Bester Torschütze WM 2026 - Quoten, Tipps & Prognose

Innerhalb der Langzeitwetten zählt die WM Torschützenkönig Wette zu den beliebtesten Varianten. Im Kampf um den Goldenen Schuh 2026 geht es um individuelle Klasse, die Teamleistung und den Turnierverlauf.
WM 2026 Torschützenkönig Quoten und Vorhersage: Auf wen sollte man wetten?
In diesem Beitrag informiert Sport1-Wetten über die Favoriten für den goldenen Schuh – inklusive Quoten, Außenseiter- und Überraschungskandidaten, Wettarten und WM Prognose. Dazu liefern wir dir Experten-Tipps, um die bestmöglichen Kandidaten zu identifizieren.
⚽ Favoriten auf den Torschützenkönig: Quoten und unsere Vorhersage
Wer wird bester Torschütze der WM 2026? Diese Frage gehört zu den meistgestellten rund um eine Weltmeisterschaft. Entsprechend populär sind die WM Torschützen Quoten, denn diese zählen zu den angesagtesten Langzeitwetten.
Spieler (Team)
Gründe für eine Wette
Durchschnittsquote
Kylian Mbappe (Frankreich)
Schlüsselspieler im AngriffFrankreich ist Weltmeister-KandidatÜbernimmt häufig die Elfmeter
6
Harry Kane (England)
Erster Elfmetertorschütze bei EnglandGesetzter Neuner und Kapitän – fast alle wichtigen Aktionen laufen über ihnDie Three Lions werden als potenzieller Finalteilnehmer und Weltmeisterkandidat gehandelt
8
Lamine Yamal (Spanien)
Viele Torchancen pro SpielZählt zu den besten Offensivstars in Europa
15
Erling Haaland (Norwegen)
Einer der besten und effizientesten Torjäger auf der WeltIst der Zielspieler in Norwegen
15
Doch worum handelt es sich bei dieser Wette, wie funktioniert sie und wer sind die WM Torschützen Favoriten? Bei einem Tipp auf diese Langzeitvariante geht es um den Spieler mit den meisten Toren im Turnierverlauf – also der Vorrunde und K.o.-Phase.
Kommen wir auf die WM Torschützen Favoriten zu sprechen. Die WM Torschützen Quoten zeigen, dass Kylian Mbappe (Frankreich) und Harry Kane (England) als Top-Kandidaten für die Auszeichnung “Bester Torschütze WM 2026” gelten.
Diese beiden Spieler haben vor Turnierbeginn den niedrigsten Wert. Die Quoten spiegeln dabei die individuelle Qualität wider, berücksichtigen aber auch die Teamstärke und die Gegner.
Für Kylian Mbapppe spricht, dass er für Frankreich aufläuft. Die Equipe Tricolore gehört mit Spanien zu den absoluten Topfavoriten. Mbappe selbst ist der klare Schlüsselspieler bei Les Bleus.
Der Starangreifer von Real Madrid hebt sich durch seine ausgezeichnete Abschlussquote und das Tempo von seinen Konkurrenten ab. Da Frankreich in der Vorrunde auf schwächere Gegner trifft, sind einige Tore von Kylian Mbappe zu erwarten.
Selbes gilt für Harry Kane, der sich vom Spielerprofil aber deutlich unterscheidet. Der Engländer läuft als Mittelstürmer und Kapitän der Three Lions auf, ist das Herzstück des Teams.
Außerdem ist Kane erster Elfmeterschütze, was mit Blick auf die Torschützenkönig Wetten ein extrem wichtiger Faktor ist. England hat eine machbare Vorrundengruppe erwischt und wird als potenzieller Titelkandidat gehandelt.
Hinter dem Duo folgen die Weltklasse-Spieler Erling Haaland und Lamine Yamal. Vorallem mit dem norwegichen Star von Manchester City ist zu rechnen. Da die Skandinavier bei einigen Experten als Value-Pick gesehen wird, könnte sich eine Bester Torschütze WM 2026 Wette auf Haaland lohnen.
