mit Ach und Krach als Zweiter der Gruppe J für die K.-o.-Runde der WM 2026 qualifiziert. Am 2. Juli trifft die ÖFB-Auswahl nun im SoFi Stadium von Los Angeles auf den amtierenden Europameister Spanien. Wenig überraschend schlagen sich die Buchmacher auf die Seite der Iberer.

Nur Kap Verde und Kongo sind in der Runde der letzten 32 krassere Außenseiter als Österreich. So wartet für ein Weiterkommen der Spanier in der regulären Spielzeit lediglich eine Quote von 1,36. Schafft es die Mannschaft von Ralf Rangnick in die Verlängerung, wird das mit einer 5,20 belohnt.

Und die höchsten Spanien vs Österreich Quoten gibt es mit einer 10,0 für einen Erfolg der Österreicher nach 90 Minuten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie Buchmacher Betano. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Spanien zu null” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,93.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Als amtierenden Europameister muss man Spanien natürlich auch bei der WM 2026 auf dem Zettel haben. Mit Spielern wie Lamine Yamal oder Rodri (Manchester City) und Pedri (Barcelona) verfügt Coach Luis de la Fuente über eine brutale Qualität im Kader. Der Nationalcoach konnte es sich sogar leisten, keinen einzigen Spieler von Real Madrid in sein Weltmeisterschafts-Aufgebot zu berufen.

Doch “La Roja” kam nur sehr mühsam in die laufende Endrunde. Gegen den großen Außenseiter Kap Verde reichte es zum Auftakt der Gruppe H lediglich zu einem blamablen 0:0. Trotz einem Ballbesitz von 74 Prozent, 27:6 Torschüssen und einem xG-Wert von 2,10 blieb der große Favorit ohne einen eigenen Treffer. Mit einem klaren 4:0 gegen Saudi-Arabien und einem glanzlosen 1:0 gegen Uruguay sicherte sich Spanien am Ende in der Gruppe trotzdem Rang 1.

Unter Coach Luis de la Fuente, der das Amt des Nationaltrainers im Dezember 2022 von Luis Enrique nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM gegen Marokko übernommen hatte, gehört die junge RFEF-Auswahl wieder zu den absoluten Topnationen der Welt. De la Fuente führte die A-Nationalmannschaft 2024 in Deutschland zum EM-Titel und in der jüngsten Ausgabe der Nations League ins Endspiel.

Während Österreich an vier der letzten fünf Europameisterschaften teilgenommen hat, mussten die Fans ganze 28 Jahre auf ein WM-Spiel ihrer Mannschaft warten. Doch unter Ralf Rangnick konnte die ÖFB-Auswahl diese Durststrecke endlich beenden. Der deutsche Coach hat aus den Rot-Weiß-Roten ein taktisch klar strukturiertes Pressing-Team gemacht. Schon bei der EM 2024 war der Einzug ins Achtelfinale nach Gruppensieg ein Erfolg.

Und bei der laufenden Endrunde hat Österreich auch erstmals seit 1982 die Gruppenphase der Weltmeisterschaft überstanden. Los ging es mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien. Dann folgte eine 0:2-Pleite gegen Titelverteidiger Argentinien. Gegen Algerien stand der Einzug in die K.o.-Phase dann allerdings auf der Kippe. Die ÖFB-Auswahl war zweimal in Führung gegangen, musste dann aber nach einer Stunde den erneuten Ausgleich zum 2:2 hinnehmen.

Als schon alles nach einem Remis aussah, traf Algerien in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Doch nach exakt 95:07 Minuten, obwohl nur vier Minuten in der Overtime angezeigt waren, erzielte Joker Sasa Kalajdzic doch noch den 3:3-Endstand. So dürfen sich die Rot-Weiß-Roten nun mit dem amtierenden Europameister messen.

Beide Nationen trafen schon 16-mal aufeinander. Österreich konnte dabei gerade mal vier Duelle für sich entscheiden. Hinzu kommen drei Remis und neun Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 22:43. Die Erfolge der ÖFB-Auswahl stammen aus den Jahren 1936, 1960, 1978 und 1990. Immerhin können die Österreicher den einzigen Erfolg bei einer WM für sich verbuchen: 1978 gab es im Auftaktspiel ein 2:1. Das ist auch der einzige Pflichtspielsieg der Rot-Weiß-Roten gegen “La Roja”. Das letzte Aufeinandertreffen ist knapp 25 Jahre her. Spanien siegte in der WM-Quali mit 4:0.

