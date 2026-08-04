Fenerbahce vs Sturm Graz Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions-League-Quali am 05.08.2026

SPORT1 Betting 04.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Fenerbahce vs Sturm Graz Prognosen von unseren Wett-Experten für die Champions League Quali am 05.08.2026.

Die Qualifikation für die Champions League biegt auf ihre Zielgerade ein. Wir sind im Halbfinale der Quali angekommen, in dem es unter anderem zum Duell zwischen dem türkischen Vizemeister Fenerbahce und dem österreichischen Vize-Champion Sturm Graz kommt. Im Hinspiel genießt Fener Heimrecht.

Mit einem Sieg wollen sich die Türken eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der nächsten Woche verschaffen. Doch schon in der Runde davor hatten die Kanarienvögel so ihre Probleme. Die Grazer dagegen meisterten ihre Hürde bravourös und befinden sich auch bereits mitten im Liga-Alltag.

Die besten Sportwetten Anbieter schicken die Gastgeber als klare Favoriten in den Ring. Wir sehen die Sache keineswegs so klar wie die Bookies und entscheiden uns für den Fenerbahce Sturm Graz Wett Tipp heute “Sieg Sturm Graz +2”. Hierfür gibt es bei NEO.bet eine Quote von 1,76!

Die Wette ist gewonnen, wenn die Gäste gewinnen, unentschieden spielen oder mit höchstens einem Tor Unterschied verlieren. Dieser Tipp lässt sich wunderbar mit dem aktuellen NEO.bet Promo Code verknüpfen. Beim entsprechenden NEO.bet Bonus habt ihr die Wahl zwischen zwei Bonusangeboten und könnt euch denjenigen aussuchen, der euch mehr zusagt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mit klaren Siegen über den FC Admira Wacker aus Österreich (5:0) und Pogon Stettin aus Polen (4:0) sowie einem 2:1-Erfolg über den österreichischen Double-Sieger LASK feierte Fenerbahce eine mehr als gelungene Vorbereitung auf die neue Saison. Diese begann für die Türken dann mit der Qualifikation für die Königsklasse und dort bekamen sie es in der letzten Runde mit dem polnischen Vizemeister Gornik Zabrze zu tun. Zu Hause sprang trotz klarer Überlegenheit und 15:2 Abschlüssen (davon 6:1 aufs Tor) nur ein knapper 1:0-Erfolg heraus. Im Rückspiel brachte ein früher Strafstoß die Kanarienvögel in Front, die allerdings mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich hinnehmen mussten.

So kam es dann, dass Fener trotz eigentlicher Dominanz lange Zeit zittern musste, ehe der türkische Vertreter mit dem 1:1 das Halbfinale der CL-Qualifikation erreichte. Nun geht es gegen ein österreichisches Team, und gegen Mannschaften aus der Alpenrepublik hat der Klub aus Istanbul eine hervorragende Bilanz. In acht Europapokalpartien gab es fünf Siege, drei Remis und keine Niederlage. Aber: In ihren letzten neun Qualifikationen zur Champions League sind die gelben Kanarienvögel immer gescheitert. Zuletzt spielten sie in der Saison 2008/09 im Konzert der ganz Großen mit, als sie als Letzter der Gruppenphase früh die Segel streichen mussten.

Der SK Sturm Graz nahm zuletzt in der Saison 2024/25 an der Ligaphase der Königsklasse teil, beendete diese nach acht Partien allerdings auf Rang 30 von 36. In der Vorsaison waren die Grazer in der Europa League aktiv, dort reichte es in der Ligaphase jedoch auch nur zu Platz 26, der ebenfalls das frühzeitige Ausscheiden aus dem Wettbewerb bedeutete. Anders als die Türken befinden sich die Österreicher bereits mitten im Liga-Alltag. Im ersten Match der neuen Bundesliga-Saison kam der Vizemeister bei der WSG Tirol allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Eine Woche zuvor hatte es den Pflichtsieg in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei den Amateuren vom SV Seekirchen (3:0) gegeben.

Das Halbfinale der CL-Quali erreichte der Sportklub durch zwei klare Siege gegen Heart of Midlothian. Gegen den schottischen Vizemeister, der erst am letzten Spieltag der Vorsaison die schottische Meisterschaft aus den Händen gab, gab es im Hinspiel an heimischer Wirkungsstätte einen souveränen 4:0-Sieg. Das Rückspiel auf schottischem Boden entschied der österreichische Vertreter dann mit 2:0 für sich. Bereits die Vorbereitung war mit vier Siegen, einem Remis und nur einer Pleite durchaus zufriedenstellend. Aus Istanbul wollen die Grazer mindestens ein Remis mitnehmen, was bereits eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf heimischem Rasen wäre.

Fenerbahce vs Sturm Graz: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Fenerbahce vs Sturm Graz Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Sturm Graz +2 ( Quote 1,76 bei NEO.bet ): Gegen Gornik Zabrze gelang Fenerbahce zu Hause nur ein Tor. Zugegeben: Chancen für mehr Treffer waren da, allerdings trafen die Türken auch im Rückspiel in Polen nur einmal. Es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn die Kanarienvögel diese Partie gewinnen. Allerdings gehen wir davon aus, dass, wenn Fener gewinnt, es ein Sieg mit lediglich einem Tor Unterschied wird.

Gegen Gornik Zabrze gelang Fenerbahce zu Hause nur ein Tor. Zugegeben: Chancen für mehr Treffer waren da, allerdings trafen die Türken auch im Rückspiel in Polen nur einmal. Es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn die Kanarienvögel diese Partie gewinnen. Allerdings gehen wir davon aus, dass, wenn Fener gewinnt, es ein Sieg mit lediglich einem Tor Unterschied wird. Beide Teams treffen ( Quote 1,90 bei NEO.bet ): Die Gäste zeigten sich in der Runde davor extrem torfreudig und erzielten sechs Treffer in zwei Partien. Ohne eigenes Tor werden sie nicht aus Istanbul fahren wollen. Saisonübergreifend erzielte Sturm in den letzten zehn Pflichtspielen immer einen Treffer. Davon, dass die Türken im eigenen Stadion netzen, muss man ebenfalls ausgehen.

Die Gäste zeigten sich in der Runde davor extrem torfreudig und erzielten sechs Treffer in zwei Partien. Ohne eigenes Tor werden sie nicht aus Istanbul fahren wollen. Saisonübergreifend erzielte Sturm in den letzten zehn Pflichtspielen immer einen Treffer. Davon, dass die Türken im eigenen Stadion netzen, muss man ebenfalls ausgehen. Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore ( Quote 2,70 bei NEO.bet ): Die Vielzahl an Toren erwarten wir in dieser Begegnung nicht. Sturm Graz wird sich weitestgehend auf die Defensive konzentrieren und vereinzelt Nadelstiche setzen. Dass in diesem Match fünf oder mehr Treffer erzielt werden, können wir uns insbesondere nach den letzten Ergebnissen der Türken nicht vorstellen.

Die Vielzahl an Toren erwarten wir in dieser Begegnung nicht. Sturm Graz wird sich weitestgehend auf die Defensive konzentrieren und vereinzelt Nadelstiche setzen. Dass in diesem Match fünf oder mehr Treffer erzielt werden, können wir uns insbesondere nach den letzten Ergebnissen der Türken nicht vorstellen. Unentschieden zur Halbzeit (Quote 2,58 bei NEO.bet): Die Gäste werden in erster Linie darauf aus sein, den Gegner weit weg von ihrem eigenen Kasten zu halten. Zumindest in der ersten Hälfte rechnen wir daher noch nicht mit allzu vielen Chancen.

Aufgrund des Heimvorteils ist die Favoritenstellung der Türken zweifellos nachvollziehbar. Wir trauen es den Gästen dennoch zu, den Kanarienvögeln Paroli zu bieten und das Spiel weitestgehend offen zu halten. Wir tippen deshalb auf “Sieg Sturm Graz +2” zu einer Quote von 1,76 bei NEO.bet.