⚽ Außenseiter und Überraschungskandidaten auf den Titel des Torschützenkönigs bei der Weltmeisterschaft 2026
Hinter dem Kreis der Top-Favoriten gibt es mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zwei Altmeister, die in jedem Fall zum Kreis der weiteren Bester Torschütze WM 2026 Kandidaten zählen.
Die Buchmacher haben beide gewissermaßen auf dem Schirm, unterschätzen aber zum Teil die Wichtigkeit in ihren Teams. Entsprechend können WM Tipps Value bieten. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters haben sich Messi und CR7 zuletzt gewohnt treffsicher präsentiert.
Es sind allerdings keine klassischen Außenseitertipps, sondern eher Value-Picks mit vergleichsweise hohen WM Torschützen Quoten. Zur Kategorie Außenseiter zählen eher Namen wie Marko Arnautovic oder Memphis Depay.
Diese beiden Spieler haben hohe Qualität und sich in der WM-Qualifikation mit jeweils acht Toren treffsicher präsentiert. Außerdem verfügen sowohl Österreich als auch die Niederlande über ein entsprechend hohes Grundniveau, um die K.o.-Phase zu erreichen.
Klar ist: Dies sind nur zwei Beispiele. Grundsätzlich gilt: Top-Stürmer aus Nationen wie Belgien, Serbien, Dänemark oder Schweiz können ebenfalls für eine Überraschung sorgen.
Diese Teams verfügen über die Qualität, um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, einen tiefen Run hinzulegen und so für Furore zu sorgen.
⚽ Auswirkungen des WM 2026 Formats auf die Torschützen Wetten: Was du wissen solltest
Die WM 2026 findet im veränderten Format statt. Waren es bislang 32 teilnehmende Mannschaften, sind es ab dieser Weltmeisterschaft 48. Damit ist es das größte Turnier aller Zeiten.
Da es mehr Gruppen und mehr Spiele insgesamt gibt, steigen natürlich auch die Chancen auf eine WM mit noch mehr Toren. Für die Torschützenwetten gilt es diesen Fakt besonders zu beachten.
Mit dem Sechzehntelfinale gibt es eine weitere K.o.-Phase. Für die Top-Stürmer der besten Nationen ist dies Fluch und Segen. Mit Blick auf den Goldenen Schuh ist der länge Turnierverlauf eine Chance, mehr Tore zu erzielen.
Wichtig zu wissen: Treffer im Elfmeterschießen zählen nicht. In die Statistik fallen nur Tore aus der Vorrunde und K.o.-Phase, die in der regulären Spielzeit und Verlängerung erzielt wurden.
Durch die Erweiterung auf 48 Teams sind außerdem mehr schwächere Teams in der Vorrunde dabei. Die Leistungsunterschiede fallen dadurch größer aus.
Bedeutet: Die Top-Stürmer wie Mbappe & Kane haben bereits in der Gruppenphase die Gelegenheit, sich mit mehreren Toren an die Spitze der Torschützenliste zu setzen.
⚽ Alle Arten von Torschützenwetten, die man während der Weltmeisterschaft in Betracht ziehen sollte
Die Buchmacher offerieren zur WM 2026 ein großes Portfolio an Wettmärkten und decken auch verschiedenste Arten von Torschützenmärkten ab. Zu unterscheiden ist zwischen:
⚽️ Einzelspielwetten: Hierzu zählen Torschütze jederzeit, erster Torschütze, letzter Torschütze oder Mehrfachtorschütze.
⚽️ Spezialwetten: Dazu zählen die Varianten Kopfball-, Freistoß- oder Elfmetertorschützen.
⚽️ Langzeitwetten: Damit ist die Wette auf den Torschützenkönig gemeint (Siehe oben für aktuelle Quoten & Favoriten).
⚽ Unsere Experten Tipps für Torschützenwetten im Jahr 2026
Mit den richtigen Strategien bietet sich die Möglichkeit, die Chancen auf die Torschützenwetten bei der WM 2026 gezielt zu verbessern. Im Folgenden haben wir unsere wichtigsten Expertentipps für die WM Tipps aufbereitet.
Tipps für Wetten vor dem Start der WM 2026
💡 Analysiere, wer bei den jeweiligen Teams die Elfmeter und direkten Freistöße schießt.
