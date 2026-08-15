SPORT1 Betting 15.08.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für den Trophée des Champions am 16.08.2026. Holen Sie sich die besten Lens vs PSG Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das große Duell.

Sichert sich PSG wenige Tage nach dem Gewinn des UEFA-Super Cups den nächsten Titel? Im französischen Supercup, dem Trophée des Champions, deutet laut den Buchmachern alles auf einen Sieg von Paris Saint-Germain gegen den Pokalsieger RC Lens hin.

Das Starensemble aus Paris ist trotz des Auswärtsspiels der klare Favorit für die Partie am 16.08.2026. Wir sehen die Gäste ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Wett Tipp auf einen Sieg von PSG.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die jüngste Bilanz spricht eine klare Sprache für die Pariser. PSG hat die letzten acht direkten Duelle gegen Lens für sich entschieden, darunter beide Ligaspiele der vergangenen Saison mit 2:0. Diese Dominanz spiegelt sich auch in den Quoten wider, bei denen die Buchmacher PSG eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 57 Prozent einräumen, obwohl das Spiel im Stade Bollaert-Delelis von Lens stattfindet.

Erst vor wenigen Tagen unterstrich die Mannschaft von Luis Enrique ihre Ambitionen mit dem Gewinn des UEFA Super Cups gegen Aston Villa und sicherte sich damit bereits den ersten Titel der neuen Saison. Lens hingegen, das als Pokalsieger und Vizemeister der letzten Saison als größter nationaler Konkurrent gilt, hat historisch große Schwierigkeiten gegen den Hauptstadtklub.

PSG ist zudem mit 14 Titeln Rekordsieger dieses Wettbewerbs und will diese Serie weiter ausbauen. Statistiken aus der Vorsaison untermauern die Favoritenrolle: PSG dominierte die Ligue 1 mit durchschnittlich 68 Prozent Ballbesitz und ließ Lens in den direkten Duellen kaum zur Entfaltung kommen.

Lens vs PSG: Wett Tipps für Tipper

Für das Duell um den Trophée des Champions haben wir drei spannende Wett Tipps für euch herausgesucht. Hier sind unsere Prognosen im Detail:

Sieg PSG ( Quote 1,75 bei Betano ) : Paris ist einfach eine Klasse für sich. Nach dem Gewinn des UEFA Super Cups strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Die unglaubliche Serie von acht Siegen in Folge gegen Lens und die Erfahrung von Trainer Luis Enrique in Finalspielen machen diesen Tipp zu unserer Top-Wahl. Die Quote ist dafür erstaunlich gut!

: Paris ist einfach eine Klasse für sich. Nach dem Gewinn des UEFA Super Cups strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Die unglaubliche Serie von acht Siegen in Folge gegen Lens und die Erfahrung von Trainer Luis Enrique in Finalspielen machen diesen Tipp zu unserer Top-Wahl. Die Quote ist dafür erstaunlich gut! Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,62 bei Betano ) : Auch wenn PSG der Favorit ist, sollte man Lens nicht unterschätzen. Der Racing Club hatte letzte Saison die zweitbeste Offensive der Liga und wird zu Hause alles geben. PSG zeigte sich im Super Cup gegen Aston Villa defensiv nicht immer sattelfest. Wir glauben, dass Lens die Qualität hat, mindestens ein Tor zu erzielen, was diese Wette sehr attraktiv macht.

: Auch wenn PSG der Favorit ist, sollte man Lens nicht unterschätzen. Der Racing Club hatte letzte Saison die zweitbeste Offensive der Liga und wird zu Hause alles geben. PSG zeigte sich im Super Cup gegen Aston Villa defensiv nicht immer sattelfest. Wir glauben, dass Lens die Qualität hat, mindestens ein Tor zu erzielen, was diese Wette sehr attraktiv macht. PSG gewinnt & Beide Teams treffen: (Quote 3,15 bei Betano) Für die Mutigeren unter euch kombinieren wir die beiden vorherigen Tipps. Ein Sieg für PSG scheint wahrscheinlich, aber ein Gegentor ist ebenso gut möglich. PSG musste erst unter der Woche ran, was zu etwas Müdigkeit führen könnte. Lens wird diese Chance nutzen wollen. Diese Kombination bietet eine fantastische Quote für ein realistisches Szenario.

Das Duell um den ersten Titel der französischen Saison verspricht also jede Menge Spannung! Setzt sich der Dauersieger aus Paris durch oder gelingt Lens die Überraschung? Die besten Sportwetten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen!