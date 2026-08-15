Jahn Regensburg vs Saarbrücken Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 16.08.2026

SPORT1 Betting 15.08.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Jahn Regensburg vs Saarbrücken Prognosen von unseren Wett-Experten für die 3. Liga am 16.08.2026.

Am Sonntag dürfen sich die Fußballfans auf ein besonderes Duell freuen: Am zweiten Spieltag treffen zum ersten Mal in der 3. Liga zwei Teams aufeinander, die nach der ersten Runde punkt- und torgleich die Tabelle anführen. Sowohl Regensburg als auch Saarbrücken starteten mit einem furiosen 5:2 in die Spielzeit 2026/27.

Buchmacher Admiralbet rechnet im direkten Duell mit einem recht ausgeglichenen Spiel, sieht die Gäste mit einer Siegquote von 2,40 aber leicht vorne. Ein Dreier der Hausherren wird von dem Bookie mit einer 2,70 belohnt. Und die höchsten Jahn Regensburg vs Saarbrücken Quoten bekommt ihr mit einer 3,50 für eine Punkteteilung.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x” bietet uns AdmiralBet eine attraktive Quote von 1,52.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Als Absteiger schaffte es der Jahn in der Vorsaison lediglich auf den 12. Platz. Das war natürlich etwas zu wenig für die Erwartungen der Fans und der Verantwortlichen. Für dieses Jahr hat sich der Verein zunächst ein einfaches Ziel gesetzt: Man will besser abschneiden als in der Vorsaison. Coach Sascha Hildmann, der die Mannschaft Ende März übernommen hatte, musste im Sommer drei wichtige Stützen ziehen lassen. Durch eine kluge Transferpolitik sieht der Kader auf dem Papier trotzdem stärker und breiter aus als im Vorjahr.

Zum Saisonauftakt in der Vorwoche schickte der Trainer gleich sechs seiner sieben Neuzugänge ins Rennen. Im Vorjahr hatten die Oberpfälzer vor allem mit der Chancenverwertung große Probleme gehabt. Doch davon war am ersten Spieltag zu Gast bei Viktoria Köln nichts mehr zu spüren. Eigentlich sprachen Statistiken wie der Ballbesitz (33%) oder die Torschüsse (9:17) gegen den Jahn. Doch während die Kölner alle ihre drei Großchancen liegen ließen, machten die Gäste aus fünf Schüssen aufs Tor fünf Treffer.

Durch dieses Ausrufezeichen gehört der SSV für manche nun zu den Geheimfavoriten im Kampf um den Aufstieg. Nach dem Auftaktsieg in Köln ging es für den Jahn am Mittwoch im Landespokal zu Landesligist Seebach. Dabei geriet die B-Elf der Regensburger zunächst zwar in Rückstand, drehte die Partie aber und gewann am Ende mit 4:1. In dieser Saison muss die Mannschaft vor allem an der Konstanz arbeiten. In den vergangenen Spielzeiten folgten auf Siege häufig Rückschläge.

Saarbrücken galt zu Beginn der vergangenen Saison zum Kreis der Aufstiegsfavoriten. Durch eine Serie von 16 Spielen ohne Sieg rutschte der FCS aber immer tiefer in den Keller und musste am Ende über den Klassenerhalt froh sein. Damit sich so eine Horror-Saison nicht wiederholt, hat Sportvorstand Markus Thiele einen radikalen Umbruch angestoßen. Kein Verein in den drei deutschen Profiligen konnte im Sommer so viele Kaderbewegungen verzeichnen wie die Saarländer.

Da das Geld vom Einzug ins Pokal-Halbfinale 2024 längst weg ist, setzen die Verantwortlichen nun auf junge und hungrige Spieler. Die Startelf gegen RWE war im Schnitt 3,5 Jahre jünger (25,0 Jahre) als noch zum Ende der vergangenen Spielzeit (28,5 Jahre). Gleich sieben Neuzugänge standen in der Startelf. In der Vorbereitung überzeugte die Mannschaft durch ihre stabile Defensive. Zudem setzte Cheftrainer Argirios Giannikis einen großen Fokus auf die Offensive. Denn 22 Tore in der vergangenen Rückrunde waren der Negativwert in Liga 3 gewesen.

