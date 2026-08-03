AC Sparta Prag vs Olympique Lyon Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions-League-Quali am 04.08.2026

SPORT1 Betting 03.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen AC Sparta Prag vs Olympique Lyon Prognosen von unseren Wett-Experten für die Champions League Quali am 04.08.2026.

Insgesamt 81 Teams gingen in dieser Champions-League-Saison an den Start. Doch nur 29 von 36 Mannschaften haben ihren Platz in der Ligaphase auch wirklich sicher. Die anderen sieben Teilnehmer müssen den Umweg über die Qualifikation nehmen. In der dritten Runde der Quali treffen ab Dienstag auch Sparta Prag und Olympique Lyon aufeinander.

Der Marktwert spricht mit 288 Mio. Euro zu 91 Mio. Euro recht klar für die Gäste aus Frankreich. Auch Tipico sieht die Franzosen schon im Hinspiel mit einer Siegquote von 2,05 vorne. Für einen Heimsieg hat der Bookie eine 3,30 parat. Und die höchsten AC Sparta Prag vs Olympique Lyon Quoten bekommt ihr mit einer 3,40 für ein Unentschieden.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Lyon” bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 2,05.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der Athletic Club Sparta Praha musste nach zwei Meisterschaften in Folge (2022/23, 2023/24) in den letzten beiden Jahren ohne Titel auskommen. Nach Platz vier 2025 reichte es im Vorjahr immerhin für den Vizemeistertitel. Nun wollen die „Rudi“ wieder einen Angriff auf den Stadtrivalen Slavia Prag, der sich zweimal in Folge die Ligakrone sicherte, starten. Dafür wurde im Juni 2025 der dänische Coach Brian Priske, der den Verein schon zwischen 2022 und 2024 zu drei Titeln (2x Meister, 1x Pokalsieger) geführt hatte, zurückgeholt.

Der Start in die neue Saison verlief allerdings eher mittelprächtig. Auf eine 1:3-Pleite am ersten Spieltag bei Aufsteiger Zbrojovka Brünn folgte am zweiten Spieltag ein 3:1-Heimsieg gegen den FC Zlin. Grundsätzlich sind die Roten in der heimischen Liga recht heimstark. Im Vorjahr musste man in 18 Partien vor den eigenen Fans lediglich eine Pleite hinnehmen (13S, 4U) .Der Verein aus der Hauptstadt musste dafür im Sommer den Abgang von Stürmer Albion Rrahmani verkraften. Der Kosovare kam in der vergangenen Saison immerhin auf 20 Scorerpunkte (16 Tore, 4 Vorlagen).

Der größte internationale Erfolg stammt aus der Saison 1972/73, als der AC Sparta das Halbfinale des Pokalsieger-Wettbewerbs erreichte. In der vergangenen Spielzeit mussten sich die “Zelezna Sparta” mit dem Conference-League-Wettbewerb Vorlieb nehmen und schieden dort im Achtelfinale gegen AZ Alkmaar aus.

Olympique Lyon wird seit Januar 2025 vom Portugiesen Paulo Fonseca betreut. Der Coach musste seitdem aber schon einige heftige Krisen durchmachen. Im März 2025 bekam der Coach nach einem Kopfstoß gegen Schiedsrichter Benoit Millot eine heftige Sperre verpasst. Fonseca durfte sich sechs Monate lang nicht in der Kabine bei seinen Spielern aufhalten und musste neun Monate lang auf den Platz an der Seitenlinie verzichten. Trotzdem hielt der Verein an seinem Coach fest.

Vor dem Beginn der Vorsaison war Lyon dann wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft worden. Der Gang in die Zweitklassigkeit konnte immerhin mit einem Einspruch vermieden werden. Trotzdem musste sich der Verein von einer Reihe von Stammspielern trennen. Fonseca leistete aber trotz aller Probleme und Handicaps hervorragende Arbeit und führte OL in der vergangenen Saison, nach vier Spielzeiten zwischen Rang 6 und 8, zur ersten Top-4-Platzierung in der Ligue 1 seit 2020/21. Das direkte CL-Ticket wurde nur um einen Zähler verpasst.

