Hertha – Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2026

SPORT1 Betting 14.08.2026 • 18:00 Uhr Hertha - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Attackiert der Bundesliga-Absteiger erneut mutig?

Unser Hertha – Heidenheim Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.08.2026 lautet: Im Wett Tipp heute verfolgen die Brenzstädter aktiv ihre ausgesprochene Parole “Wir greifen“.

Den Genuss einer siegreichen Auftaktpartie hatten Anhänger der Alten Dame vor dem vergangenen Wochenende beinahe vergessen. Nach zuvor fünf Auftaktniederlagen in Serie gewann Hertha erstmals seit sechs Jahren wieder das erste Ligaspiel. Heraus stach vor allem der “Berliner Weg”, mit vielen Eigengewächsen in der Startelf (5) und im Kader (11).

Im ersten Heimspiel der Saison öffnet der Hauptstadt-Klub seine Tore für einen Bundesliga-Absteiger. Auf welche Art Spiele sich das Zweitliga-Publikum beim FCH freuen darf, sahen die Zuschauer am ersten Spieltag. Das torreiche Duell zwischen Osnabrück und Heidenheim enthielt sieben Treffer (4:3-Sieg Heidenheim). So darf es im Olympiastadion gerne weitergehen.

Für unseren Hertha – Heidenheim Wett Tipp auf „Heidenheim Über 1,5 Tore” bietet uns Tipico eine attraktive Quote von 2,20.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Sechs Testspiele lang bereitete Stefan Leitl seinen vollkommen veränderten Kader auf die neue Spielzeit vor. Sechs Testspiele lang wurden viele junge Akteure aus der eigenen Nachwuchsabteilung auf einen veränderten Hertha-Spielstil eingeschworen. Sechs Testspiele lang blieb Hertha ungeschlagen.

Am ersten Spieltag machten die Berliner Eigenwerbung und präsentierten sich aktiv, zeigten Gier in den direkten Duellen und waren griffig auf zweite Bälle. Der Verdienst: Ein erkämpfter 1:0-Sieg gegen einen oft ideenlosen VfL Bochum. Eine zweite weiße Weste in Folge würde uns allerdings stark überraschen.

Heidenheim ließ sich am ersten Spieltag auf einen wilden Schlagabtausch mit dem Aufsteiger aus Osnabrück ein. Es ging durchgehend hin und her. Am Ende feierte der Bundesliga-Absteiger einen unterhaltsamen Sieg, erzielte vier Tore – allein zwei davon nach einem Eckball.

Unter allen Zweitligisten erzielte der FCH in der ersten Spielrunde den dritthöchsten xG-Wert (2,9). Die hohe Chancenqualität beruhte auf einem flexiblen Ansatz im Offensivspiel, einem beeindruckenden Debüt von Marcel Costly und treffsicheren Angreifern. Marvin Pieringer und Budu Zivzivadze machten genau dort weiter, wo sie am Ende der Vorsaison aufgehört hatten – sie brachten das Leder im gegnerischen Netz unter.

Gleichzeitig gab Heidenheim für den Geschmack von Cheftrainer Frank Schmidt deutlich zu viele Räume preis – nur Cottbus (27) ermöglichte seinem direkten Kontrahenten am ersten Spieltag mehr Abschlüsse als die Brenzstädter (26). In Berlin darf sich das Publikum wohl auf eine abwechslungsreiche Begegnung einstellen.

Hertha vs Heidenheim: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Hertha vs Heidenheim Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Heidenheim Über 1,5 Tore ( Quote 2,20 bei Tipico ): Neuzugang Marcel Costly glänzte vergangene Woche in mehreren Szenen, bereitete zwei Tore vor und traf selbst. Er war allerdings nur einer von vielen Spielern, die dem potenten Offensivspiel seine Stärke gaben. Insgesamt erspielte sich der Bundesliga-Absteiger fünf Großchancen – mehr gab es nur für Hannover (7).

Neuzugang Marcel Costly glänzte vergangene Woche in mehreren Szenen, bereitete zwei Tore vor und traf selbst. Er war allerdings nur einer von vielen Spielern, die dem potenten Offensivspiel seine Stärke gaben. Insgesamt erspielte sich der Bundesliga-Absteiger fünf Großchancen – mehr gab es nur für Hannover (7). Beide Teams treffen- Ja & Über 2,5 Tore ( Quote 1,80 bei Tipico ): Die FCH-Stürmer haben ihren Torriecher aus dem Ende der Vorsaison in die Frühphase dieser Spielzeit übertragen und Heidenheim 20 Prozent seiner Abschlüsse in Treffer verwandelt. Im Gegenzug war der Spielaufbau fehlerbehaftet und ermöglichte erst den offenen Schlagabtausch gegen Osnabrück. Hertha könnte diese Fehler ebenfalls bestrafen.

Die FCH-Stürmer haben ihren Torriecher aus dem Ende der Vorsaison in die Frühphase dieser Spielzeit übertragen und Heidenheim 20 Prozent seiner Abschlüsse in Treffer verwandelt. Im Gegenzug war der Spielaufbau fehlerbehaftet und ermöglichte erst den offenen Schlagabtausch gegen Osnabrück. Hertha könnte diese Fehler ebenfalls bestrafen. Über 3,5 Tore ( Quote 2,50 bei Tipico ): Stefan Leitl selbst unterstrich, dass er Fehler seiner jungen Mannschaft akzeptiere, solange sie den eigenen Prinzipien treu bleibe, sprich: hohes Angriffspressing, hohe Intensität und sofortige Vertikalität. Es klingt, als bahne sich das nächste Torspektakel für Heidenheim an.

Stefan Leitl selbst unterstrich, dass er Fehler seiner jungen Mannschaft akzeptiere, solange sie den eigenen Prinzipien treu bleibe, sprich: hohes Angriffspressing, hohe Intensität und sofortige Vertikalität. Es klingt, als bahne sich das nächste Torspektakel für Heidenheim an. Hertha Über 1,5 Tore(Quote 1,83 bei Tipico): Nur Magdeburg (3,5 xGA), Cottbus (3,0 xGA) und Osnabrück (2,9 xGA) gaben am ersten Spieltag höherwertige Abschlüsse Gelegenheiten als Heidenheim ab (2,4 xGA).