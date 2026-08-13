Braunschweig vs Bochum Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 14.08.2026

SPORT1 Betting 13.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Braunschweig vs Bochum Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 14.08.2026.

Der Braunschweiger TSV Eintracht war die große Überraschung zum Auftakt der Saison 2026/27 in der 2. Bundesliga. Die Löwen siegten am vergangenen Wochenende mit 6:1 beim 1. FC Magdeburg und stehen nach dem ersten Spieltag somit als Tabellenführer da. Nun möchten die Niedersachsen im ersten Heimspiel der neuen Saison natürlich nachlegen.

Am Freitagabend empfängt der BTSV den VfL Bochum. Die Blau-Weißen von der Castroper Straße starteten mit einer 0:1-Heimpleite gegen die Hertha aus Berlin in die neue Saison. Am 2. Spieltag rechnet Buchmacher NEO.bet hier mit einer recht ausgeglichenen Partie, schlägt sich aber leicht auf die Seite der Hausherren.

Für unseren Wett Tipp auf „Unter 2,5 Tore” bietet uns NEO.bet eine attraktive Quote von 1,86.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In den vergangenen vier Spielzeiten konnte Braunschweig mit dreimal Platz 15 (2023, 2024, 2026) und einmal Rang 16 (2025) den Abstieg immer nur knapp vermeiden. Die Eintracht erreichte in diesem Zeitraum nach 34 Spieltag nicht einmal die Marke von 40 Punkten. In diesem Jahr hofft der Verein endlich auf eine sorgenfreie Saison. Dafür setzt man auf Coach Lars Kornetka, der bei der WM 2026 noch als Co-Trainer von Ralf Rangnick tätig war, seinen Job bei der österreichischen Nationalmannschaft nun aber an den Nagel gehängt hat.

Zudem haben die Verantwortlichen einen jungen Kader zusammengestellt, der über ein großes Potenzial verfügt. Der Start in die neue Zweitliga-Saison verlief mit dem 6:1-Sieg in Magdeburg auch mehr als nur perfekt. Die Offensive, die in der gesamten vergangenen Spielzeit nur auf mickrige 36 Treffer kam, zeigte ein ganz anderes Gesicht. Fünf verschiedene Torschützen trugen sich am Samstag in die Torschützenliste ein. Zudem spielte dem BTSV der Platzverweis gegen Magdeburgs Herbert Bockhorn (32.) in die Karten.

Was ist dieser sensationelle Auftakt nun wert? 2025/26 waren die Blau-Gelben auch mit zwei Siegen in der Liga gestartet. Danach schieden die Niedersachsen gegen den späteren Finalisten VfB Stuttgart denkbar unglücklich aus dem DFB-Pokal aus. Doch im Herbst sorgte eine schier endlose Ergebniskrise für viele graue Wolken. Vor dem ersten Spieltag gehörte die Eintracht für die Buchmacher zusammen mit Fürth, Cottbus und Osnabrück zu den großen Abstiegskandidaten.

In Bochum stand vor dieser Saison mal wieder ein großer Umbruch an. Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen auf Trainer Uwe Rösler, der den VfL in der vergangenen Saison aus dem Tabellenkeller geführt und weiterentwickelt hat. Doch gleich fünf potenzielle Stammspieler und Leistungsträger haben große Teile der Saisonvorbereitung verpasst. Zudem startet der Verein von der Castroper Straße oft schlecht in eine neue Spielzeit. Einen Auftaktsieg gab es zuletzt vor zehn Jahren. Einen Punkt am ersten Spieltag sammelten die Blau-Weißen zuletzt 2020.

Und diese Serie setzte sich mit der 0:1-Heimpleite gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende fort. Vor allem im Spiel nach vorne war Bochum zu harmlos. In Summe brachte man gerade mal drei Schüsse auf den Kasten von Marius Gersbeck. In den fünf wichtigsten Testspielen zuvor hatte der VfL auch lediglich vier Tore erzielt. So fehlen weiterhin Tempo und Ideen. Zudem muss der Coach die vielen Ungenauigkeiten abstellen. Immerhin konnte die Defensive, wie schon in der Vorbereitung, überzeugen. Mit Ausnahme des Gegentreffers ließen die Hausherren praktisch keine Torchance zu

Beide Vereine sind in der Bundesliga und der 2. Bundesliga bisher 42-mal aufeinandergetroffen. Bochum führt die Bilanz mit 20 Siegen zu 16 Niederlagen an (6U). Im deutschen Unterhaus ist die Statistik mit jeweils acht Siegen (2U) aber komplett ausgeglichen. In neun Zweitliga-Gastspielen in Braunschweig konnte der VfL lediglich zweimal gewinnen. Einer dieser Siege stammt aber aus der Vorsaison, als die Blau-Weißen am 12. Spieltag mit 2:0 an der Hamburger Straße gewinnen konnten. Insgesamt konnte der „Verein für Leibesübungen“ vier der letzten fünf Duelle gegen die Löwen für sich entscheiden.