Im Sommer musste Lyon nun vor allem den Linksaußen Afonso Moreira für fast 30 Mio. Euro nach Leverkusen ziehen lassen. Dafür wurden mit Lois Openda und Julien Duranville zwei ehemalige Bundesliga Profis verpflichtet. Nach sechs Duellen warten die Prager noch auf den ersten Sieg gegen OL. Das einzige Remis war ein 1:1 in der Saison 2012/13 in der Europa-League-Gruppenphase. Sonst spricht die Bilanz mit fünf Siegen und 16:5 Toren klar für „Les Gones“.

AC Sparta Prag vs Olympique Lyon: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere AC Sparta Prag vs Olympique Lyon Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Lyon ( Quote 2,05 bei Tipico ): Uns geht es wie Buchmacher Tipico. Sparta Prag ist nicht wirklich toll in die neue Saison gestartet. Und nun wartet in der CL-Quali ein großer Brocken. Denn Lyon hat bei der Qualität und dem direkten Vergleich klar die Nase vorne. Mit vier Siegen in sechs Testspielen (2N) zeigten “Les Gones” auch in der Vorbereitung eine gute Frühform. Nun hat das Ziel “Rückkehr in die Königsklasse” oberste Priorität. So geht Olympique sicher schon im Rückspiel mit viel Fokus und Einsatz in die Partie.

Uns geht es wie Buchmacher Tipico. Sparta Prag ist nicht wirklich toll in die neue Saison gestartet. Und nun wartet in der CL-Quali ein großer Brocken. Denn Lyon hat bei der Qualität und dem direkten Vergleich klar die Nase vorne. Mit vier Siegen in sechs Testspielen (2N) zeigten “Les Gones” auch in der Vorbereitung eine gute Frühform. Nun hat das Ziel “Rückkehr in die Königsklasse” oberste Priorität. So geht Olympique sicher schon im Rückspiel mit viel Fokus und Einsatz in die Partie. Über 2,5 Tore ( Quote 1,67 bei Tipico ): Die Zuschauer dürfen sich dabei auf einige Tore freuen. Coach Fonseca lässt seine Mannschaft am liebsten den Weg nach vorne suchen. Das geht allerdings oft zu Lasten der Defensive. Und Sparta Prag hat in der heimischen Liga nach zwei Partien der neuen Saison ein Torverhältnis von 4:4 in der Statistik stehen. Als beide Vereine letztmals in der Europa-League-Saison 2021/22 aufeinandertrafen, fielen in Hin- und Rückspiel zusammengenommen auch zehn Tore.

Die Zuschauer dürfen sich dabei auf einige Tore freuen. Coach Fonseca lässt seine Mannschaft am liebsten den Weg nach vorne suchen. Das geht allerdings oft zu Lasten der Defensive. Und Sparta Prag hat in der heimischen Liga nach zwei Partien der neuen Saison ein Torverhältnis von 4:4 in der Statistik stehen. Als beide Vereine letztmals in der Europa-League-Saison 2021/22 aufeinandertrafen, fielen in Hin- und Rückspiel zusammengenommen auch zehn Tore. Beide Teams treffen ( Quote 1,55 bei Tipico ): Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich die Hausherren im Hinspiel ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel erarbeiten müssen. Denn zu Gast in Lyon wird die Aufgabe in der kommenden Woche noch viel schwerer. Diese offensive Ausrichtung der Prager dürfte den Franzosen aber ebenfalls einige Räume geben. Unter diesem Aspekt scheint der Tipp “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,55 bei Tipico eine Safe Bet zu sein.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich die Hausherren im Hinspiel ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel erarbeiten müssen. Denn zu Gast in Lyon wird die Aufgabe in der kommenden Woche noch viel schwerer. Diese offensive Ausrichtung der Prager dürfte den Franzosen aber ebenfalls einige Räume geben. Unter diesem Aspekt scheint der Tipp “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,55 bei Tipico eine Safe Bet zu sein. Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore(Quote 1,45 bei Tipico): Wer auf Nummer Sicher gehen und die gute Heimbilanz der “Rudi” in die Waagschale werfen möchte, dürfte an dem Tipp “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore” Gefallen finden. Hier rechnen wir auch mit einigen Toren, beziehen aber ein enges Spiel mit einem möglichen Remis in unsere Wette mit ein.

Lyon will in dieser Saison mit aller Macht zurück in die Champions League. Den ersten Schritt auf diesem Weg dürften “Les Gones” am Dienstag schon im Hinspiel zu Gast in Prag machen. Nimmt OL diese Hürde, wartet in den Play-offs der Sieger aus dem Duell Hapoel Be’er Sheva vs Roter Stern Belgrad.