💡 Analysiere die Form der Spieler, die du in Betracht ziehst.
💡 Berücksichtige die weiteren Statistiken ebenso wie die Auslosung zur Gruppenphase. Ein Topstürmer wie Harry Kane, Kylian Mbappe oder Erling Haaland hat bessere Chancen, in einer leichten Gruppe bereits einige Treffer zu erzielen.
💡 Prüfe die Formentwicklung im Verein und die letzten Auftritte in den Nationalmannschaften, ehe du eine Langzeitwette eingehst.
Unsere Tipps zur Optimierung der Einsätze
👉🏼 Achte auf Rotationen. Die Top-Nationen rotieren gerne im dritten Gruppenspiel, sofern sie bereits qualifiziert sind.
👉🏼 Mit zunehmendem Turnierverlauf achten die Trainer bei klarem Spielverlauf darauf, ihre Topstürmer zu schonen.
👉🏼 Beobachte den Turnierverlauf und die Teams mit vielen Gegentoren. Trifft der ausgewählte Spieler auf ein solches Team, können sich Wetten besonders lohnen.
Unsere Tipps, um die Wetten zu optimieren
📈 Vergleiche die Quoten für die Torschützen bei verschiedenen Buchmachern. Innerhalb der Anbieter variieren die Werte stark.
🎁 Nutze spezielle Sonderangebote und Boni für die WM Wetten und Quoten.
🇩🇪 Deutschland bei der WM 2026: Unsere WM Prognose zu den Torschützen der deutschen Nationalmannschaft
Wetten auf die eigene Nationalmannschaft erfreuen sich nicht zuletzt aufgrund der hohen Identifikation besonders großer Beliebtheit. Da die Emotionen und Hoffnungen ans eigene Team jedoch die Einschätzungen verzerren, besteht eine gewisse Gefahr.
Wer mit Torschützenwetten auf die deutsche Nationalmannschaft liebäugelt, sollte datenbasiert an die Analyse herangehen. Am besten ist, die Entscheidung für oder gegen einen Spieler aufgrund folgender Aspekte zu wählen:
➡️ Form
➡️ Rolle im Kader & System
➡️ Erwartete Spielzeit
➡️ Torchancen-Beteiligung
Top-DFB-Offensivspieler im Fokus
Florian Wirtz:
⚫ Hat im DFB-Trikot zuletzt mehrfach seine Torgefahr unter Beweis gestellt
⚫ Zählt zu den Leistungsträgern in der deutschen Mannschaft
⚫ Entwickelt sich immer mehr zum kreativen Dreh- und Angelpunkt
⚫ Hat im DFB-Trikot zuletzt mehrfach seine Torgefahr unter Beweis gestellt
Kai Havertz:
🔴 Wird unter Bundestrainer Julian Nagelsmann vermutlich als Neuner auflaufen
🔴 Zählt zu den treffsichersten und konstantesten deutschen Spielern
Jamal Musiala:
🟡 Einer der besten Dribbler mit hoher Torgefahr
🟡 Kann Spiele mit seinen Aktionen individuell entscheiden
🟡 Form- und Verletzungsrisiko
Deutschland Toptorschütze
Chance
Wetten
Florian Wirtz
Hohe Beteilung an Toren, bringt sich immer wieder in Top-Abschlusspositionen
Jetzt Wette platzieren
⚽ Die Vorteile von Live Wetten auf Torschützen
Live Wetten auf Torschütze sind als Teil einer Wettstrategie eine potenziell nützliche Erweiterung. Während des Spielverlaufs reagieren die Quoten und unterliegen ständigen Schwankungen. Dadurch ergeben sich Value-Chancen.
Im Gegensatz zu den Pre-Match-Torschützenwetten bieten die Echtzeitwetten den Vorteil, ein Gefühl für die Form einzelner Spieler zu erhalten.
Darüber hinaus lassen sich die Intensität der Begegnung, die Chancenverteilung sowie weitere Statistiken in die Analyse miteinbeziehen.