Braunschweig vs Bochum: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Braunschweig vs Bochum Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Unter 2,5 Tore ( Quote 1,86 bei NEO.bet ): Uns geht es bei unserem Haupttipp ähnlich wie Buchmacher NEO.bet. Ein klarer Favorit ist nicht zu erkennen. Wir rechnen stattdessen mit einem engen Spiel mit wenigen Treffern. Die Abwehr ist aktuell das Prunkstück des VfL. Die Gäste werden der Eintracht das Toreschießen sicher nicht so leicht machen wie Magdeburg am vergangenen Spieltag. Auf der Gegenseite sind die Löwen jetzt auch nicht der FC Bayern München, der jedem Gegner unzählige Tore einschenkt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Eintracht nicht erneut so eine tolle Effektivität vor dem gegnerischen Tor beweisen wie am ersten Spieltag (6 Tore bei 3,51 xG). Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für uns. In den letzten fünf Heimspielen der Löwen gegen Bochum fielen nur einmal mehr als 2,5 Tore. So setzen wir auf den Tipp “Unter 2,5 Tore”

Uns geht es bei unserem Haupttipp ähnlich wie Buchmacher NEO.bet. Ein klarer Favorit ist nicht zu erkennen. Wir rechnen stattdessen mit einem engen Spiel mit wenigen Treffern. Die Abwehr ist aktuell das Prunkstück des VfL. Die Gäste werden der Eintracht das Toreschießen sicher nicht so leicht machen wie Magdeburg am vergangenen Spieltag. Auf der Gegenseite sind die Löwen jetzt auch nicht der FC Bayern München, der jedem Gegner unzählige Tore einschenkt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Eintracht nicht erneut so eine tolle Effektivität vor dem gegnerischen Tor beweisen wie am ersten Spieltag (6 Tore bei 3,51 xG). Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für uns. In den letzten fünf Heimspielen der Löwen gegen Bochum fielen nur einmal mehr als 2,5 Tore. So setzen wir auf den Tipp “Unter 2,5 Tore” Beide Teams treffen – Nein ( Quote 2,10 bei NEO.bet ): Wenn wir von weniger als 2,5 Toren ausgehen, ist auch der Tipp auf mindestens eine “Weiße Weste” nicht mehr weit. Die Wette „Beide Teams treffen – Nein“ hätte in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Braunschweig Erfolg gehabt.

Wenn wir von weniger als 2,5 Toren ausgehen, ist auch der Tipp auf mindestens eine “Weiße Weste” nicht mehr weit. Die Wette „Beide Teams treffen – Nein“ hätte in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Braunschweig Erfolg gehabt. Remis zur HZ ( Quote 2,14 bei NEO.bet ): Auch unsere nächste Braunschweig vs Bochum Wette geht von einem engen Spiel auf Augenhöhe aus. Bochum wird sich zu Gast beim BTSV erstmal auf seine gute Defensive konzentrieren. Und die Hausherren werden sich zunächst gegen diese gute Abwehr schwertun. So rechnen wir mit einem Remis zur Halbzeit.

Auch unsere nächste Braunschweig vs Bochum Wette geht von einem engen Spiel auf Augenhöhe aus. Bochum wird sich zu Gast beim BTSV erstmal auf seine gute Defensive konzentrieren. Und die Hausherren werden sich zunächst gegen diese gute Abwehr schwertun. So rechnen wir mit einem Remis zur Halbzeit. Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5(Quote 1,58 bei NEO.bet): Am Ende wagen wir doch noch eine Prognose, wer denn am Freitag nach 90 Minuten die Nase vorne haben könnte. Hier sprechen der Heimvorteil und die Leistungen vom ersten Spieltag natürlich etwas mehr für Braunschweig. Zudem steht auch der Löwen-Coach Lars Kornetka für berechtigte Hoffnungen. Am Ende bleibt es aus unserer Sicht bei einem Spiel mit nicht allzu vielen Toren, bei dem wir aber den Hausherren mindestens einen Punkt zutrauen.

Kann die Eintracht den tollen Auftakt vergolden? Oder kann der VfL den Fehlstart vermeiden? In einem spannenden Duell auf Augenhöhe dürften hier Kleinigkeiten und die Tagesform entscheiden. Die Zuschauer sollten sich auf eine eher torarme Partie einstellen.