Spanien vs Österreich: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Spanien vs Österreich Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Spanien zu null ( Quote 1,93 bei Betano ): Die Ausgangslage ist klar. Die Spanier gehen als haushoher Favorit ins Spiel. Beim Marktwert treffen 1,22 Mrd. € auf 245,20 Mio. €. Zudem sind die Iberer kaum zu bezwingen. Der amtierende Europameister hat 33 Partien in Folge nicht in der regulären Spielzeit verloren. Die einzige Niederlage setzte es vor einem Jahr im Finale der Nations League gegen Portugal im Elfmeterschießen. Davor gab es am 22. März 2024 in einem Testspiel in London ein 0:1 gegen Kolumbien. Die letzte Pflichtspielniederlage war ein 0:2 am 28. März 2023 in der EM-Quali in Schottland. Zudem hat man mit Jungstar Lamine Yamal noch kein einziges Pflichtspiel in der regulären Spielzeit verloren. Die Wette auf den Sieg für Spanien kombinieren wir mit einer “Weißen Weste” für den Favoriten. Denn bei der WM 2026 ist “La Roja” noch ohne Gegentor. Auch beim WM-Triumph 2010 hat die Auswahl die gesamte K.o.-Runde gegentorlos überstanden.

Die Ausgangslage ist klar. Die Spanier gehen als haushoher Favorit ins Spiel. Beim Marktwert treffen 1,22 Mrd. € auf 245,20 Mio. €. Zudem sind die Iberer kaum zu bezwingen. Der amtierende Europameister hat 33 Partien in Folge nicht in der regulären Spielzeit verloren. Die einzige Niederlage setzte es vor einem Jahr im Finale der Nations League gegen Portugal im Elfmeterschießen. Davor gab es am 22. März 2024 in einem Testspiel in London ein 0:1 gegen Kolumbien. Die letzte Pflichtspielniederlage war ein 0:2 am 28. März 2023 in der EM-Quali in Schottland. Zudem hat man mit Jungstar Lamine Yamal noch kein einziges Pflichtspiel in der regulären Spielzeit verloren. Die Wette auf den Sieg für Spanien kombinieren wir mit einer “Weißen Weste” für den Favoriten. Denn bei der WM 2026 ist “La Roja” noch ohne Gegentor. Auch beim WM-Triumph 2010 hat die Auswahl die gesamte K.o.-Runde gegentorlos überstanden. Beide Teams treffen – Nein ( Quote 1,57 bei Betano ): Und wenn wir von einem Sieg der Spanier ohne Gegentor ausgehen, ist auch die Wette “Beide Teams treffen – Nein” nicht mehr weit.

Und wenn wir von einem Sieg der Spanier ohne Gegentor ausgehen, ist auch die Wette “Beide Teams treffen – Nein” nicht mehr weit. Unter 2,5 Tore ( Quote 1,93 bei Betano ): Wir stehen jetzt nur noch vor der Frage: Wie viele Tore erzielen die Männer von Coach de la Fuente? Sobald die Iberer in Führung gehen, spielen sie ihre Partien gern kontrolliert herunter. Die Mannschaft verteidigt ihren Vorsprung oft, anstatt dem zweiten oder dem dritten Treffer hinterherzujagen. So auch bei der WM 2026 gegen Uruguay. Und die Österreicher blieben schon in der Gruppenphase beim ersten Kräftemessen mit einem Turnier-Favoriten (Argentinien) ohne eigenen Treffer.

Wir stehen jetzt nur noch vor der Frage: Wie viele Tore erzielen die Männer von Coach de la Fuente? Sobald die Iberer in Führung gehen, spielen sie ihre Partien gern kontrolliert herunter. Die Mannschaft verteidigt ihren Vorsprung oft, anstatt dem zweiten oder dem dritten Treffer hinterherzujagen. So auch bei der WM 2026 gegen Uruguay. Und die Österreicher blieben schon in der Gruppenphase beim ersten Kräftemessen mit einem Turnier-Favoriten (Argentinien) ohne eigenen Treffer. Oyarzabal trifft (Quote 1,75 bei Betano): Auf Seite des Favoriten lohnt sich aber schon ein Blick auf den Torschützenmarkt. Und hier sieht Betano MikkelOyarzabal ganz vorne. Der Stürmer von Real Sociedad ist der Dreh- und Angelpunkt des 4-1-4-1-Systems. Gegen eine Mannschaft, die voraussichtlich tief stehen wird, ist seine Laufstärke am Rand des Strafraum genau die Qualität, auf die Coach de la Fuente setzen wird. Mit zwei Toren ist Oyarzabal auch aktuell Spaniens bester Torschütze bei der laufenden Endrunde. Zudem ist er der Mann für die wichtigen Tore in entscheidenden Spielen. Sechs Finals hat der Angreifer bislang bestritten, zwei mit San Sebastian, vier mit Spanien. In jedem hat er wenigstens einmal getroffen.

Wirklich überzeugen konnte Österreich bei der WM bislang aber nicht. Fast hätte es die Rot-Weiß-Roten schon in der Gruppenphase erwischt. Gegen den großen Favoriten Spanien gibt es nichts zu holen. Die Reise endet im Sechzehntelfinale.