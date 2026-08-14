Greuther Fürth vs Nürnberg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 15.08.2026

SPORT1 Betting 14.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Greuther Fürth vs Nürnberg Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 15.08.2026.

Am letzten Wochenende startete die 2. Bundesliga in ihre insgesamt 53. Spielzeit. Nach dem furiosen 6:1-Auswärtserfolg der Löwen aus Braunschweig ist die Eintracht der erste Tabellenführer der neuen Saison. Direkt dahinter folgt der 1. FC Nürnberg, der sein Auftaktspiel zu Hause gegen Dresden mit 3:0 für sich entscheiden konnte.

Bereits am kommenden 2. Spieltag muss der Club zum insgesamt 277. Frankenderby nach Fürth reisen und wenn man sich die Quoten der Sportwetten Anbieter ansieht, dann sind die Gäste im Auswärtsspiel beim Kleeblatt auch der Favorit. Dieses ist mit einem 1:1 bei Bundesliga-Absteiger St. Pauli in die neue Saison gestartet.

Wir gehen davon aus, dass die Spielvereinigung mindestens einen Punkt zu Hause behält und entscheiden uns für den Greuther Fürth Nürnberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,67!

Auch in der neuen Zweitliga-Saison bieten die Buchmacher eine Reihe an Aktionen und Boni an. So könnt ihr euch zum Beispiel mit dem aktuellen Betano Promo Code eine 20 €-Freiwette sowie einen Bonus auf eure Einzahlung sichern. Weitere Infos zu diesem Bookie erhaltet ihr auf unserer Hilfeseite zur Betano Anmeldung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach dem dramatischen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, als sich Greuther Fürth erst dank eines Sieges am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Düsseldorf und dann auch nur wegen eines Tores in die Relegation rettete und diese nach der Niederlage im Hinspiel gegen Rot-Weiß Essen letztlich doch noch erfolgreich meisterte, will das Kleeblatt in dieser Spielzeit etwas mehr Ruhe. Der Auftakt war in Ordnung. Bei Bundesliga-Absteiger St. Pauli gab es am vergangenen Wochenende ein 1:1, das gemessen am Spielverlauf absolut gerecht war. Im ersten Heimspiel der neuen Saison will die Spielvereinigung nun die ersten drei Punkte.

Im eigenen Stadion waren die letzten Ergebnisse in der Vorsaison zumindest in Ordnung und insbesondere dann, wenn man die Auswärtsresultate der Fürther gegenüberstellt. Während das Kleeblatt keines der letzten sechs Pflichtspiele in der Fremde gewinnen (2U, 4N) und den letzten Auswärtsdreier Anfang März 2026 feiern konnte, hat es von den letzten acht Pflichtspielen auf heimischem Rasen nur eines verloren und fünf gewonnen (2U). Seit vier Partien zu Hause ist die Spielvereinigung ungeschlagen und hat drei dieser letzten vier Heimspiele für sich entschieden. Letztlich haben die Fürther dann auch den Klassenerhalt dank ihrer Heimauftritte geschafft.

Die Gäste aus Nürnberg haben ihre starke Form aus der Vorbereitung (vier Siege und ein Unentschieden in fünf Testspielen) mit in die neue Zweitligasaison genommen und ihr Auftaktmatch zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 3:0 gewonnen. Zur Belohnung gab es den 2. Platz. Gleichzeitig blieb der FCN im saisonübergreifend sechsten Zweitligaspiel in Folge ungeschlagen. Bei diesen sechs Partien wechselten sich Unentschieden und Siege stets ab. Nimmt man die Spiele aus der Vorbereitung hinzu, dann ist der Club seit insgesamt elf Spielen ungeschlagen.

Weiter zurückblickend haben die Nürnberger nur eine ihrer letzten zehn Partien in der 2. Bundesliga verloren. Die Auswärtsauftritte des FCN waren in der Vorsaison dabei weniger von Erfolg gekrönt. Von den 17 Spielen auf des Gegners Platz hat der Club nur drei gewonnen. Daneben gab es sechs Remis und acht Niederlagen. In Summe haben die Gäste also 14 der 17 Auswärtsspiele in der vergangenen Zweitligasaison nicht gewonnen. Gegen den kommenden Gegner ist Nürnberg seit vier Duellen ungeschlagen. Nach zwei Siegen in der vorletzten Saison trennten sich die beiden Klubs in der vergangenen Spielzeit in beiden Zweitligaduellen jeweils remis. In Fürth haben die Clubberer seit 1999 nur zwei von 15 Begegnungen gewonnen.

Greuther Fürth vs Nürnberg: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Greuther Fürth vs Nürnberg Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1X ( Quote 1,67 bei Betano ): Der Club hat in der Vorsaison 14 seiner 17 Auswärtsspiele nicht gewonnen und auch nur zwei der letzten 15 Auswärtsbegegnungen in Fürth für sich entschieden. Das Kleeblatt auf der anderen Seite zog in nur einer der letzten acht Pflichtpartien im heimischen Stadion den Kürzeren.

Der Club hat in der Vorsaison 14 seiner 17 Auswärtsspiele nicht gewonnen und auch nur zwei der letzten 15 Auswärtsbegegnungen in Fürth für sich entschieden. Das Kleeblatt auf der anderen Seite zog in nur einer der letzten acht Pflichtpartien im heimischen Stadion den Kürzeren. Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen ( Quote 2,37 bei Betano ): Zu Hause hat das Kleeblatt in acht der letzten neun Zweitligaspiele getroffen. Insgesamt erzielte die Spielvereinigung in diesen letzten neun Heimspielen 18 Treffer und damit im Schnitt zwei Tore pro Match. Der FCN auf der anderen Seite traf in jedem seiner letzten acht Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga. In jeder dieser letzten acht Auswärtsbegegnungen der Clubberer gab es auch Tore auf beiden Seiten.

Zu Hause hat das Kleeblatt in acht der letzten neun Zweitligaspiele getroffen. Insgesamt erzielte die Spielvereinigung in diesen letzten neun Heimspielen 18 Treffer und damit im Schnitt zwei Tore pro Match. Der FCN auf der anderen Seite traf in jedem seiner letzten acht Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga. In jeder dieser letzten acht Auswärtsbegegnungen der Clubberer gab es auch Tore auf beiden Seiten. Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore ( Quote 2,07 bei Betano ): Keines der letzten neun Frankenderbys endete mit fünf oder mehr Toren. Überhaupt war das in nur einem der letzten 17 Duelle zwischen diesen beiden Teams der Fall.

Keines der letzten neun Frankenderbys endete mit fünf oder mehr Toren. Überhaupt war das in nur einem der letzten 17 Duelle zwischen diesen beiden Teams der Fall. Unentschieden zur Halbzeit (Quote 2,25 bei Betano): Das Frankenderby birgt für uns hohe Remisgefahr. Acht der letzten 15 Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams in Fürth endeten mit einer Punkteteilung, genauso wie beide Duelle in der Vorsaison. Vor allem in der ersten Hälfte erwarten wir noch nicht die große Anzahl an Torchancen, sodass ein 0:0 zur Pause ein nicht unwahrscheinliches Ergebnis ist.

Den besseren Start in die neue Saison erwischten die Gäste. In Fürth gewannen sie zuletzt aber nur sehr selten und sie hatten überhaupt in der Vorsaison auf des Gegners Platz Probleme. Wir tippen auf “Doppelte Chance 1X” zu einer Quote von 1,67 bei Betano.