Im Heimspiel gegen Essen lagen die Saarländer am vergangenen Spieltag zunächst mal mit 0:2 zurück, drehten die Partie aber noch in einen 5:2-Erfolg. Der FCS bewies zum Auftakt, dass trotz des riesigen Umbruchs eine Mannschaft auf dem Platz steht, die auch Rückschläge verkraften kann. Auf Christian Kühlwetter wartet nun ein besonderes Spiel. In der abgelaufenen Saison war der Neuzugang von Saarbrücken noch Kapitän der Regensburger.

Der FCS war in der jüngeren Vergangenheit ein echter Angstgegner für den Jahn. Seit sechs Pflichtspielen warten die Oberpfälzer auf einen Sieg gegen die Saarländer (3U, 3N). In der Vorsaison endeten beide Duelle mit einem 1:1. Der letzte Regensburger Heimsieg gegen Saarbrücken stammt vom September 2013 (2:0).

Jahn Regensburg vs Saarbrücken: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Jahn Regensburg vs Saarbrücken Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,52 bei AdmiralBet ): Auch wir rechnen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Anders als AdmiralBet sehen wir aber die Hausherren knapp vorne. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil zu tun. Zudem fühlte sich der FCS in der Vorsaison auswärts nicht wirklich wohl. Auf des Gegners Platz holte Saarbrücken gerade mal 13 Punkte. Nur Havelse (10) und Schweinfurt (5) waren in der Fremde noch schwächer.

Auch wir rechnen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Anders als AdmiralBet sehen wir aber die Hausherren knapp vorne. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil zu tun. Zudem fühlte sich der FCS in der Vorsaison auswärts nicht wirklich wohl. Auf des Gegners Platz holte Saarbrücken gerade mal 13 Punkte. Nur Havelse (10) und Schweinfurt (5) waren in der Fremde noch schwächer. Über 2,5 Tore ( Quote 1,55 bei AdmiralBet ): Beide Teams waren in der Vorwoche extrem treffsicher. Sieben Tore sollten die Fans der beiden Mannschaften dieses Mal vielleicht nicht unbedingt erwarten. Aber mehr als 2,5 Treffer sollten doch drin sein. AdmiralBet ist der gleichen Meinung und vergibt für die Wette “Über 2,5 Tore” lediglich eine Quote von 1,55.

Beide Teams waren in der Vorwoche extrem treffsicher. Sieben Tore sollten die Fans der beiden Mannschaften dieses Mal vielleicht nicht unbedingt erwarten. Aber mehr als 2,5 Treffer sollten doch drin sein. AdmiralBet ist der gleichen Meinung und vergibt für die Wette “Über 2,5 Tore” lediglich eine Quote von 1,55. Florian Pick trifft ( Quote 2,78 bei NEO.bet ): Florian Pick war schon in der Vorsaison mit 14 Toren und 11 Vorlagen der Topscorer der Saarländer. Auch am vergangenen Spieltag zeigte sich Pick mit drei Assists in beeindruckender Frühform. Da wird es mit einer Quote von 2,78 doch nun Zeit für den ersten Treffer.

Florian Pick war schon in der Vorsaison mit 14 Toren und 11 Vorlagen der Topscorer der Saarländer. Auch am vergangenen Spieltag zeigte sich Pick mit drei Assists in beeindruckender Frühform. Da wird es mit einer Quote von 2,78 doch nun Zeit für den ersten Treffer. Ergebnis 1:1 (Quote 6,60 bei AdmiralBet): Zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für die Sportwetten Fans, der gerne etwas mehr ins Risiko gehen. Wie schon erwähnt, endeten beide Partie in der Vorsaison mit einem 1:1. Gut möglich, dass so ein Ergebnis auch am Sonntag nach dem Abpfiff auf der Anzeigetafel steht. Das bringt euch bei AdmiralBet eine Quote von 6,60, die ihr natürlich aufgrund des hohen Risikos etwas vorsichtig spielen müsst.

Die beiden Tabellenführer treffen gleich am Sonntag direkt aufeinander. Das verspricht ein tolles Spiel zu werden. Wir sehen die Gastgeber knapp vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu.