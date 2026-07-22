World Matchplay Darts 2026 Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 22.07.2026 • 18:00 Uhr World Matchplay Darts 2026 Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine World Matchplay Darts 2026 Wette | Wer kann Luke Littler schlagen?

Unser World Matchplay Darts 2026 Sportwetten Tipp lautet: Angeführt wird das Feld im Viertelfinale vom Titelverteidiger Luke Littler. In unserem Wett Tipp heute durchleuchten wir aber auch die anderen Anwärter.

Bislang ist es 14 verschiedenen Spielern möglich gewesen, eine der 32 World-Matchplay-Ausgaben zu gewinnen. Unter den acht übrig gebliebenen Profis befinden sich mit Luke Littler (2025), Gary Anderson (2018) und James Wade (2007) noch drei Top-Spieler, die sich bereits in die Siegerliste eintragen durften.

Wir blicken in der World Matchplay Darts 2026 Prognose auf die Siegchancen der Akteure. Wenig überraschend listen die Sportwetten Anbieter Luke Littler als Favoriten. Dahinter tummeln sich sieben Herausforderer. Mit einer Anmeldung bei Betano habt ihr die Möglichkeit auf den aktuellen Betano Promo Code und eine Freiwette ohne Einzahlung über 20 Euro.

Setzt ihr auf einen anderen Triumphator als den Titelverteidiger, ist eine solche Gratiswette wertvoll. Littler versetzte den Empress Ballroom in den Winter Gardens in Blackpool beim Match gegen Nathan Aspinall in Ekstase, als er die Paarung mit einem Neun-Darter eröffnete. Sowohl sein Jahres-Average (101,40) als auch sein Turnier-Average (111,75) sind Bestwerte auf der Tour.

Für unseren Wett Tipp “Luke Littler gewinnt die World Matchplay Darts 2026 bietet Betano eine attraktive Quote von 1.50.

World Matchplay Darts 2026: Die besten Quoten & Tipps

Sein Gegner im Finale 2025 ist James Wade gewesen. Der 43-Jährige befindet sich auch dieses Jahr auf einem guten Weg. Wade kommt weniger über das Scoring (94,82 Jahres-Average) als über sein konstant hohes Niveau auf die Doppelfelder (52,51% Funktionale Doppelquote). Dennoch unterbieten drei andere Teilnehmer seine Langzeitquote von 15.00 auf den Turniersieg.

An Position vier taucht in Gary Anderson ein weiterer extrem erfahrener Profi auf (Siegquote 11.00). Der Schotte spielt bis jetzt den viertbesten Turnier-Average (102,66) und drehte im Achtelfinale einen 1:4-Rückstand gegen Jonny Clayton. Schon in der ersten Runde untermauerte der Sieger von 2018 durch seinen Rekordaverage (109,96) die Titelambitionen.

Einstellige Quoten auf den Turniersieg erhalten neben Luke Littler nur Gerwyn Price (7.50) und Gian Van Veen (8.50). Der Niederländer verzückte das Publikum im Top-Duell gegen Wessel Nijmanen (14:12), schenkte eine spannende und unterhaltsame Achtelfinalpaarung. Unter anderem feuerte der WM-Finalist ein 148er-Finish zum zwischenzeitlichen 11:11 ins Board. Insgesamt hängt Van Veen im Scoring etwas hinterher (0,27 180er pro Match), bringt aber die beste Checkout-Quote in diesem Turnier als Argument vor (55,81%).

Price dagegen spielt den drittbesten Jahresaverage aller Tour-Spieler (99,21). Auf die gesamte Saison gesehen ist seine Funktionale Doppelquote (52,29%) besser als die von Van Veen (50,31%). Der Waliser stand 2022 im Finale, will es in dieser Spielzeit endlich schaffen.

Es bleiben noch drei weitere Kandidaten aus dem verbliebenen Teilnehmerfeld. Ross Smith (20.00), Dirk van Duijvenbode (30.00) und Josh Rock (30.00) nehmen jeweils Außenseiterrollen an. Smith zeigte in seinen bisherigen Turnier-Matches eine formidable Doppelquote (55,56 %), während van Duivenbode Siege gegen Chris Dobey (13:11) und Michael van Gerwen (14:12) feierte.

Josh Rock erreichte in der Vorsaison das Halbfinale. Auf ihn wartet als nächstes ein Duell mit Littler. Gegen den 19-Jährigen hat der Nordire bisher alle neun direkten Aufeinandertreffen verloren – Dementsprechend niedrig sind seine Aussichten auf einen erneuten Einzug unter die letzten Vier.