Weitere Vorteile von Live Wetten auf Torschützen sind die Möglichkeit, auf die auffälligsten Spieler zu setzen. Die Chance auf einen Gewinn ist bei einem formstarken Angreifer mit vielen Großchancen größer.
Die weiteren Vorteile sind:
➕ Möglichkeit, auf taktische Veränderungen zu reagieren
➕ Value bei veränderten Spielsituationen
➕ Bessere Einschätzungsmöglichkeit
Eine Live Wette auf Torschütze kann außerdem als Kombi angespielt werden. Letztlich ist es im Vergleich zur Prematch-Wette eine Option, um die ersten Erkenntnisse aus dem Spielverlauf zu nutzen und einen Tipp nicht vorher “blind” einzugehen.
Außerdem basiert die Wettabgabe nicht auf allgemeinen Statistiken und WM Prognosen, sondern auf Grundlage realer Spielszenen und eigener Eindrücke.
⚽ Die besten Wettanbieter für die Wetten auf die WM 2026 Torschützen
Hier ist eine Liste der besten Buchmacher für Wetten auf den Torschützenkönig der WM 2026.
⁉️ FAQ über die WM 2026 Torschützenkönig Prognosen und Quoten
Zählen im Elfmeterschießen erzielte Tore für die Torschützenwetten?
Nein, im Elfmeterschießen erzielte Tore zählen für die Torschützenwetten bei der WM nicht. Gewertet werden ausschließlich Treffer, die ein Spieler in der regulären Spielzeit und Verlängerung erzielt.
Wann sind die Quoten für den Goldenen Schuh 2026 am interessantesten?
Insbesondere in der Frühphase vor der WM sind die Quoten für den Markt “Bester Torschütze WM 2026” am höchsten und bieten das größte Value-Potenzial. Allerdings und das darf nicht unerwähnt bleiben, besteht auch ein erhöhtes Risiko aufgrund von Formschwankungen oder einer möglichen Verletzung.
Welche Wette ist sicherer: Erster Torschütze oder Torschütze zu jedem Zeitpunkt?
Die sichere Variante innerhalb dieser beiden Wettoptionen ist zweifelsfrei der Torschütze zu jedem Zeitpunkt. Hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit allein schon wegen der meist größten Spielzeit-Anteile höher. Allerdings geht die höhere Gewinnchance auch zu Lasten der Quote.
Beim ersten Torschützen wiederum fallen die Quoten meist deutlich höher aus, allerdings gibt es auch eine höhere Varianz.
Sollte ich immer auf den Elfmeterschützen der Mannschaft setzen?
Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Der Vorteil beim Elfmeterschützen ist, dass die Torwahrscheinlichkeit durch Strafstöße nicht zuletzt seit dem VAR gestiegen ist. Gerade bei offensiv starken Teams kann sich eine Torschützenwette auf den Elfmeterkandidaten auszahlen.
Die Wette ist allerdings von drei Variablen gezeichnet. Einerseits sind Elfmeter nicht garantiert. Andererseits können sich Schützen je nach Tagesform ändern. Und nicht zuletzt gibt es immer eine gewisse Abhängigkeit vom Spielverlauf. Insofern ist je nach Match genau abzuwägen, ob eine Torschützenwette auf den Elfmeterkandidaten Value bietet.
Wie funktioniert die Cash-Out-Funktion bei der Langzeitwette “Torschützenkönig?
Cash-Out bedeutet ganz grundsätzlich, dass man sich die Wette vorzeitig auszahlen lässt. Bei einem Tipp auf die Langzeitwette Torschützenkönig ist es somit eine Art Absicherung, um den potenziellen Einsatz und mögliche Gewinne bereits vor der eigentlichen Wettauswertung zu erhalten.
Wichtig zu erwähnen ist in diesem Kontext, dass dieses Angebot in der Regel unterhalb vom möglichen Wert liegt. Als Teil der Strategie bietet sich die Cash-Out-Funktion für die Torschützenwette an, wenn ein Verletzungsrisiko besteht, die jeweilige Mannschaft im Turnierverlauf als Underdog gilt oder starker Konkurrenzdruck durch andere Torschützen mit einer ähnlichen Anzahl an Treffern herrscht.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert