USA vs Bosnien & Herzegowina Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 02.07.2026

SPORT1 Betting 01.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen USA vs Bosnien & Herzegowina Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 02.07.2026.

Alle drei Gastgeber der WM 2026 haben die Gruppenphase erfolgreich überstanden. Kanada hat durch das 1:0 gegen Südafrika sogar schon das Achtelfinale erreicht. Das will die Nationalmannschaft der USA am Donnerstag im Levi’s Stadium von Santa Clara auch schaffen. Im Sechzehntelfinale wartet mit Bosnien-Herzegowina ein Gruppendritter.

Für die Buchmacher sind die “Stars and Stripes” die klaren Favoriten. Bei bet365 klettern die Quoten für einen Sieg der US-Boys in der regulären Spielzeit nur auf einen Wert von 1,36. Bei einem Remis nach 90 Minuten wartet der fünffache Einsatz. Und die höchsten USA vs Bosnien & Herzegowina Quoten gibt es mit einer 8,50 für einen Sieg der Bosnier ohne Verlängerung.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg USA & Unter 3,5 Tore” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,97.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die USA sind das zweite Mal nach 1994 Gastgeber einer FIFA Fußball-WM und haben sich für das Turnier im eigenen Land natürlich einiges vorgenommen. Dafür wurde auch Mauricio Pochettino im September 2024 verpflichtet. Vorgänger Gregg Berhalter war nach dem Aus des USMNT in der Vorrunde der Copa America 2024 entlassen worden. Der neue Coach hat den “Stars and Stripes” einen aggressiven Spielstil mit frühem Pressing und viel Geschwindigkeit verpasst.

Bei den letzten drei WM-Teilnahmen (2010, 2014, 2022) hatte die US-Fußball-Nationalmannschaft jeweils die erste K.o.-Runde erreicht. So weit ist der Co-Gastgeber auch beim laufenden Turnier gekommen. Nach einem 4:1 gegen Paraguay und dem 2:0-Sieg über Australien standen die “Soccerboys” schon nach zwei Spieltagen als Sieger der Gruppe D fest. So rotierte Coach Pochettino für das letzte Spiel gegen die Türkei auf neun Positionen.

Nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit (90.+8) verloren die US-Boys diese Partie gegen die Türken mit 2:3. Topstar Christian Pulisic hatte sich im Auftaktspiel gegen Paraguay eine Wadenverletzung zugezogen. Im Spiel gegen die Türkei kam der Superstar für die letzte halbe Stunde von der Bank. Gegen Bosnien könnte der ehemalige Profi des BVB dann wieder in der Startelf stehen. 2022 war für die USA im WM-Achtelfinale nach einem 1:3 gegen die Niederlande Schluss gewesen.

Bosnien wartet immer noch auf die erste Teilnahme an einer EM. Dafür sind die Drachen in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2014 bei einer Weltmeisterschaft dabei. Beim ersten Versuch war das kleine Balkan-Land mit einem Sieg und zwei Pleiten nach der Vorrunde ausgeschieden. In der europäischen Qualifikationsgruppe H für die WM 2026 schaffte es die Truppe von Coach Sergej Barbarez hinter Österreich auf den zweiten Platz.

In den Playoffs setzten sich die Bosnier dann gleich zweimal im Elfmeterschießen durch: erst in Wales gegen Cardiff und dann daheim gegen Italien. Die “Goldenen Lilien” starteten mit einem 1:1 gegen Gastgeber Kanada ins laufende Turnier. Hier sprachen die Statistiken wie Torschüsse (13:8), Ballbesitz (61%) und xG (1,23 zu 0.96) allerdings eigentlich für die “Canucks”. Im zweiten Spiel kam Bosnien gegen die Schweiz nur auf fünf Torschüsse sowie einen xG-Wert von 0,23. So kassierten die “Zmajevi” am Ende eine verdiente 1:4-Pleite. Für den Einzug ins Sechzehntelfinale sorgte dann ein 3:1-Sieg gegen Katar am letzten Spieltag der Vorrunde.

Im direkten Vergleich zwischen beiden Nationen finden sich drei Testspiele. Im August 2013 kassierten die Bosnier eine 3:4-Pleite gegen die US-Boys. Schon damals war Edin Dzeko mit dabei und erzielte einen Doppelpack. Im Januar 2018 trennten sich beide Nationen mit einem torlosen Remis. Und im Dezember 2021 gewann die USA mit 1:0. Der Treffer des Tages fiel erst in der 89. Minute. Ab der 40. Minute spielten die Stars and Stripes in Überzahl.

USA vs Bosnien & Herzegowina: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere USA vs Bosnien & Herzegowina Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg USA & Unter 3,5 Tore ( Quote 1,97 bei bet365 ): Unser Haupttipp geht von einem Sieg der USA aus. Die “Stars and Stripes” sind mit zwei überzeugenden Leistungen in die WM gestartet. Und im letzten Vorrundenspiel hätte die B-Elf auch beinahe noch etwas gegen die Türkei geholt. Bosnien und Herzegowina ist zudem mit Platz 62 das am niedrigsten platzierte UEFA-Team, gegen das die USA unter Pochettino gespielt haben. Dabei rechnen wir aber nicht mit einem Torfestival. Denn die “Drachen” werden auf eine kompakte Defensive und viel Einsatz setzen.

Unser Haupttipp geht von einem Sieg der USA aus. Die “Stars and Stripes” sind mit zwei überzeugenden Leistungen in die WM gestartet. Und im letzten Vorrundenspiel hätte die B-Elf auch beinahe noch etwas gegen die Türkei geholt. Bosnien und Herzegowina ist zudem mit Platz 62 das am niedrigsten platzierte UEFA-Team, gegen das die USA unter Pochettino gespielt haben. Dabei rechnen wir aber nicht mit einem Torfestival. Denn die “Drachen” werden auf eine kompakte Defensive und viel Einsatz setzen. Unter 2,5 Tore ( Quote 1,96 bei bet365 ): Wer bei den Toren noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann auch auf “Unter 2,5 Tore” setzen. Vor allem werden die Bosnier, die in den drei Gruppenspielen auf einen kombinierten Expected-Goals-Wert von 1,87 kommen, wohl erneut nicht für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen.

Wer bei den Toren noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann auch auf “Unter 2,5 Tore” setzen. Vor allem werden die Bosnier, die in den drei Gruppenspielen auf einen kombinierten Expected-Goals-Wert von 1,87 kommen, wohl erneut nicht für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. USA trifft in HZ1 ( Quote 1,50 bei bet365 ): Auf der Gegenseite trauen wir den “Soccerboys” schon in Halbzeit 1 einen Treffer zu . Die USA haben 13 Spiele in Folge gegen Teilnehmer der WM 2026 bestritten und in zehn dieser Spiele vor dem Seitenwechsel getroffen. Gegen Paraguay führte die USA beispielsweise schon zur Pause mit 3:0.

Auf der Gegenseite trauen wir den “Soccerboys” schon in Halbzeit 1 einen Treffer zu Die USA haben 13 Spiele in Folge gegen Teilnehmer der WM 2026 bestritten und in zehn dieser Spiele vor dem Seitenwechsel getroffen. Gegen Paraguay führte die USA beispielsweise schon zur Pause mit 3:0. Sieg Bosnien HC+2 (Quote 1,69 bei bet365): Doch es gibt auch Argumente dafür, dass Bosnien dem Favoriten einen engen Kampf auf Augenhöhe liefern kann. Vor allem tun sich die US-Boys gegen europäische Gegner schwer. Das 2:3 gegen die Türkei war das 12. Spiel in Folge für die Amerikaner gegen ein UEFA-Team ohne Sieg (2U, 10N). Auch unterPochettino verloren die USA alle sechs Spiele gegen europäische Mannschaften, erzielten dabei nur sechs Tore und kassierten 18 Gegentreffer. So könnte der Außenseiter einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringen.

Bosnien wird sicher mit viel Einsatz sowie einer tiefen Defensive ein unangenehmer Gegner für die USA. So rechnen wir schon mal nicht mit vielen Toren. Am Ende müssten sich der Heimvorteil und die Qualität der Stars and Stripes aber durchsetzen. Ihr kriegt nicht genug von der WM 2026? SPORT1-Wetten informiert euch unter anderem auch über die Favoriten für den goldenen Schuh – inklusive Quoten, Außenseiter- und Überraschungskandidaten.

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Während der WM 2026 schaltet bet365 jeden Tag ab 10:00 Uhr ein frisches Angebot auf der „Für Sie”-Seite frei. Jede Enthüllung via Slider bringt automatisch ein Los für die wöchentliche Ziehung mit einem Topf von je 100.000 €. Über das gesamte Turnier werden insgesamt 600.000 € in Wett-Credits verlost – ein lohnendes Bonus-Feature für aktive Tipper.

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Wird der gewettete Spieler ausgewechselt, läuft die Wette automatisch auf den direkten Ersatz weiter – zur gleichen Quote. Hat der Spieler sein Ziel bereits vor der Auswechslung erreicht, gilt die Wette sofort als gewonnen. Verfügbar für Märkte wie Torschütze, Karten oder Torwart-Saves, ist diese Funktion besonders wertvoll bei WM-Partien mit häufigen Wechseln.